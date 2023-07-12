 دلهي تدعو لتقنين مياه الشرب وتغلق المدارس بسبب الفيضانات | DW الأخبار | DW | 14.07.2023

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دلهي تدعو لتقنين مياه الشرب وتغلق المدارس بسبب الفيضانات

تسبب ارتفاع منسوب مياه نهر يامونا في شمال الهند بفيضان غمر أجزاء من العاصمة دلهي مسجلا ارتفاعا قياسيا. يأتي ذلك بعد أن هطول أمطار موسمية غير مسبوقة على أجزاء كبيرة من شمال الهند

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