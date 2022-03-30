 دفن صديق للبيئة.. تحويل جثث الموتى إلى ″سماد بشري″ | التغيرات المناخية | DW | 02.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

بيئة ومناخ

دفن صديق للبيئة.. تحويل جثث الموتى إلى "سماد بشري"

حركة في الولايات المتحدة تسعى إلى جعل عمليات دفن جثث الموتى وسيلة تساهم في إنعاش البيئة، وذلك باعتماد "الاختزال العضوي الطبيعي". ما هي هذه الطريقة؟

سماد بشري من جثث الموتى

تحويل جثث الموتى إلى سماد بشري

تقف سيندي أرمسترونغ وسط قطعة أرض وتتأمل في تربتها التي كانت يوماً...ابنها. وتبتسم المرأة عندما تستذكر الشاب الذي توفي جراء إصابته بالسرطان والذي تمنّى دائماً أن يتحول رفاته سماداً يساهم في إنبات حياة جديدة.

مختارات

حسب جمعيات ومنظمات إسلامية، يرغب دائما المزيد من المسلمين بدفن موتاهم في مقابر خاصة بهم وفقا لشعائرهم الخاصة. وهذا أدى إلى زيادة عدد المقابر الإسلامية. لكن هناك بلديات تعترض على ذلك لأسباب عديدة.

قرر علماء ترك جثث حيوانات فقدت حياتها صعقًا بالبرق بدون إزالتها أو دفنها. فما الذي تم التوصل له بعد سنوات من الملاحظة والدراسة للمنطقة التي شهدت حادث الصعق الرهيب؟


وتندرج إرادة الشاب الراحل في حركة في الولايات المتحدة تسعى إلى جعل عمليات دفن جثث الموتى وسيلة تساهم في إنعاش البيئة، وتتذكر سيندي أرمسترونغ اللحظة التي أعرب فيها ابنها عن رغبته في أن يُدفن باعتماد طريقة "الاختزال العضوي الطبيعي" (تحويل الجثة سماداً بشرياً) بعدما أصبحت واشنطن (غرب الولايات المتحدة) عام 2019 أوّل ولاية أميركية تشرّع اللجوء إلى "الاختزال العضوي الطبيعي" في التخلص من الجثث بدلاً من اعتماد حرقها.

وتقول "أزعجتني الفكرة كثيراً حينها، لكنني اليوم، وبعدما رأيت نتائج العملية، أصبحت مؤيدة لها بشكل كامل وأرغب في التحوّل إلى سماد".
وانضم رفات ابنها الذي تحوّل سماداً إلى مجموعة أخرى من الجثث التي لتُستخدم في إعادة تأهيل سفح هضبة في مدينة كِنت الواقعة قرب سياتل. وكان السفح الذي كان سابقاً ملجأ لمتعاطي المخدرات، مليئاً بالسيارات التي اخترق الرصاص بعضها.
وتقول أرمسترونع عن ابنها أندرو الذي رحل عن 36 عاماً "لقد أراد عودة إلى الطبيعة".

