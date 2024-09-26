دعوة فرنسية-أمريكية ودولية لوقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان

أصدرت الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية نداء مشتركا لـ "وقف مؤقت لإطلاق النار" في لبنان، حيث تتصاعد المواجهات عبر الحدود مع إسرائيل. وصدرت إشارات ترحيب بالدعوة من قبل إسرائيل ولبنان.

قال الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك مساء الأربعاء (25 سبتمبر/ أيلول 2024) إنهما عملا على دعوة مشتركة لوقف مؤقت لإطلاق النار لمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح وتجنّب مزيد من التصعيد عبر الحدود.

وأضاف بايدن وماكرون أنّ "البيان الذي تفاوضنا عليه بات الآن يحظى بتأييد كلّ من الولايات المتّحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر".

وقالت الدول الموقعة على البيان المشترك: "لقد حان الوقت لإبرام تسوية دبلوماسية تمكّن المدنيّين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم بأمان".

وأضافت أنّ "الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح وسط تصعيد لهذا النزاع، وبالتالي فإنّنا ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما عبر الحدود اللبنانية-الإسرائيلية لإفساح المجال أمام الدبلوماسية لإبرام تسوية دبلوماسية".

وحذّر النداء المشترك من أنّ "الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لا يطاق، ويشكّل خطرا غير مقبول لتصعيد إقليمي أوسع، وهذا لا يصبّ في مصلحة أحد: لا في مصلحة شعب إسرائيل ولا في مصلحة شعب لبنان".

ودعا النداء "جميع الأطراف، بمن فيهم حكومتا إسرائيل ولبنان، إلى تأييد وقف إطلاق النار المؤقت على الفور بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2735 المتعلق بوقف لإطلاق النار في غزة".

وأتت هذه المبادرة الفرنسية-الأمريكية بعد مباحثات مكثفة جرت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبعد لقاء ثنائي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ترحيب لبناني إسرائيلي

بدوره رحب نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بالدعوة لوقف إطلاق النار قائلا إن مفتاح تنفيذ هذه الدعوة هو مدى التزام إسرائيل بتطبيق القرارات الدولية. ولدى سؤاله عما إذا كان من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار قريبا، أخبر رويترز "نعم نأمل ذلك". ودعا ميقاتي مجلس الأمن للعمل بجدية وبشكل فوري لضمان انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة وإنهاء "الانتهاكات" التي تتكرر يوميا.

من جانبه قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون للصحفيين قبل اجتماع لمجلس الأمن أمس الأربعاء إن إسرائيل سترحب بوقف لإطلاق النار وإنها تفضل استخدام القنوات الدبلوماسية لتأمين حدودها الشمالية مع لبنان، لكنها ستستخدم "كل الوسائل المتاحة" إذا فشلت الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق مع حزب الله. وأضاف أمام المجلس لاحقا أن إيران هي محور العنف في المنطقة وأن السلام يتطلب تفكيك هذا التهديد.

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إنّ الدولة العبرية تفضّل استخدام القنوات الدبلوماسية لتأمين حدودها الشمالية مع لبنان، لكنها ستستخدم "كل الوسائل المتاحة" إذا فشلت الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق مع حزب الله

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه يستعدّ لشنّ هجوم بري محتمل على لبنان ونقل بيان للجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي قوله لقواته خلال تدريب على الحدود مع لبنان "نحن نهاجم طوال اليوم. الهدف هو التمهيد لدخولكم المحتمل وأيضا مواصلة ضرب حزب الله".

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني ، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.ج.م/ع.غ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)