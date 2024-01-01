"دلعني" بالألمانية
نقول في العربية حبيبي أو قلبي وغيرهما لمخاطبة و"تدليع" الحبيب والصديق، أما في الألمانية فيستعاض عن كلمة "حبيبي" في أغلب الأحيان بأسماء الحيوانات. تعرف على أكثر الكلمات المستعلمة "لتدليع الحبيب".
عشر كلمات ألمانية مرادفة لكلمة حبيبي
في اللغة العربية يمكن أن تقول حبيبي أو قلبي أو غيرهما لمخاطبة و"تدليع" الحبيب والصديق، أما في اللغة الألمانية فيتم التعبير عن هذه المشاعر بطريقة مشابهة لكن يستعاض عن كلمة حبيبي في أغلب الأحيان بأسماء بعض الحيوانات. تعرف في صور على أكثر 10 كلمات مستعلمة "لتدليع" ومناداة الحبيب.
ماوسي .. فأرتي
قد يبدو غريبا أن ينادي الحبيب حبيبته أو العكس بفأري أو فأرتي. لكن كلمة "ماوس" أو مصغرها "مويسشن" هي بالفعل أكثر كلمة مستعملة في اللغة الألمانية العامية "للدلع" ومناداة الحبيب.
هازه.. أرنبي البري
"هازة" تعني الأرنب البري في اللغة الألمانية، لكنها شائعة جدا ككلمة مرادفة لحبيبي وينادى بها في الغالب على النساء الحبيبات.
بيرشن .. دبي الصغير
تعني كلمة "بير" بالألمانية دب. و"بيرشن" هي مصغر الكلمة وتعني الدب الصغير. تستعمل في الغالب لمناداة الرجال العشاق وخاصة ذوي الكروش الكبيرة، وكذلك النساء.
ماوس بار .. زوج الفئران
وتعني زوج عشاق مغرمين ببعضهما البعض.
شنيكه .. حلزون
تخيل أن أحدهم يناديك في الشارع بحلزون! في الألمانية هذا ممكن. و"شنيكه" شائعة "للدلع" وخاصة للنساء الرشيقات.
شنوكي
تسمع للوهلة الأولى ككلمة "شنيكه"، أي الحلزون، لكن شنوكي ليست كذلك. الغريب في الأمر أن كلمة "شنوكي" ليس لها معنى واضحا أو ترجمة حقيقية في اللغات الأخرى. لكنها استعملت "للدلع" ولمناداة الحبيب وانتشر استعمالها دون قصد، وربما لطرافة لفظها.
بيرله.. لؤلؤة
هذه الكلمة، كما في اللغة العربية، شائعة في مناداة الحبيب.
ليبلينغ .. حبيبي
وتستعمل بالمعنى الأقرب إلى المعنى الأصلي وهو حبيبي أو حبيبتي.
زوسه.. حلوة
حلوة ولذيذة كما الحسناء في الصورة. إنها "زوسه".
شاتس .. كنز
كلمة "شاتس" تعني الكنز في الألمانية، وهي قد تكون الأكثر استعمالا في اللغة الألمانية العامية في "الدلع" للأحباء وللأصدقاء.