"دليل على التعايش السلمي" .. ممثلو المجتمع اليهودي يزورون مسجدا في بوخوم

زار ممثلو الجمعيات اليهودية في شمال الراين- ويستفاليا مسجد السلطان أحمد في مدينة بوخوم الألمانية (غرب) يوم الجمعة (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023). والزيارة أتت تلبية لدعوة من قبل أكبر أربع جمعيات إقليمية إسلامية عقب زيارة سابقة قام بها ممثلو هذه الجمعيات إلى المعبد اليهودي في كولونيا يوم الاثنين الماضي. وتهدف الزيارة أيضا، وفق الأطراف المعنية، إلى مواصلة الحوار ولإرسال إشارة أخرى ضد الكراهية والعنف، وكدليل على التعايش السلمي.

ورافق الوفد الزائر مدير مكتب رئيس وزراء ولاية شمال الراين- ويستفاليا ناتانيل ليمينسكي من الاتحاد الديمقراطي المسيحي. وقد كان حاضرا بدوره خلال الزيارة إلى الكنيس اليهودي في كولونيا بداية الأسبوع، وذلك نقلا عن "دير شبيغل" وراديو "دويتشلاندفونك".

وكان ممثلو المجلس المركزي للمسلمين، والتجمع الديني الإسلامي "ديتيب"، واتحاد المراكز الثقافية الإسلامية، والتجمع الديني الإسلامي في شمال الولاية الألمانية، متواجدين في الكنيس اليهودي في كولونيا يوم الاثنين الماضي.

وفد الجمعيات الإسلامية في زيارته للكنيس في كولونيا

وقال ليمينسكي يوم الاثنين: "لقد خلقت هذه الزيارة مساحة للقاءات حقيقية". وأضاف: "نريد معًا أن نرسل المزيد من الإشارات بأنه لا يوجد مكان لمعاداة السامية في شمال الراين- ويستفاليا، وأن الجميع يجب أن يكونوا قادرين على العيش بحرية وأمان، بغض النظر عن دينهم".

من جانبه، أعرب أبراهام ليرر عضو في المجلس المحلي لمجتمع كنيس كولونيا منذ عام 1987 وهو يشغل أيضا منصب نائب رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا منذ عام 2014، عن سعادته بشكل واضح من زيارة وفد الجمعيات الإسلامية للكنيس في كولونيا. وقال في حوار سابق مع تلفزيون " WDR" لقد أوضحت الجمعيات الإسلامية أنها تدين الهجوم الذي قامت به حماس".

وأعرب رئيس جمعية "ديتيب" في شمال الراين- وستفاليا، دورموس أكسوي، عن تعازيه للمتضررين. وذكر أنه من غير العادل أن يُقتل مدنيون أيضاً في هذه الهجمات.

وكانت الاتحادات الإسلامية الأربع قد أدانت الهجمات الإرهابية التي تشنّتها حماس على إسرائيل ودعت إلى إطلاق سراح الرهائن على الفور، وذلك في اجتماع عقد في مكتب مستشارية ولاية شمال الراين - ويستفاليا في 16 أكتوبر/تشرين الأول.

يذكر أن حماس مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. ووفقاً لمصادر إسرائبية قُتل 1400 شخص في الهجوم الذي نفذته حركة حماس، غالبيتهم مدنيون، كما أسرت 229 رهينة وفقاً لآخر أرقام أوردها الجيش الإسرائيلي الجمعة.

ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل عملية عسكرية مركزة على القطاع، وتقول إنها تستهدف مواقع لحماس. فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس الجمعة أنّ ما لا يقل عن 7326 فلسطينيّاً قتلوا، بينهم 3038 طفلا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ز.أ.ب/ و.ب/ ع.غ