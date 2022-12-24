دعوني أرقص!

البحرين.. البابا يترأس قداساً حاشدا وعائلات سجناء تطلب لقاءه

شارك قرابة ثلاثين ألف شخص في قداس ترأسه البابا في استاد البحرين الوطني، في اليوم الثالث من زيارته إلى المملكة الخليجية الذي تخلله تجمعاً لعائلات عدد محدود من السجناء السياسيين والمحكومين بالإعدام، طالبوا بلقاء البابا.