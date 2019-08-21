دل بوسكي يحدد خليفة ميسي ورونالدو

كشف المدرب الإسباني فيسينتي دل بوسكي أنه يرى أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يمتلك مهارات تقدمه على زميله في باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، على الرغم من كل أوجه القصور التي تحيط بالحياة الشخصية للاعب البرازيلي.

وقال دل بوسكي، الفائز مع إسبانيا بكأس العالم 2010 وببطولة أوروبا 2012 إضافة إلى لقبين بدوري أبطال أوروبا كمدرب لريال مدريد، في مقابلة صحفية مع إذاعة Cadena SER الإسبانية: "لو خُيرت بين نيمار ومبابي فأرى أن نيمار هو الأفضل"، مضيفاً: "بالرغم من ارتكابه الكثير من الحماقات التي لا تجعل منه مثالاً يحتذي به اللاعبون الآخرون، لكنه من الناحية المهارية جيد للغاية".

وكان المدرب الإسباني قد انتقد نيمار سابقاً عندما ترك برشلونة في 2017، قائلاً في تصريحات صحفية: "لم يتصرف بشكل جيد مع برشلونة بل تعامل بشكل سيء جداً. إذا استطلعت آراء جماهير برشلونة اعتقد أن أكثر من نصف العدد لا يرغب في عودته ويوجد سبب لهذا".

وبالرغم من "الإمكانيات الاستثنائية" التي يتمتع بها مبابي، إلا أن المدرب الإسباني البالغ 68 عاماً يرى أن عليه مواصلة تطويرها، ويضيف: "مبابي لديه كل ما يحتاجه لخلافة النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن ما يزال أمامه التطوير من بعض مهاراته حتماً". واعتبر أن الأمر ذاته ينطبق على لاعب ريال مدريد الشاب فينيسيوس جونيور "والطريق أمامه طويل للقيام بذلك".

أما فيما يتعلق بالمفاضلة بين ميسي ورونالدو قال دل بوسكي: "بالنسبة إلي فميسي هو الأفضل، ميسي هو أفضل لاعب في كل العصور، لكن هذا لا ينقص من قيمة كريستيانو رونالدو (...). ميسي وكريستيانو ليس لهما حدود".

وعن إمكانية عودته إلى عالم المستديرة مدرباً قال دل بوسكي: "ليس لدي أي خطط للعودة إلى التدريب. لا أفتقد التدريب مطلقاً، درّبت في اثنين من أفضل الأماكن التي يمكن أن يكون فيها المدرب: ريال مدريد و المنتخب الإسباني".

يُذكر أن فيسنتي دل بوسكي ابتعد عن مجال التدريب بعد أن ترك المنتخب الإسباني إثر أداء سيء في بطولة أمم أوروبا 2016.