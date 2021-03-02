دعوى قضائية لمنع دبي من تنظيم مهرجان "أكتوبر فيست" البافاري

صار مهرجان "أكتوبر فيست" المزمع إقامته في دبي قضية أمام القضاء الألماني. وقالت متحدثة باسم المحكمة الإقليمية في مدينة ميونيخ الألمانية اليوم الجمعة (18 حزيران/ يونيو 2021) إن المحكمة ستنظر يوم الجمعة المقبل في أمر قضائي عاجل من محكمة العاصمة البافارية ميونيخ ضد منظمي مهرجان "أكتوبر فيست" في دبي.



وقضت الدائرة الاقتصادية في محكمة ميونيخ في منتصف أيار/ مايو الماضي بأن شعار "أكتوبر فيست يذهب إلى دبي" يُعطي انطباعاً غير دقيق بأن المهرجان سينتقل إلى دبي هذا العام بعد إلغائه مجدداً في ميونيخ بسبب جائحة كورونا. وتطلب المدينة من المنظمين تقديم بيان إلزامي يعلنون فيه عدم الترويج بعد الآن لحدثهم على أنه مهرجان "أكتوبر فيست" الذي يقام في ميونيخ.

وقال المستشار الاقتصادي ورئيس المهرجان في ميونيخ، كليمنز باومغيرتنر: "من وجهة نظر ميونيخ عاصمة الولاية (ولاية بافاريا)، فإنه من المخيف أن تأخذ أطراف ثالثة إلغاء المهرجان في ميونيخ كفرصة لإثراء أنفسهم من خلال استغلال السمعة العالمية الجيدة لمهرجان أكتوبر فيست والإيحاء بوجود صلة بين المهرجان الأصلي والحدث في دبي... الهدف من إجراءاتنا القانونية هو حماية السمعة العالمية الجيدة لمهرجان أكتوبر في ميونيخ".



م.ع.ح/ص.ش (د ب أ)