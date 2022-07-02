دعوة المجلس الرئاسي الليبي إلى التوافق.. خطوة نحو الحل؟

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المجلس الرئاسي الليبي يجدد دعوة مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى تحقيق التوافق لإجراء الانتخابات وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. ما جديد هذه الدعوة؟ وما الحلول الواقعية المطروحة؟
فشلت المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين في التوصل لاتفاق على المبادئ الدستورية والترتيبات الانتقالية لإجراء الانتخابات. أين تكمن عقدة المنشار؟
بعد يومين من تشكيلها في إطار مبادرة أممية لصياغة قاعدة دستورية تبنى عليها الانتخابات، عقدت اللجنة الدستورية للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أول اجتماعاتها. وحذرت الأمم المتحدة من أزمة النزاع على السلطة التنفيذية في البلاد.
بعدما كان مقررا تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية معاً في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، أجرى مجلس النواب الليبي تعديلا على موعد التشريعية. في وقت أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه قانون الانتخابات.
شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أمام الأمم المتحدة، أن بلاده تمر "بمرحلة مفصلية.. وتحديات حقيقية"، لافتًا إلى أنه سيدعو إلى مؤتمر دولي لدعم العملية السياسية. وفرنسا تقول إنها وألمانيا وإيطاليا ستشارك في استضافة المؤتمر.
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