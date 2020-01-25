دعوات لوضع حد للعداء للسامية في الملاعب الألمانية

يتمني مفوض مراقبة معاداة السامية في الحكومة الألمانية، فيليكس كلاين، أن يكون له نظيراً في الوظيفة في رابطة كرة القدم الألمانية DFB، "لأنّه لا ينبغي لنا قبول ما يحدث كل يوم سبت في ملاعب كرة القدم، وعلينا أن نشجع المنظمات على تولي هذه المسائل بنفسها"، حسب لقاء المسؤول لراديو دويتشلاند فونك وحديثه حول موضوع السلوكيات والشعارات المعادية للسامية لجماهير كرة القدم. وسيبث الحوار في الإذاعة المذكورة يوم غد (الأحد 26 كانون الثاني/ يناير 2020).

من جانبه، دعا رئيس الرابطة الرياضية اليهودية الألمانية "ماكابي"، آلون مائير، إلى تعيين مسؤول لمراقبة معاداة السامية في عموم ميادين الرياضة كما نقلت عنه اليوم مجلة "دير شبيغل" اليوم السبت.

وطبقاً لتقرير ردايو دويتشلاند فونك، فقد رحب فيليكس كلاين بدائرة تتولى هذه المهمة بقوله: "مسؤول كهذا ينبغي أن يكون مسلحاً بتفويض قوي" ومن هنا فقد اقترح أن تلحق الدائرة التي يدور الحديث عنها باتحاد الرياضات الأولمبية الألماني DOSB، وقد كشف رئيسه الفونسو هورمان لمجلة دير شبيغل أنّ "الاتحاد يرغب في أن يضع هذا العرض ضمن اعتباراته".

وطبقا للمجلة نفسها، فإنّ رئيسة قسم المسؤولية الاجتماعية في اتحاد كرة القدم الألمانيDFB شتيفاني شولته قد أبدت شكوكها حول قدرة المنصب المقترح لوحده على حل المشكلات مبينة: "نحن بحاجة إلى 7.1 مليون موظف لمراقبة العداء للسامية، لأنّ هذا هو عدد اتحاد كرة القدم الألماني DFB".

وطبقاً لوجهة نظر كلاين: "لا يوجد ما يكفي من الموظفين لمراقبة العداء للسامية"، ومن هنا فقد رحب بقيام الكنيسة الإنجيلية بفكرة تعيين موظف مختص بهذا الشأن. وقد تولى القس كريستيان شتافه منصب مفوض مراقبة العداء للسامية بتكليف من الكنيسة الإيفانجيلية في ألمانيا في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي (2019).

م.م/خ.س (KNA)