مشاهدة الفيديو 06:03

أهمية روث الأبقار لحياة الإنسان

"منالترابوإلىالترابنعود" 
وتملك الأرض شركة "ريترن هوم" الناشئة التي أجرت أربعين عملية "اختزال عضوي طبيعي" منذ إطلاقها في أوبورن القريبة قبل سبعة أشهر.
ويقول مؤسس "ريتورن هوم" ومديرها ميكا ترومان خلال تفقده قاعة واسعة مليئة بحاويات معدنية كبيرة "كأن هؤلاء الأشخاص يعلّموننا كيف نموت بطريقة أفضل".
ويصدح صوت الموسيقى في القاعة المضاءة جيداً، إذ يستطيع أقرباء الميت خلال حضورهم عملية التحلل التي تستغرق ستين يوماً اختيار أغنيات يستذكرون من خلالها أحباءهم المتوفين.
ولا تُحنّط الجثث لتجنّب استخدام المواد الكيميائية، ويُطلب من العائلات وضع الزهور أو مواد قابلة للتحلل على القش والمكونات الطبيعية الأخرى. 
وتبلغ كمية المادة العضوية المضافة ثلاثة أضعاف وزن الجثة، ما يتيح إنتاج مئات الكيلوغرامات من السماد.
ويتم وصل أجهزة استشعار تراقب الرطوبة ودرجة الحرارة وتدفق الهواء بجهاز كمبيوتر لتحسين عملية التحلل.
وفي منتصف العملية، تُسحب العظام وتُطحن إلى جزيئات دقيقة قبل إعادتها إلى الحاويات لتحويلها سماداً. أما المادة النهائية التي تنتُج عن هذه العملية فلها شكل السماد العادي.
وتستطيع العائلات الاحتفاظ بالكمية التي ترغب بها من المادة، فيما يُستخدم ما يتبقى في إعادة تأهيل سفح الهضبة.
ويحظر التخطيط المدني المحلي أي عملية بناء على الأرض. ويرى رئيس مجلس "غرين بارييل كاونسل" إدوارد بيكسبي أنّ هذه العملية "تمثّل العودة إلى الأرض كما جئنا منها".
ويضيف بيكسبي الذي افتتح أول مقبرة للدفن الطبيعي في نيوجيرسي قبل خمس سنوات وأصبح حالياً يملك مراكز في عشر ولايات أميركية "نحن من التراب وإلى التراب نعود".

مشاهدة الفيديو 42:31

مياه الشرب في خطر - هل شحت الينابيع؟


رؤية طبيعية للموت
ويضم مجلس "غرين بارييل كاونسل" أكثر من 400 شركة متخصصة بهذه الجنازات الصديقة للبيئة، من بينها عدد من الشركات خارج الولايات المتحدة.
وتوضح هذه المنظمة أنّ عملية حرق جثة واحدة تتطلب كمية وقود مماثلة للكمية التي يتسع لها خزان سيارة رياضية متعددة الاستخدام، كما أنّ تحويل الجثث رماداً يؤدي إلى انبعاث غازات الدفيئة.
وتبلغ التكلفة مقابل خدمات "ريتورن هوم" خمسة آلاف دولار، أي ما يعادل تقريباً تكلفة عملية حرق الجثة، بينما تبلغ تكلفة الدفن التقليدي ضعفي أو ثلاثة أضعاف هذا المبلغ.
ويُمكن لّف الجثة بكفن قابل للتحلل أو وضعها في صندوق خشبي ثم دفنها.
وتبيع شركة "كويو" الناشئة في كاليفورنيا ملابس دفن تحتوي على غزل فطري بهدف "القضاء على السموم في جسم الإنسان ونقل العناصر الغذائية إلى النباتات".
يقول المدافعون عن هذه الطريقة في التخلص من الجثث إنّ المدافن الصديقة للبيئة تندرج ضمن رؤية طبيعية للموت. 
ويشير بيكسبي إلى أنّ "البشر بدأوا يخافون من الموت بسبب أفلام الرعب وأمور أخرى مماثلة"، مضيفاً "لطالما كانت لدينا فرصة  للاعتناء بالمقربين منّا بعد وفاتهم لكننا نسينا ذلك".
ر.ض/خ.س (أ ف ب)

  • Bildergalerie Blumen Veilchen

    ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات

    تتمثل الاحتياجات الأساسية للنباتات في الضوء والماء والمواد الغذائية مع مراعاة درجة الحرارة التي تحتاجها كل نبتة. أما الأمور التي تختلف من نبتة لأخرى فهي درجة الرطوبة وقوة ضوء الشمس وكمية الماء. وبالرغم من أن معظم النباتات تتمتع بخاصية التأقلم على البيئة الموجودة بها، إلا أن نباتات الظل يمكن أن تتلف حال تعرضها لضوء الشمس المباشر مثلا.

  • Blume

    ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات

    تساعد معرفة طبيعية العمليات الحيوية التي تحدث داخل النباتات، في الاعتناء بها. وتمثل عملية التركيب الضوئي محطة مهمة لنمو النباتات. وتمد هذه العملية النبات بالطاقة التي يحتاجها للتغذية وتعتمد على ضوء الشمس. وتحتوي أوراق النباتات الملونة أيضا على الكلوروفيل (الذي يعطي الورقة اللون الأخضر) ولكن بكميات أقل لذا فهي بحاجة لأن توضع في أكثر الأماكن التي يدخلها الشمس.

