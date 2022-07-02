دعوة المجلس الرئاسي الليبي إلى التوافق.. خطوة نحو الحل؟

ليبيا.. اللجنة الدستورية لمجلس الدولة تعقد أول اجتماعاتها

بعد يومين من تشكيلها في إطار مبادرة أممية لصياغة قاعدة دستورية تبنى عليها الانتخابات، عقدت اللجنة الدستورية للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أول اجتماعاتها. وحذرت الأمم المتحدة من أزمة النزاع على السلطة التنفيذية في البلاد.