 ″دغدغ مشاعري″.. استغلال الاحتياج العاطفي للاحتيال باسم الحب | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 20.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

"دغدغ مشاعري".. استغلال الاحتياج العاطفي للاحتيال باسم الحب

دفعت العزلة والشعور بالوحدة بسبب تدابير الحجر خلال الجائحة بكثيرين إلى البحث عن الحب من وراء الشاشات، فوقع كثيرون في الفخ، وقد بلغت قيمة الأموال المنهوبة في عمليات الاحتيال هذه مستوى قياسيا، فكيف يتم ذلك؟

صورة رمزية للمواعدة عبر الإنترنت

صورة رمزية للمواعدة عبر الإنترنت

على مدى سنوات، لم تخبر ديبي مونتغومري جونسون أحدا بأنها تعرضت  لاحتيال عاطفي  بقيمة تفوق مليون دولار من جانب رجل أوهمها بعزمه على الارتباط بها، على غرار ضحايا كثر لعمليات احتيال عاطفية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.

وتقول العسكرية الأمريكية السابقة من منزلها في فلوريدا لوكالة فرانس برس "ما كان يجب أن يحصل ذلك بتاتا".

مختارات

هل الحب هو ذاته في كل مكان؟ هل يساعدنا الحب على التغلب على الخلافات الكثيرة التي تفرق بيننا؟ رحلة لزوجين من صانعي الأفلام إلى 30 دولة يجريان فيها حوارات مع 130 شخصًا عن الحب في ثقافات وعادات وأديان متنوعة.

كشفت دراسة أن كورنا أثرت على الجانب العاطفي لدى الكثيرين. ودفعت الجائحة بهم إلى البحث عن الحب والجنس عبر تطبيقات ومواقع المواعدة على الانترنيت.

وقد تضاعفت  أعداد عمليات الاحتيال العاطفي  هذه عبر  تطبيقات المواعدة ، خلال جائحة كوفيد - 19، بعدما دفعت تدابير الحجر المنزلي المتكررة بكثيرين إلى البحث عن الحب من وراء الشاشات.

وبحسب تقديرات هيئة المنافسة الأميركية (FTC)، بلغت قيمة الأموال المنهوبة في عمليات الاحتيال هذه مستوى قياسيا قدره 547 مليون دولار عام 2021 في هذا النوع من الحالات، في زيادة تقارب 80% خلال عام واحد.

ويمكن تفسير الازدياد الأخير في الأرقام انطلاقا من " العزلة والوحدة واستخدام الإنترنت كطريقة وحيدة تقريبا للتواصل"  أثناء تفشي الوباء، بحسب تقديرات تيم ماكغينيس مؤسس جمعية "سكارس" المتخصصة.

وقال رجل لجمعية "Silent Victim No More" إن القيود الصحية وفّرت لمراسلته أسبابا دائمة للتهرب منه. واعتبر الرجل الذي دفع ما يقرب من 400 ألف دولار أن الجائحة "صبت في مصلحة المحتالين".

من النتائج الإيجابية المفاجئة لفحوص كوفيد إلى قيود السفر الجديدة... وفرت الضبابية المستمرة خلال العامين الماضيين أعذارا جاهزة للمحتالين لإلغاء مواعيد انتظرها طويلا من أوهموهم بالحب، وفق هيئة المنافسة الأمريكية.

وجرى الإبلاغ عن خسائر بنحو 1,3 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية، ما يجعلها أكبر فئة احتيالية سجلتها الوكالة الأمريكية. لكن هذا ليس سوى غيض من فيض، وفق لجنة التجارة الفدرالية، لأن الغالبية العظمى من الانتهاكات لا يتم الإبلاغ عنها.

الرجل "دغدغ فعلا مشاعري"

مشاهدة الفيديو 03:31

إقبال كبير على تطبيقات التعارف في الإنترنت

وفور إدراك الستينية ديبي مونتغومري جونسون أنها فقدت أكثر من مليون دولار، قررت أن تروي كيف وقعت في شباك رجل أوهمها  بالحب على مدى عامين. وقد كتبت كتابا عن قصتها وانضمت إلى فريق جمعية "سكارس" التي تتواصل مع حوالي سبعة ملايين ضحية منذ عام 2015. تشرح جونسون قائلة "كنت أبحث عن صديق مقرب" بعد أن غاصت في مواقع المواعدة بعد وفاة زوجها.

ولم تكن تعتزم دفع المال كما فعلت، لكن الرجل "دغدغ فعلا مشاعري".

ويصف تيم ماكغينيس من جمعية "سكارس"، وهو أيضا ضحية لمثل هذه الحالات، هذا الاحتيال بأنه "تلاعب على مستوى رفيع". ويقول إن التواصل "يحصل على شكل محادثة عادية، لكنه يستخدم تقنيات تلاعب محددة جدا للهيمنة" على الضحية.

ويتلطى المحتالون خلف هويات مزيفة لأشخاص يعيشون ويعملون في الخارج، أحيانا تحت ستار جنود، ما يفتح الطريق لاحقا أمام أعذار. بعد قصة حب طويلة من بُعد، يأتي طلب تحويل الأموال لشراء تذاكر سفر أو تأشيرات دخول أو نفقات طبية أو حالات طوارئ أخرى، مع وعد دائما بإعادة المبالغ المدفوعة فور حصول اللقاء المزعوم.

