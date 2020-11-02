دعوى قضائية ضد ترامب بسبب أغنية ديسكو راقصة!

يبدو أن استخدام الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لواحدة من أشهر أغاني الديسكو الأمريكية والظهور المتكرر له مصحوب بالأغنية قد أثار غضب مالكي حقوق الأغنية.

فمن باريس، أعلن المحامي ريتشارد مالكه، ممثل أصحاب حقوق الملكية لأغنية Y.M.C.A، عن استعدادات يقوم بها أصحاب حقوق ملكية الأغنية لرفع دعوة قضائية ضد ترامب في الأيام القليلة المقبلة.

واعتبر المحامي مالكه أن استخدام الأغنية، والتي حققت نجاحا كبيرا لدى صدورها عام 1978، "سرقة واضحة لملكية الأخرين"، على حد وصفه.

وأضاف أن استخدام الأغنية لأغراض سياسية بالانتخابات الرئاسية الأمريكية "لم يتم الموافقة عليه مطلقا" من جانب أصحاب حقوق الأغنية، مؤكدا أصحاب حقوق الملكية ما كانوا سيوافقون على استخدام الأغنية من قبل الرئيس الأمريكي لأغراض سياسية إطلاقا، لو كان قد تم سؤالهم.

وحسب المحامي من المتوقع أن يتم رفع الدعوى في كل من فرنسا والولايات المتحدة في الأيام القادمة. ويتشارك في الملكية سكوربيو ميوزك Scorpio Music الفرنسية.

وإغنية "Y.M.C.A." هي من ألحان الفرنسي جاك مورالي وهنري بيلولو مع المغني الأمريكي فيكتور ويليس من فريق ويلج بيبول. وحققت الأغنية انتشارا واسعا بسبعينات القرن الماضي، كما يتم استخدامها في المناسبات الرياضية، كما أنها أصبحت بمثابة النشيد الخاص لحركة المثليين.

د.ب/ع.ج.م ( أ ف ب)