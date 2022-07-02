 دعوة المجلس الرئاسي الليبي إلى التوافق.. خطوة نحو الحل؟ | مسائية DW | DW | 03.01.2023

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مسائية DW

دعوة المجلس الرئاسي الليبي إلى التوافق.. خطوة نحو الحل؟

المجلس الرئاسي الليبي يجدد دعوة مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى تحقيق التوافق لإجراء الانتخابات وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. ما جديد هذه الدعوة؟ وما الحلول الواقعية المطروحة؟

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