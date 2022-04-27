 دعوات لموسكو للتعاون مع تحقيق بشأن جرائم حرب محتملة | DW الأخبار | DW | 28.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

دعوات لموسكو للتعاون مع تحقيق بشأن جرائم حرب محتملة

دعا الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش موسكو الى "قبول التعاون" مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في اوكرانيا.

مشاهدة الفيديو 02:40

المزيد من المركز الإعلامي

أعلن رئيس بلدية كييف، تفكيك تمثال يعود إلى الحقبة السوفيتية، يرمز للصداقة بين روسيا وأوكرانيا

كييف تسقط تمثال "الصداقة الروسية الأوكرانية" 27.04.2022

مخاوف من لجوء بوتين لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية إذا ما شعر بأن الأسلحة التقليدية لن تضمن له النصر العسكري الذي يحتاجه

مخاطر المواجهة النووية 26.04.2022

مسائيةDW : بوتين يرفض الاتهامات بارتكاب جرائم حرب...ماذا بعد؟

مسائيةDW : بوتين يرفض الاتهامات بارتكاب جرائم حرب...ماذا بعد؟ 13.04.2022

صحفيو العالم يقومون بجولة في بوتشا لتوثيق جرائم الحرب التي تنفيها روسيا بشكل قاطع.

جرائم حرب مروعة في بوتشا 05.04.2022

المزيد DW الأخبار

إجراءات غير مسبوقة لمواجهة كورونا في شنغهاي

إجراءات غير مسبوقة لمواجهة كورونا في شنغهاي 28.04.2022

تخفيف قيود مكافحة كورونا في ألمانيا

تخفيف قيود مكافحة كورونا في ألمانيا 28.04.2022

ألمانيا: انتهاء صلاحية الملايين من جرعات اللقاح قريباً

ألمانيا: انتهاء صلاحية الملايين من جرعات اللقاح قريباً 28.04.2022

كوفيد - 19: الأرقام ودلالاتها في زمن الجائحة

كوفيد - 19: الأرقام ودلالاتها في زمن الجائحة 28.04.2022

اقرأ أيضا

Ein Ermittler eines internationalen Forensik-Teams trägt eine Weste mit der Aufschrift «War Crimes Prosecutor» («Ankläger für Kriegsverbrechen») und beginnt damit, neben Leichen aus einem Massengrab hinter der Kirche St. Andreas Beweise für Kriegsverbrechen zu sammeln. +++ dpa-Bildfunk +++

الجنائية الدولية تنضمّ للتحقيق الأوروبي حول جرائم الحرب بأوكرانيا 25.04.2022

انضم مكتب المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى التحقيق الأوروبي الجاري حول جرائم الحرب المفترضة في أوكرانيا، في تعاون غير مسبوق. وروسيا تستهدف إمدادات الأسلحة للقوات الأوكرانية في دونباس.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and UN Secretary-General Antonio Guterres meet in Moscow, Russia, April 26, 2022. Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS

غوتيريش يدعو من موسكو لوقف سريع لإطلاق النار في أوكرانيا 26.04.2022

دعا أمين عام الأمم المتحدة من موسكو إلى توفير الظروف المناسبة لحوار فاعل بشأن الأزمة الأوكرانية ولوقف إطلاق النار في أقرب الآجال والعمل على تخفيف معاناة السكان، وحث على إجراء تحقيق مستقل في "جرائم حرب محتملة".

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy poses for a picture with U.S. Secretary of State Antony Blinken and U.S. Defense Secretary Lloyd Austin before a meeting, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine April 24, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY

بلينكن بعد زيارة كييف: روسيا تنهار وأوكرانيا تنجح! 25.04.2022

قال وزير الخارجية الأمريكي بعد زيارته لكييف إن روسيا تنهار وأوكرانيا تنجح، في إشارة لفشل موسكو في أهدافها من الحرب، فيما شكر الرئيس الأوكراني واشنطن على تقديم مساعدات أسلحة، داعيا لتشديد العقوبات على روسيا.

UN Secretary-General Antonio Guterres (3R) walks during his visit in Borodianka, outside Kyiv, on April 28, 2022. - UN Secretary-General Antonio Guterres arrived on April 28, 2022 to the town of Borodianka outside Kyiv where Russian forces were accused of having killed civilians, an AFP journalist on the scene reported. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) (Photo by SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)

غوتيريش في أوكرانيا: "الحرب في القرن الحادي والعشرين عبثية" 28.04.2022

يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش الرئيس الأوكراني زيلنسكي في كييف ويزور ضواحي المدينة التي شهدت مجازر، وذلك بعد اجتماعه الذي وصفه بـ"المفيد جداً" مع بوتين. وبولندا تطالب بتمويل إضافي لرعاية اللاجئين الأوكرانيين.