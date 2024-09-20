دعوة لوضع حد أقصى سنوي لعدد مباريات اللاعبين وتهديد بالإضراب

حث المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنكليزي بيب غوارديولا -اليوم الجمعة 20 سبتمبر / أيلول 2024- اللاعبين على قيادة المعركة من أجل التغيير في مواجهة مخاطر التي تشكلها زيادة المباريات على الجدول الزمني الموسمي. ويأتي تصريح مدرب بطل الدوري الممتاز لكرة القدم بعد أيام من تحذير نجم وسطه ومواطنه رودري من أن اللاعبين قد يضربون عن اللعب في محاولة لوقف الارتفاع الكبير في عدد المباريات خلال الموسم المزدحم أصلا.

وفي ظل تغيير نظام مسابقة دوري الأبطال واعتماد مجموعة واحدة من 36 فريقا وما ترتب عن ذلك من إضافة مباراتين أخريين إلى برنامج كل فريق (8 عوضا عن 6 في الدور الأول)، ومع التوجه لإقامة كأس العالم للأندية بحلتها الموسعة أيضا الصيف المقبل، يجد سيتي نفسه أمام احتمال خوض 76 مباراة خلال الموسم (كحد أقصى).

وهناك أيضا المباريات الدولية الخاصة بالمنتخبات الوطنية، ما يزيد الضغط على اللاعبين ويرفع مخاطر التعرض للإصابات. وقالت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) إن الحد الأقصى من المباريات خلال الموسم بالنسبة لأي لاعب يجب أن يكون بين 50 و60 مباراة، استنادا إلى أعمارهم.

وانضم الحارس البرازيلي لليفربول أليسون بيكر إلى الخلاف عندما قال إن سلطات اللعبة لم تمنح اللاعبين صوتا للتعبير عن مخاوفهم. وأعرب العديد من المدربين البارزين عن دعمهم للاعبين، بينهم المدرب البلجيكي لبايرن ميونيخ الألماني فنسان كومباني الذي دعا إلى وضع حد أقصى لعدد المباريات التي يُسمح للاعب بالمشاركة فيها كل عام.

ومع احتدام الجدل، رأى غوارديولا أن اللاعبين يملكون القدرة على إحداث التغيير لأن الرياضة لا يمكن أن تستمر من دونهم، مضيفا: "أنا متأكد من أنه إذا كان هناك شيء سيتغير، فيجب أن يأتي من اللاعبين. إنهم الوحيدون الذين بإمكانهم تغيير شيء ما... أن يكون لهم صوت".

من جانبه قال الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، إن اللاعبين يخوضون العديد من المباريات، مشيرا إلى أنه لا يوجد جهد مبذول بشكل كاف لحمايتهم. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن رودري -لاعب وسط مانشستر سيتي- كان قد أشار إلى أن اللاعبين قد يقومون بالاضراب ردا على ازدحام جدول المباريات، وقال ماريسكا إن رفض خوض المباريات "قد يكون فكرة" وأشار إلى أن اللاعبين سيكونون على حق في اتخاذهم لأي إجراء ضد عدد المباريات التي يتم إجبارهم على خوضها.

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ومن المقرر أن يشارك تشيلسي ومانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل 2025، مما يقلل من وقت التوقف وفترات الراحة للاعبين بين المواسم بعد أمم أوروبا 2024 وقبل كأس العالم 2026. وبسؤاله حول وجود عدد كبير من المباريات في الجدول الحالي قال ماريسكا: "نعم بلا شك". وأوضح: "بعض منهم قال إنهم سيضربون، أعتقد أن ربما تكون تلك فكرة بعض اللاعبين".

من جانبه قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، إن إضراب اللاعبين سيكون "مرحبا به" إذا كان سيعمل على محو بطولة كأس العالم للأندية من الوجود والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وأضاف أن رودري محق في التلويح بالإضراب بسبب مونديال الأندية. وأصبح الإسباني رودري، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، أحدث نجم يتحدث عن زيادة عبء العمل الذي يواجه اللاعبين، حيث قال الثلاثاء 17 / 09 / 2024 إن إضراب اللاعبين "قريب" إذا لم يتغير شيء.

وكان رودري عندما سئل في المؤتمر الصحفي لفريقه مانشستر سيتي الإنكليزي الثلاثاء عن إنْ كان بإمكان اللاعبين الإضراب أو رفض اللعب، رد قائلا: "أعتقد أننا قريبون من ذلك. أعتقد أنه إذا سألت أي لاعب فسيقول نفس الشيء. إذا استمر الأمر على هذا النحو فستكون هناك لحظة عندما لا يكون لدينا خيار آخر".

وجاءت تعليقات لاعب خط الوسط الإسباني الدولي في أعقاب تصريحات مماثلة في الأيام القليلة الماضية من السويسري مانويل أكانجي، زميله في الفريق، وكذلك البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول.

ع.م / ع.ش (أ ف ب ، د ب أ)