دعوة أممية لوقف إطلاق النار في ماريوبول لإجلاء المدنيين

قال أمين عوض منسق الأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا في بيان اليوم الأحد (24 أبريل/ نيسان 2024) إن "حياة عشرات آلاف الأشخاص بمن فيهم نساء وأطفال وأشخاص أكبر سنا، على المحك في ماريوبول". وأضاف "نحتاج إلى توقف في القتال الآن لإنقاذ حياة الناس. كلما انتظرنا أكثر، ستكون حياة مزيد من الأشخاص عرضة للخطر. يجب السماح بإجلائهم الآن، اليوم. غدا، سيكون فات الأوان". وجاءت دعوته بعدما فشلت محاولة أوكرانيا تنظيم عملية إجلاء من ماريوبول السبت، قالت كييف إن القوات الروسية "أحبطتها".

وأفاد بيان الأمم المتحدة عن وجود حوالى 100 ألف مدني عالقين في المدينة التي تعرّضت إلى دمار كبير بعدما حاصرتها القوات الروسية على مدى أسابيع. ولفت عوض إلى أن عيد الفصح الأرثوذكسي، الذي يتم الاحتفال به في كل من روسياوأوكرانيا، يوفر فرصة لوقف الأعمال العدائية.

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في سياق متصل، من المقرر أن يتوجه الأمين للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، قبل توجهه إلى كييف وموسكو لمناقشة الحرب في أوكرانيا. وأعلنت الحكومة في أنقرة أن أردوغان سوف يستقبل غوتيرتش غدا الاثنين. وسعت تركيا، العضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، للتوسط في الصراع الأوكراني، والابقاء على علاقات وثيقة مع أوكرانيا وروسيا.

وقد التقى وفدا الدولتين في اسطنبول في آذار/ مارس الماضي. ومن المقرر أن يتوجه غوتيريش إلى موسكو بعد غد الثلاثاء حيث سوف يلتقى بالرئيس الروسي فلادمير بوتين. بعد ذلك سوف يتوجه إلى كييف يوم الخميس، للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وألقت الحرب في أوكرانيا بظلالها على العظة التقليدية منتصف ليل أحد الفصح بالنسبة للعديد من المسيحيين الأرثوذكس، لكن مع الاحتفال بالمناسبة في أنحاء العالم، حتى في أوكرانيا وروسيا. وقال بطريرك القسطنطينية المسكوني، برثلماوس الأول "نشعر بالألم، إنه يمزق قلوبنا".

ووجد بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، تيودوروس الثاني، كلمات أوضح فقال "على الرغم من أن الرب قد أظهر للبشر الطريق إلى السلام، إلا أنهم ما زالوا منقسمين بسبب العداوات والنزاعات". وأضاف أن "البشرية انقادت إلى حروب تغرق الأرض بالدماء ... نشهد هذه الصورة بوضوح اليوم عندما نرى بحزن كيف يقتل إخواننا في الإيمان بعضهم البعض في أوكرانيا".

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وذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضر قداس عيد الفصح التقليدي في موسكو في ساعة مبكرة صباح اليوم الأحد، وسلم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، كيريل، بيضة عيد الفصح المزينة وفقا للتقاليد.

يشار إلى أن كيريل أبدى الدعم دائما لسياسات بوتين. كما ألقى باللوم على الغرب في الحرب في أوكرانيا. وتم حظر القداس الأرثوذكسي التقليدي منتصف الليل في أوكرانيا بسبب حظر التجوال المفروض خلال عطلة عيد الفصح الأرثوذكسي، حسبما ذكّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه في خطابه اليومي في وقت متأخر مساء السبت. وتم السماح لمواطني أوكرانيا بحضور قداس في الخامسة صباحا اليوم الأحد.

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب / د.ب.أ)