دعوات لموسكو للتعاون مع تحقيق بشأن جرائم حرب محتملة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
دعا الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش موسكو الى "قبول التعاون" مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في اوكرانيا.
انضم مكتب المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى التحقيق الأوروبي الجاري حول جرائم الحرب المفترضة في أوكرانيا، في تعاون غير مسبوق. وروسيا تستهدف إمدادات الأسلحة للقوات الأوكرانية في دونباس.
دعا أمين عام الأمم المتحدة من موسكو إلى توفير الظروف المناسبة لحوار فاعل بشأن الأزمة الأوكرانية ولوقف إطلاق النار في أقرب الآجال والعمل على تخفيف معاناة السكان، وحث على إجراء تحقيق مستقل في "جرائم حرب محتملة".
قال وزير الخارجية الأمريكي بعد زيارته لكييف إن روسيا تنهار وأوكرانيا تنجح، في إشارة لفشل موسكو في أهدافها من الحرب، فيما شكر الرئيس الأوكراني واشنطن على تقديم مساعدات أسلحة، داعيا لتشديد العقوبات على روسيا.
يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش الرئيس الأوكراني زيلنسكي في كييف ويزور ضواحي المدينة التي شهدت مجازر، وذلك بعد اجتماعه الذي وصفه بـ"المفيد جداً" مع بوتين. وبولندا تطالب بتمويل إضافي لرعاية اللاجئين الأوكرانيين.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول