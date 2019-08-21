دل بوسكي يحدد خليفة ميسي ورونالدو

كشف المدرب الإسباني فيسينتي دل بوسكي أنه يرى أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يمتلك مهارات تقدمه على زميله في باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، على الرغم من كل أوجه القصور التي تحيط بالحياة الشخصية للاعب البرازيلي.
وقال دل بوسكي، الفائز مع إسبانيا بكأس العالم 2010 وببطولة أوروبا 2012 إضافة إلى لقبين بدوري أبطال أوروبا كمدرب لريال مدريد، في مقابلة صحفية مع إذاعة Cadena SER الإسبانية: "لو خُيرت بين نيمار ومبابي فأرى أن نيمار هو الأفضل"، مضيفاً: "بالرغم من ارتكابه الكثير من الحماقات التي لا تجعل منه مثالاً يحتذي به اللاعبون الآخرون، لكنه من الناحية المهارية جيد للغاية".
وكان المدرب الإسباني قد انتقد نيمار سابقاً عندما ترك برشلونة في 2017، قائلاً في تصريحات صحفية: "لم يتصرف بشكل جيد مع برشلونة بل تعامل بشكل سيء جداً. إذا استطلعت آراء جماهير برشلونة اعتقد أن أكثر من نصف العدد لا يرغب في عودته ويوجد سبب لهذا".
وبالرغم من "الإمكانيات الاستثنائية" التي يتمتع بها مبابي، إلا أن المدرب الإسباني البالغ 68 عاماً يرى أن عليه مواصلة تطويرها، ويضيف: "مبابي لديه كل ما يحتاجه لخلافة النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن ما يزال أمامه التطوير من بعض مهاراته حتماً". واعتبر أن الأمر ذاته ينطبق على لاعب ريال مدريد الشاب فينيسيوس جونيور "والطريق أمامه طويل للقيام بذلك".
أما فيما يتعلق بالمفاضلة بين ميسي ورونالدو قال دل بوسكي: "بالنسبة إلي فميسي هو الأفضل، ميسي هو أفضل لاعب في كل العصور، لكن هذا لا ينقص من قيمة كريستيانو رونالدو (...). ميسي وكريستيانو ليس لهما حدود".
وعن إمكانية عودته إلى عالم المستديرة مدرباً قال دل بوسكي: "ليس لدي أي خطط للعودة إلى التدريب. لا أفتقد التدريب مطلقاً، درّبت في اثنين من أفضل الأماكن التي يمكن أن يكون فيها المدرب: ريال مدريد و المنتخب الإسباني".
يُذكر أن فيسنتي دل بوسكي ابتعد عن مجال التدريب بعد أن ترك المنتخب الإسباني إثر أداء سيء في بطولة أمم أوروبا 2016.
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يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.
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المرتبة الخامسة: نيمار
في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.
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المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور
من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو
تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الثانية: ليونيل ميسي
قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الأولى: فلويد مايويذر
نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
الألماني الأفضل...
إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
لا إمرأة في القائمة
المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي
الكاتب: مهدوي رضوان