 دعوات من أجل تمكين اللاجئين من العمل فور وصولهم لألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

دعوات من أجل تمكين اللاجئين من العمل فور وصولهم لألمانيا

دعت السياسية في حزب الخضر، كاترينا دروغه، إلى السماح للمهاجرين بالعمل فور وصولهم لألمانيا. وكان رئيس اتحاد الحرف اليدوية قد طالب بتسهيل دمج اللاجئين في سوق العمل الألماني للتغلب على نقص الكفاءات وشغل الوظائف المتاحة.

مهاجر في مرحلة التأهيل المهني في هامبورغ 07.02.2019

نقابة الحرف اليدوية تطالب بالسماح للاجئين بالعمل بدون شرط دورة الاندماج وتعلم اللغة التي يمكن تعلمها من خلال العمل

دعا رئيس اتحاد الحرف اليدوية في ألمانيا، يورغ ديتريش، إلى إدماج "غير بيروقراطي" للاجئين في سوق العمل. وقال ديتريش في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت (30 سبتمبر/ أيلول 2023): "علينا أن نكون أكثر واقعية. يجب على رجل الأعمال أن يقرر بنفسه من يمكنه توظيفه في شركته. يجب أن يكون ذلك ممكنا دون اختبارات لغة ودورات اندماج"، موضحا أنه خلال ممارسة العمل يمكن للفرد تعلم اللغة بشكل أسرع والاندماج بسهولة أكبر.

مختارات

أكد رئيس معهد اقتصادي في ألمانيا حاجة البلاد إلى مليون مهاجر لحل أزمة نقص العمالة الماهرة، بينما قالت خبيرة في لجنة "حكماء الاقتصاد" إن البلاد تحتاج 1,5 مليون مهاجر سنويًا للحفاظ على عدد القوة العاملة.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد دعا أيضا إلى تمكين المزيد من طالبي اللجوء من العمل. وقال المستشار في مقابلة مع إذاعة جنوب غرب ألمانيا "SWR": "أتفهم العديد من الأشخاص الذين يقولون: إذا كان هناك عمل، يجب القيام به، وهناك شخص يمكنه القيام به، فمن المفترض أن يقوم به"، مضيفا في المقابل أنه لا ينبغي الخلط بين قضايا اللجوء والاضطهاد والعمالة المهاجرة.

ومن حيث المبدأ، يمكنللاجئين الحصول على عمل في ألمانيا بعد ثلاثة أشهر من قدومهم إلى البلاد. ولكن ديتريش انتقد هذا الأمر مطالبا بمراجعته على وجه السرعة، وقال: "أي شخص يريد أنيكسب لقمة عيشه ويحقق شيئا ما، فإنه موضع ترحيب دائما في الحرف اليدوية. السلطات المختصة مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بترجمة مساحات التقدير المتاحة لها بطريقة ملائمة للتدريب والتوظيف".

السياسية كاتارينا دروغه من حزب الخضر

السماح للمهاجرين للعمل الفوري داخل ألمانيا أبرز ما نادت به رئيسة كتلة حزب الخضر البرلمانية كاتارينا ردوغه

وذكر ديتريش أن العديد من شركات الحرف اليدوية مستعدة لتدريب وتوظيف اللاجئين، لكن هناك بعض الشركات التي لم تدرك أهميةتأمين القوة العاملة المؤهلة.

في ذات السياق قالت السياسية في حزب الخضر، كاتارينا دروغه، رئيسة كتلة الحزب في البرلمان الاتحادي بوندستاغ) إنه يجب السماح للمهاجرين بالعمل فور وصولهم إلى ألمانيا، مع التأكيد على ضرورة إلغاء القيود العملية للمهاجرين. وجاءت هذه التصريحات  ردًا على اقتراح اتحاد الحرف اليدوية في ألمانيا بمنح تصاريح العمل للمهاجرين المستقرين، وأشارت دروغه إلى أن هذا يمكن أن يسهم في التكامل وأن هناك حاجة فعلية في سوق العمل. في ألمانيا، يسمح عمومًا لطالبي اللجوء بالعمل بعد ثلاثة أشهر على الأقل. وتعتبر دروغه الدعوات للعمل التطوعي الإلزامي للمهاجرين أمرًا يثير الانتقادات وترى أنه يفرض عبئًا إداريًا كبيرًا على البلديات.

