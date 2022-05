"دكتور سترينج 2".. جدل العرض في الخليج بسبب شخصية مثلية

بدأ عرض فيلم "دكتور سترينج 2"، (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) في قاعات السينما الألمانية أمس الأربعاء (الرابع من ماي/أيار 2022)، وهو فيلم منتظر للغاية في العديد من بقاع العالم، من إخراج سام رايمي، وهو مخرج أفلام شهيرة كثلاثية سبايدرمان، وفيلم الرعب الشهير إيفيل ديد (موت الشيطان) بجزئيه الأول والثاني.

وخلق هذا الفيلم ضجة كبيرة في العالم، بسبب تقارير إعلامية عن حظره في مجموعة من الدول، سواء بسبب ما قيل عن تضمنه مشاهد جنسية، رغم أن المستخدمين في موقع بيانات الأفلام الشهيرة IMDB أشاروا إلى عدم وجود مشاهد جنسية مباشرة في الفيلم، أو بسبب أمور سياسية كما هي الحالة في الصين التي ترّدد أنها منعته بسبب إظهار صحيفة معارضة للحزب الشيوعي الحاكم.

وكانت السعودية قد نفت حظر الفيلم، عبر تصريحات للمشرف العام على قسم التصنيف السينمائي في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، نواف السبهان، الذي صرّح لوكالة فرانس برس إن الرياض طلبت من ديزني منتجة الفيلم حذف مشهد "بالكاد يبلغ طوله 12 ثانية".

وباعتراف المسؤول السعودي، لا يظهر في هذا المشهد لقطات جنسية، بقدر ما هو حديث من بطلة مثلية في الفيلم عن "والدتيها"، ما يفهم أنه حديث عن علاقة جنسية مثلية، حسب السبهان، وهو أمر مخالف للأعراف السعودية وفق تأكيداته

(رغم أن الرياض أعلنت عن سياسة ترفيهية منفتحة)، لكن ديزني، صاحبة استديوهات مارفل التي أنتجت الفيلم، رفضت حذف هذه اللقطات لأجل التوزيع في الرياض.

وليس السعودية وحدها، فقد ذكرت شركة عرض الأفلام في مصر، آيماكس، عن إلغاء عرض الفيلم، وأنه لم يتم عرضه للجمهور في القاعات السينمائية المصرية.

ولا يظهر هذا المنع في الإمارات، إذ ذكرت تقارير أن الفيلم سيكون معروضاً في دور العرض الإماراتية. وتعدّ الإمارات أكثر بلد خليجي انفتاحا في مجال العروض الترفيهية.

وكذلك في البحرين، لن يتم عرض الفيلم، حسب ما أكده متحدث باسم شركة "سينيكو" لعرض الأفلام، لموقع GDN البحريني.

كما ذكرت صحيفة القبس الكويتية أن الفيلم لن يعرض في الكويت بسبب ارتداء إحدى الشخصيات علم المثليين طوال حضورها في الفيلم (45 دقيقة)، ما يجعل حذف كل هذه المشاهد أمرا غير ممكن، وذكرت تقارير أن قطر بدورها لن تعرض الفيلم.

وذكر موقع العرب أن جل الدول الخليجية بالإضافة إلى مصر، قررت حظر فيلم "الأبديون" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو كذلك من إنتاج استوديوهات مارفل.

ووجه حساب المعجبين بأفلام مارفل على تويتر رسالة إلى الشركة للمطالبة بحذف الثواني العشر التي طالبت الرياض بحذفها، لافتاً أنه من حق المتابعين العرب مشاهدة هذا الفيلم كغيرهم من شعوب العالم، وأنه من غير الواقعي إرسال الفيلم للعديد من دول العالم إلا الدول العربية.

ع.ا/و.ب