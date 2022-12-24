دعوني أرقص!

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لدى الشاب الهندي باوان كومار أمنية واحدة فقط وهو أن يصبح راقصاً احترافيا. لكن طريقه لأجل ذلك صعب للغاية، وهو يحاول مواجهة عائلته والمجتمع في قريته لتحقيق حلمه.
تسببت حملات دعم مجتمع الميم من قبل نشطاء غربيين خلال مونديال قطر في ردود فعل عنيفة ضد المثليين في الدولة الخليجية، وفقا لما ذكره نشطاء مجتمع الميم.
شارك قرابة ثلاثين ألف شخص في قداس ترأسه البابا في استاد البحرين الوطني، في اليوم الثالث من زيارته إلى المملكة الخليجية الذي تخلله تجمعاً لعائلات عدد محدود من السجناء السياسيين والمحكومين بالإعدام، طالبوا بلقاء البابا.
إذا كانت سماء كاليه صافية يمكن للمهاجرين منها رؤية منحدرات دوفر البيضاء في المملكة المتحدة، حيث يقبع حلم الوصول إليه بالهرب عبر الشاحنات بينما يأمل آخرون في العبور في قوارب صغيرة، ليبقى حلم الهجرة صامدا.
قرار كيليان مبابي بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان في اللحظات الأخيرة بالرغم من أن الكثيرين كانوا ينتظرون توقيعه لريال مدريد مازال يثير الكثير من ردود الفعل. فكيف رد مبابي على ادعاءات أن المال كان حاسما في هذا القرار؟
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