ع.أ.ج/ ع ج (د ب ا، أ ف ب، أي بي دي)

  • Deutschland BASF Arbeiter in Schwarzheide

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تعتزم شركة BASF للكيماويات تكوين 50 لاجئا لولوج سوق العمل الألمانية، إذ سيشاركون طوال سنة في دروس لتعلم اللغة الألمانية ودورات تأهيلية أخرى للبدء لاحقا في تكوين مهني. وتشغل شركة BASF في ألمانيا وحدها نحو 50 ألف عامل

  • Deutschland Daimler Arbeiter in Sindelfingen

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    شركة السيارات ضمت منذ الأسبوع المنصرم 40 متدربا جديدا مطلوب منهم بعد 14 أسبوعا القيام بأعمال بسيطة في دورة الانتاج. وكالة العمل الألمانية تعد الوسيط الأساسي في توفير الدورات التدريبية وتتحمل تكاليفها في الأسابيع الستة الأولى، فيما تأخذ شركة دايملر على عاتقها طوال الأسابيع الثمانية المتبقية أجور المتدربين وتكلفة دروس اللغة الألمانية

  • Deutschland Deutsche Telekom Telefonzelle Arbeiter in Hannover

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تعرض شركة تليكوم الألمانية منذ سبتمبر الماضي 70 موطنا للتدريب لصالح لاجئين. كما تعتزم الشركة توفير مائة فرصة تدريب إضافية في السنة المقبلة. وتشغل تليكوم في ألمانيا 120 ألف موظف

  • Deutschland Deutschen Bahn AG Arbeiter in Frankfurt am Main

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    بإمكان اللاجئين المتوفرين على خبرة مهنية البدء في تكوين مهني قصير المدى ككهربائي لدى شركة السكك الحديدية الألمانية. ويستمر البرنامج نحو عامين ونصف العام. ويعمل لدى الشركة حاليا 15 من طالبي اللجوء سيلتحق بهم 9 إضافيون. وتقول متحدثة باسم الشركة إن هذه الأخيرة تنوي بعد إتمام التكوين توظيف مجموعة المتدربين الـ 24

  • Deutschland Siemens Arbeiter in Berlin

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تعرض شركة سيمنس حاليا عشر فرص تدريبية لصالح لاجئين. وتعتزم شركة الإلكترونيات السنة المقبلة توسيع برنامجها بعرض مائة موطن تدريب لطالبي اللجوء. كما تخطط الشركة لإطلاق أربع دورات لتعلم الألمانية لصالح أربعة أفواج من اللاجئين. وتعد سيمنس، التي تضم 115 ألف عامل، سابع أكبر شركة في ألمانيا

  • Deutschland SAP Arbeiter in Walldorf

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تعتزم شركة SAP للبرمجيات السنة المقبلة توفير مائة فرصة تدريب على الأقل لصالح لاجئين، وتتوجه الشركة بوجه الخصوص لأكاديميين. كما تخطط الشركة لإنشاء عشرة مواطن إضافية في الدراسة المزدوجة لعلوم الكمبيوتر الاقتصادية. ويطلب من المرشحين التوفر على معرفة فنية أساسية وشهادة جامعية أو تأهيل مماثل

  • Deutschland Flüchtlinge im Bildungszentrum Handwerk Duisberg

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تشغيل لاجئين يحمل أيضا في طياته عبئا بيروقراطيا للشركات المعنية، يضاف إلى ذلك الغموض حول مستقبل الوضع القانوني للمتدربين. وعلى الرغم من ذلك، فإن الكثير من الشركات ذات الحجم المتوسط والصغير تساهم هي الأخرى في إنجاح الاندماج المهني للاجئين

    الكاتب: م.أ.م/DW


مواضيع ذات صلة

Rebecca Biira (r), Hospitantin aus Uganda, steht in der Bäckerei Wippler und überzieht Pralinen mit flüssiger Schokolade. Die berufliche Auslandserfahrung ist Teil eines Projektes zur Fachkräfteförderung des Deutsch-Afrikanischen Jugendwerkes (DAJW), welches junge Fachkräfte aus Deutschland nach Afrika bringt und umgekehrt.

ما سبب تدني أجور اللاجئين في ألمانيا رغم مؤهلاتهم العالية؟ 13.08.2023

كشفت دراسة عن تحقيق اللاجئين الكثير من التقدم في الاندماج بسوق العمل في ألمانيا. ورغم ذلك فإن الكثير منهم يمتلكون مؤهلات تفوق الوظائف التي يشغلونها ويتقاضون عنها أجوراً متدنية. فما الأسباب؟