مع قليل من المخاطر وكثير من الأرباح، يكرر المحتالون هذا السيناريو ليس على تطبيقات المواعدة  فحسب، بل أيضا على إنستغرام أو حتى الألعاب عبر الإنترنت. ويقول تيم ماكغينيس "المحتالون موجودون في أي مكان يمكنك فيه بدء محادثة مع شخص ما".

الخوف والخجل من أحكام الآخرين

ولا يُستثنى الشباب من هذه العمليات، فبحسب هيئة المنافسة الأمريكية، زاد عدد الأمريكيين ضحايا هذا الاحتيال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما بأكثر من عشرة أضعاف بين عامي 2017 و2021.

وتسهّل الشعبية المتزايدة للعملات المشفرة مثل بتكوين، أيضاً هذه الحالات بفعل الغموض في التحويلات النقدية التي تتيحها.

وبحسب تيم ماكغينيس، فإن عمليات الاحتيال العاطفي تطال أبناء جيل الشباب "بوتيرة أكبر مع مبالغ أقل"، بينما يخسر كبار السن مبالغ أكبر لكن بوتيرة أقل.

وبسبب الخوف من أحكام الآخرين، غالبا ما يحتفظ الضحايا لأنفسهم بقصة يخجلون منها. وقد سمعت ديبي مونتغومري جونسون الكثير من القصص المشابهة لقصصها على مر السنين، "لكن لم يكن أحد يتحدث عنها". وتقول اليوم إنها تريد أن تردد صدى صوتها من حولها، "لتكون صوت من بقي على قيد الحياة".

ع.ج.م  (أ ف ب)

  • Deutschland Düsseldorf | Coronavirus | Hochzeit im Autokino

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!

    قيود السفر بسبب جائحة كورونا استهدفت الأزواج والعائلات. وفي الوقت الذي لا يعرف فيه البعض متى سيرى أحباءه من جديد، يأمل كثيرون انفراج الأزمة الصحية لتعود أجواء الدفء في العلاقات الانسانية.

  • Brasilien Rio de Janeiro | Coronavirus | Drive-Thru-Hochzeit

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!

    الزواج لحظة العمر ينتظرها العشاق لتتويج قصة الحب بارتباط دائم، لكن هذه اللحظة باتت صعبة المنال بسبب اجراءات الحجر الصحي. وكثيرون ينتظرون الفرصة لتحقيق لحظة العمر الأجمل، حتى ولو على نطاق ضيق، للم شمل جناحي الأسرة الناشئة.

  • Symbolbild Coronavirus & Mundschutz

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!

    في زمن كورونا قد يضطر الحبيبان لالتزام مسافة بسبب إصابة أحدهما بالفيروس أو لمجرد التحوط. أحيانا تكون اللقاءات عبر مسافة بواسطة خدمات الانترنت المتنوعة حلا مؤقتا، وهنا لقطة رمزية لحبيبين يتبادلان التهاني و التحية بالورود وبكمامات عليها شعار الحب، على أمل لقاء مباشر بعد حين عنندما تزول أسباب الفراق "الصحي".

  • Symbolbild Seminar Flirt

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!

    تبادل النظرات والتقاء العينين والابتسام والإنصات إلى مَن ترغب في أن يقع في غرامك، وبهذا يكون من تحبه وترغب في أن يحبك قد وقع في حبك. بهذه البساطة قد يكسب الإنسان قلب شخص آخر، بحسب ما يرى الاختصاصي النفسي الأمريكي نويمان بحسب موقع "بيكسا باي" وموقع "إن 24" الإلكترونيين.

  • Junges und fröhliches Paar

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!

    الابتسام يجعل الناس أكثر جاذبيةً ولطفاً وإثارة للاهتمام. فلا يوجد أفضل من أن يبتسم الشخص لمن يريد أن يقع في حبه.

  • Liebespaar Eisbecher

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!

    تبادل النظرات والتقاء العينين: فالعاشقون يقضون 75% من أوقاتهم المشتركة في النظر إلى أعين بعضهم البعض بحسب دراسة استنتجتها جامعة هارفارد المرموقة.

  • Das sagt man so 01 +++ EINSCHRÄNKUNG BEACHTEN +++

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!

    المبدأ سهل: الذين ينظرون كثيراً وطويلاً إلى بعضهم البعض تنشأ ثقة متبادلة بينهم أكثر وأكثر.

  • Pärchen händchenhaltend

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!

    إبداء الاحترام لمن ترغب في أن يقع في حبك وكذلك إظهار قيمته لديك، ومنحه الانطباع بأنه يربح شيئاً من خلال الارتباط بك، ألا وهو احترامك وتقديرك له.

  • Symbolbild Paar Streit

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!

    فـ 48% من شركاء الحياة أو العشاق الذين ينفصلون عن بعضهم يكون سبب الانفصال هو قلة الاحترام المتبادل أو من أحد الطرفين على الأقل.

  • Symbolbild Paar Pärchen Seitensprung

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!

    الإنصات والاستماع الجيد: لا بد أن تنصت جيداً إلى الشخص الذي تحبه، فهذا هو المفتاح إلى قلبه أو قلبها.

  • Symbolbild Romantischer Spaziergang

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك..في زمن كورونا أيضا!

    فالإنسان لا يوجد لديه أجمل وأحب من أن ينظر إليه ويهتم به وبحياته شخص آخر بأمانة وود. وهذا يعني أنه عندما يتحدث الشخص الذي تريده أن يقع في غرامك فلا تغيّر موضوع الكلام للحديث عن نفسك بل استمع جيداً واترك المجال له كي يتحدث عن نفسه.