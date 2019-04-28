 دعوة مبكرة تحرج بايرن ميونيخ أمام دورتموند | عالم الرياضة | DW | 29.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

دعوة مبكرة تحرج بايرن ميونيخ أمام دورتموند

الشعور بالثقة مطلب فضي في عالم كرة القدم، لكن التواضع قاعدة ذهبية لا غنى عنها. درس كان على مدير الكرة ببايرن ميونيخ تلقيه بعد التعادل أمام نورنبيرغ.

Hasan Salihamidzic (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

ربما كان الإفراط في الشعور بالثقة في النفس، أو حتى الرغبة في نكاية دورتموند، ما دفع مدير الكرة في نادي بايرن ميونيخ حسن صالحميديتش لإرسال دعوة اتضح فيما بعد أنها كانت مبكرة إلى رئيس نادي دورتموند هانس يواخيم فاتسكه لحضور حفل فوز بايرن بلقب هذا الموسم.

وجاء ذلك حين صرح حسن صالحميديتش  للصحفيين قائلا: "لا أعرف ما إذا كانت هذه طريقة راقية. لكني أعرف جيدا ما سيحدث على ساحة "مارين" (وسط ميونيخ)...سيكون هناك جمهور بالآلاف وبكل فرح، نوجه له هو أيضا الدعوة".

وقد يبدو الأمر وللوهلة الأولى طبيعيا، فبايرن هو المتصدر ومباراته أمام نورنبرغ كان من المفترض أن تكون مناسبة سهلة لانتزاع ثلاث نقاط كفيلة بقطع جميع الآمال على الغريم دورتموند صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، بعد هزيمته أمام شالكه بأربعة أهداف مقابل هدفين. ولهذا السبب لم ير مدير الكرة في بايرن أي إحراج بإرسال الدعوة قبل مباراة فريقه.

مشاهدة الفيديو 01:31

ماركو رويس يستعد للمواجهة الساخنة مع الغريم شالكه

بيد أن ما حصل في ما بعد، لم يكن في حسبان لا حسن صالحميديتش ولا حتى المسؤوليين بدورتموند، فبايرن تعادل أمام نورنبيرغ بهدف لكل منهما، ما يعني أن البافاري لم يرفع الفارق إلى النقاط الأربعة المطلوبة فاستقر عند  نقطتين فقط، وبالتالي عاد دورتموند إلى حلبة السباق من جديد.

وبطبيعة الحال شعر صالحميديتش بإحراج شديد عقب المباراة، حتى أنه امتنع عن التعقيب على سؤال الحصفيين بهذا الخصوص موضحا أن "المعادلة هي سهلة نسبيا، فلا يحتاج المرء أن يكون خبيرا في الرياضيات، كل ما نحتاجه هو انتزاع سبع نقاط في حال فاز دورتموند بجميع المباريات المتبقية".

وفي الحقيقة ودفاعا عن صالحميديتش يجب القول إن مدرب دورتموند لوسيان فافر، هو نفسه وعقب هزيمة فريقه أمام شالكه، اعتبر أن الأمر انتهى وأن اللقب ضاع من دورتموند. 

و.ب/ع.ج.م

 

مختارات

نورنبرغ يتعادل مع بايرن ويبقي دورتموند في المنافسة على اللقب

اكتفى بايرن ميونيخ بالتعادل أمام مضيفه نورنبرغ في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم. وبهذه النتيجة يبقى التنافس مفتوحا بين الغريمين بايرن ودورتموند على لقب البوندسليغا حتى الجولات الأخيرة. (28.04.2019)  

زيدان يُخطط لتجريد غوارديولا من سلاح مهم!

أورد تقرير صحفي أن زين الدين زيدان يُخطط للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي ليروي ساني. ويتردد اسم النجم الألماني كذلك بقوة على طاولة بايرن ميونيخ، الذي يستعد لفتح خزائنه لضم صاحب القدم اليسرى الساحرة، حسب تقارير صحفية متطابقة. (25.04.2019)  

موقعة شرسة بين نساء بايرن وبرشلونة للوصول لنهائي دوري الأبطال

تسعى نساء بايرن ميونخ إلى تحقيق حلمهن بالوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا. لكن المهمة صعبة، فالمنافس في نصف النهائي هو برشلونة. كما أن نتيجة مباراة الذهاب لم تكن في صالح بايرن إطلاقاً. ويواجه ليون تشيلسي. (26.04.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ماركو رويس يستعد للمواجهة الساخنة مع الغريم شالكه  

مواضيع ذات صلة

Fußball Bundesliga 1 FC Nürnberg vs Bayern München Leibold verschießt Elfer

نورنبرغ يتعادل مع بايرن ويبقي دورتموند في المنافسة على اللقب 28.04.2019

اكتفى بايرن ميونيخ بالتعادل أمام مضيفه نورنبرغ في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم. وبهذه النتيجة يبقى التنافس مفتوحا بين الغريمين بايرن ودورتموند على لقب البوندسليغا حتى الجولات الأخيرة.

ماركو رويس يستعد للمواجهة الساخنة مع الغريم شالكه 25.04.2019

تشهد الجولة الـ31 من الدوري الألماني لكرة القدم دربي منطقة الرور بين بروسيا دورتموند وضيفه شالكه 04. ويحتاج أصحاب الأرض إلى الفوز في هذا الدربي من أجل الصراع على البطولة مع غريمه البافاري بايرن ميونيخ. فهل سيتمكن من ذلك؟

Fußball Bundesliga 31. Spieltag l BVB Dortmund vs FC Schalke 04 - Torchance Marco Reus

آمال دورتموند في اللقب تتلقى ضربة قوية بهزيمته أمام شالكه 27.04.2019

لم يكن أحد يتوقع أن تكون نتيجة مباراة "ديربي" دورتموند مع شالكه بهذا الشكل، لا من ناحية النتيجة ولا من جهة طرد لاعبين من دورتموند في مباراة عصبية ومثيرة من بدايتها لنهايتها، أبعدت دورتموند كثيرا عن مسعاه للفوز بالدوري.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

دعوة مبكرة تحرج بايرن ميونيخ أمام دورتموند

إخفاقات باريس سان جيرمان "مردها" توماس توخل؟

نورنبرغ يتعادل مع بايرن ويبقي دورتموند في المنافسة على اللقب

ميسي يقود برشلونة لإحراز لقب الدوري الإسباني الـ26 في تاريخه

آمال دورتموند في اللقب تتلقى ضربة قوية بهزيمته أمام شالكه

إحصائية تضع بوغبا في موقف محرج