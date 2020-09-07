 دفعا لجهود السلام.. ميركل تقترح عقد اجتماع فلسطيني إسرائيلي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.11.2020

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أخبار

دفعا لجهود السلام.. ميركل تقترح عقد اجتماع فلسطيني إسرائيلي

خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على أهمية الخطوة الفلسطينية باستعادة العلاقة مع إسرائيل، مقترحة عقد اجتماع فلسطيني إسرائيلي لدفع جهود تحقيق السلام.

صورة من الأرشيف للقاء بين ميركل وعباس في برلين (أغسطس/ آب 2019)

وكالة "وفا": ميركل تبدي استعداد ألمانيا لدفع جهود صنع السلام للأمام من خلال مجموعة صيغة ميونيخ.

اقترحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الاثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) عقد اجتماع فلسطيني إسرائيلي لدفع جهود تحقيق السلام في إطار مجموعة صيغة ميونيخ.

مختارات

بعد أيام من زيارتها لإسرائيل، أجرت المستشارة أنغيلا ميركل اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكدت فيه التزام بلادها والاتحاد الأوروبي بعملية السلام في الشرق الأوسط وفق حل الدولتين.

ردا على سؤال بشأن موقفها من قرار ترامب، قالت المستشارة الألمانية ميركل إن بلادها ستلتزم بقرارات الأمم المتحدة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ذات الصلة والتي توضح أن وضع القدس يجري تحديده في مفاوضات على حل الدولتين.

رغم تصريحات ترامب عن "بدائل أخرى" لحل الدولتين، لا يزال الرئيس الفلسطيني محمود عباس متشبثا بتسوية حل الدولتين، يدعمه في ذلك زعماء دول أخرى منها ألمانيا. فهل تلعب ميركل دور الوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن ميركل خلال اتصال عبر الانترنت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استعداد ألمانيا لدفع جهود صنع السلام للأمام من خلال مجموعة صيغة ميونيخ التي تضم ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن.

وأبدت ميركل "الاستعداد لعقد اجتماع لهذه المجموعة مع كل من فلسطين وإسرائيل على مستوى وزراء الخارجية، الأمر الذي سيساعد بدفع جهود السلام إلى الأمام خلال الفترة الحالية". 

وبحسب الوكالة جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات والمستجدات، حيث أكدت المستشارة الألمانية أهمية الخطوة الفلسطينية باستعادة العلاقة مع إسرائيل الذي أعلنته السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي.

وشددت ميركل على أن المانيا ستواصل تقديم المساعدات الطبية للحكومة الفلسطينية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد. 

من جانبه، شكر عباس ميركل على مواقف ألمانيا السياسية الداعمة للقانون الدولي والتأكيد على أهمية الجهود الألمانية، في إطار صيغة مجموعة ميونيخ. وأكد استعداد فلسطين للذهاب للمفاوضات وفق الشرعية الدولية، ومواصلة تعزيز العلاقات مع الدول العربية. وقال الرئيس الفلسطيني "إننا مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا والذهاب للانتخابات وتحقيق المصالحة وسنواصل العمل من أجل هذا الهدف". كما شكر عباس ألمانيا على المساعدات الاقتصادية والطبية التي تقدمها لفلسطين.

ع.ش/ص.ش (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 23:31

عباس في ضيافة ميركل.. بحث عن دور ألماني؟

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