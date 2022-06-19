"دمار كارثي" ـ القوات الروسية تسيطر على مزيد من أراضي دونباس

بات الروس "يسيطرون بشكل كامل" على بلدة توشكيفكا الواقعة على خطّ الجبهة في دونباس بشرق أوكرانيا، والواقعة على بُعد بضعة كيلومترات من سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك حيث تستعر المعارك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية الثلاثاء (21 يونيو/ حزيران 2022).

وقال زعيم منطقة سيفيرودونيتسك رومان فلاسينكو "بحسب معلوماتنا، سيطر الروس بشكل كامل على توشكيفكا"، مشيرًا إلى أن "الضغط مستمرّ" على خطّ الجبهة.

من جهته أعلن حاكم منطقة لوهانسك سيرغي غايداي، أن الجيش الروسي ألحق "دماراً كارثياً" بمدينة ليسيتشانسك المجاورة لسيفيرودونيتسك في دونباس، مؤكدا على تلغرام الثلاثاء أن "الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت عصيبة" بالنسبة للقوات الأوكرانية. كما قال غايداي إن "الضربات التي استهدفت (ثلاثة) جسور تربط بين سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك ودمّرتها" مستمرة وقد عزلت بشكل أكبر سيفيرودونيتسك البالغ عدد سكانها نحو مئة ألف نسمة عن بقية الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف.

ويرجح حاكم لوهانسك أن الروس يريدون احتلال منطقته بـ "الكامل" وذلك "قبل (الأحد) 26 حزيران/يونيو"، لكنه أكد أيضا أنهم "لن يتمكنوا من ذلك خلال خمسة أيام".

ومساء أمس توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تصعد موسكو هجماتها قبل قمة الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة. وفي خطابه

الليلي المعتاد للأمة، أبان عن تحد بينما أشار أيضا إلى القتال "الصعب" في لوجانسك للسيطرة على سيفيرودونيتسك ومدينتها التوأم ليسيتشانسك.



وفي سياق متصل قالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الثلاثاء إن القوات الأوكرانية استخدمت بنجاح الأسبوع الماضي لأول مرة صواريخ هاربون المضادة للسفن التي تبرع بها الغرب للاشتباك مع القوات الروسية. وأضافت وزارة الدفاع في تحديثها اليومي على تويتر "كان هدف الهجوم بصورة شبه مؤكدة هو زورق القطر الروسي فاسيلي بيخ الذي كان ينقل أسلحة وأفرادا إلى جزيرة في شمال غرب البحر الأسود".

ودخلت الحرب مرحلة استنزاف قاسية في الأسابيع الأخيرة، مع تركيز القوات الروسية على الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة دونباس، والتي ترغب موسكو في الاستيلاء عليها لصالح الانفصاليين المتحالفين معها.

قنوات روسية "مجانية" من خيرسون

في المقابل أعلن الجيش الروسي الثلاثاء تغيير خاصيات أبراج البث التلفزيوني في منطقة خيرسون بأكملها لتصبح قنوات التلفزة الروسية متاحة "مجانًا" في هذه المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي احتلّتها موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "خبراء وحدات بثّ القوات المسلحة الروسية غيّرت خاصيات آخر برج من بين سبعة أبراج في منطقة خيرسون، لتتمكن قنوات التلفزة الروسية من البثّ".

وأشارت إلى أن نحو مليون من سكان المنطقة بات بإمكانهم الآن مشاهدة "مجانًا" القنوات الروسية الرئيسية ولاسيما تلك التابعة لشركة البث التلفزيوني والإذاعي لعموم روسيا الرسمية VGTRK التي تنقل بشكل دائم سياسة الكرملين.

وسيطر الجيش الروسي منذ الأيام الأولىلغزوه أوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير، على منطقة خيرسون الواقعة على حدود شبه جزيرة القرم.

ومنذ ذلك الحين، تنتهج موسكو سياسة إضفاء الطابع الروسي على الأراضي التي باتت تحت سيطرتها في جنوب أوكرانيا. وقد بدأ استخدام العملة الروسية الروبل وتوزيع جوازات سفر روسية.

وأكد أحد المسؤولين الموالين لروسيا الجدد في خيرسون كيريل ستريموسوف الثلاثاء أن روسيا قد تضمّ هذه المنطقة "قبل نهاية العام". وقال وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية الرسمية، "سنجري استفتاءً هذا العام. وبعد هذا الاستفتاء، سنتوجه إلى قادة الاتحاد الروسي كي يقبلوا (انضمامنا) إلى روسيا".

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)