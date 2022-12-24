 دعوني أرقص! | العولمة 3000 | DW | 14.01.2023

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العولمة 3000

دعوني أرقص!

لدى الشاب الهندي باوان كومار أمنية واحدة فقط وهو أن يصبح راقصاً احترافيا. لكن طريقه لأجل ذلك صعب للغاية، وهو يحاول مواجهة عائلته والمجتمع في قريته لتحقيق حلمه.

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