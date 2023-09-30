دعوات من أجل تمكين اللاجئين من العمل فور وصولهم لألمانيا

دعا رئيس اتحاد الحرف اليدوية في ألمانيا، يورغ ديتريش، إلى إدماج "غير بيروقراطي" للاجئين في سوق العمل. وقال ديتريش في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت (30 سبتمبر/ أيلول 2023): "علينا أن نكون أكثر واقعية. يجب على رجل الأعمال أن يقرر بنفسه من يمكنه توظيفه في شركته. يجب أن يكون ذلك ممكنا دون اختبارات لغة ودورات اندماج"، موضحا أنه خلال ممارسة العمل يمكن للفرد تعلم اللغة بشكل أسرع والاندماج بسهولة أكبر.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد دعا أيضا إلى تمكين المزيد من طالبي اللجوء من العمل. وقال المستشار في مقابلة مع إذاعة جنوب غرب ألمانيا "SWR": "أتفهم العديد من الأشخاص الذين يقولون: إذا كان هناك عمل، يجب القيام به، وهناك شخص يمكنه القيام به، فمن المفترض أن يقوم به"، مضيفا في المقابل أنه لا ينبغي الخلط بين قضايا اللجوء والاضطهاد والعمالة المهاجرة.

ومن حيث المبدأ، يمكنللاجئين الحصول على عمل في ألمانيا بعد ثلاثة أشهر من قدومهم إلى البلاد. ولكن ديتريش انتقد هذا الأمر مطالبا بمراجعته على وجه السرعة، وقال: "أي شخص يريد أنيكسب لقمة عيشه ويحقق شيئا ما، فإنه موضع ترحيب دائما في الحرف اليدوية. السلطات المختصة مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بترجمة مساحات التقدير المتاحة لها بطريقة ملائمة للتدريب والتوظيف".

السماح للمهاجرين للعمل الفوري داخل ألمانيا أبرز ما نادت به رئيسة كتلة حزب الخضر البرلمانية كاتارينا ردوغه

وذكر ديتريش أن العديد من شركات الحرف اليدوية مستعدة لتدريب وتوظيف اللاجئين، لكن هناك بعض الشركات التي لم تدرك أهميةتأمين القوة العاملة المؤهلة.

في ذات السياق قالت السياسية في حزب الخضر، كاتارينا دروغه، رئيسة كتلة الحزب في البرلمان الاتحادي بوندستاغ) إنه يجب السماح للمهاجرين بالعمل فور وصولهم إلى ألمانيا، مع التأكيد على ضرورة إلغاء القيود العملية للمهاجرين. وجاءت هذه التصريحات ردًا على اقتراح اتحاد الحرف اليدوية في ألمانيا بمنح تصاريح العمل للمهاجرين المستقرين، وأشارت دروغه إلى أن هذا يمكن أن يسهم في التكامل وأن هناك حاجة فعلية في سوق العمل. في ألمانيا، يسمح عمومًا لطالبي اللجوء بالعمل بعد ثلاثة أشهر على الأقل. وتعتبر دروغه الدعوات للعمل التطوعي الإلزامي للمهاجرين أمرًا يثير الانتقادات وترى أنه يفرض عبئًا إداريًا كبيرًا على البلديات.

ع.أ.ج/ ع ج (د ب ا، أ ف ب، أي بي دي)