  • Löwenzahn in Steinwüste

    ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات

    تمتص أوراق النبات عادة ثاني أكسيد الكربون من الجو كما تمتص الماء بجذورها من الأرض لتحصل بذلك على العنصرين المهمين لبناء السكر ومواد غذائية مهمة أخرى للنبتة، لكن كمية السكر المنتجة عادة لا تكفي للنبات، لذا يحتاج النبات لمواد إضافية في التربة لإعطاء النبتة المواد الغذائية اللازمة وفقا لموقع "بفلانسن فروينده" الألماني.

  • Symbolbild Gießkanne Garten Frühling

    ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات

    تحديد كمية الماء المناسب للنباتات المنزلية مسألة يمكن تقديرها، ويحددها شكل تربة النبتة والتي لا يجب أن تكون جافة ويظهر التشقق فيها وأيضا لا يجب أن تحصل على قدر زائد من الماء. وينصح الخبراء بري النباتات المنزلية بماء حرارته مثل حرارة الغرفة والابتعاد عن الماء البارد وري تربة النبتة حتى تتوقف عن امتصاص الماء.

  • Epiphyt-Pflanze

    ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات

    النباتات الهوائية من أكثر الأنواع المناسبة لتزيين المنازل لاسيما مع شكلها الجذاب. لكن مشكلة هذه النباتات تكمن في احتياجها لعناية خاصة، فريها يجب أن يتم باستخدام رشاش الماء الذي يجب أن يكون في درجة حرارة الغرفة. وبين الحين والآخر تحتاج النباتات الهوائية لرشها بماء ممزوج بأسمدة خاصة بالنباتات الهوائية.

  • Wintereinbruch in Mainau

    ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات

    النباتات أيضا تحتاج لفترات راحة. ففي فصل الشتاء لا تنمو معظم النباتات أو تنمو ببطء شديد وهنا يجب التقليل من وضع السماد في التربة أو ري النبات بشكل مستمر.

  • Für Dich! Zwei Finger und ein Gänseblümchen

    ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات

    تلعب الرعاية دورا مهما في نمو ونضارة النباتات، وينصح الخبراء وفقا لمجلة "بريغيته" الألمانية، بعدم التعامل مع النبتة كديكور فحسب، بل معاملتها ككائن حساس له احتياجات يجب الوفاء بها، فمن المهم تغيير الطبق الخاص بالنبتة كل عام والاهتمام بمواعيد وضع السماد في التربة واختيار المكان ودرجة الحرارة المناسبة، وكلها أمور تظهر آثارها على نضارة النباتات.

  • Schrebergarten Kleingärtner-Kolonie Neugrabener Moor Hamburg Rasenmäher

    ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات

    يعتبر جز العشب من أهم عوامل العناية بالحدائق المنزلية. وينصح الخبراء بجز العشب مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. أما خلال شهري مايو ويونيو، حيث تنمو الأعشاب بشكل أسرع، فيجب زيادة عدة مرات جز العشب. ويقدر الخبراء معدل نمو العشب بما يتراوح بين 2,5 و 3,6 سنتيمترا أسبوعيا في المتوسط، وفقا لموقع "ماين شونر غارتن" الألماني.

  • Tauschringe Gartenarbeit

    ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات

    يختلف الطول المناسب لعشب الحديقة بحسب عدة عوامل منها درجة تعرضه للشمس وفصول السنة المختلفة. فالعشب الموجود في مناطق لا تصلها الشمس، يجب أن يبقى أطول من غيره ويمكن أن يصل طوله لنحو 5 سنتيمترات. وفي فترات الصيف ينصح الخبراء بعدم تقصير العشب بشكل كبير لأن العشب الطويل يظلل التربة وبالتالي يحميها من الجفاف السريع في الطقس الحار.

    الكاتب: ابتسام فوزي


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

العولمة 3000 - الموضة السريعة وتدمير البيئة  