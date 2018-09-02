 دعوات للتهدئة في البصرة بعد احتجاجات دامية | أخبار | DW | 05.09.2018

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أخبار

دعوات للتهدئة في البصرة بعد احتجاجات دامية

دعا ممثل الأمم المتحدة في العراق الى "تهدئة" الأوضاع في البصرة بجنوب العراق غداة يوم من الاحتجاجات الأكثر دموية قتل خلاله ستة أشخاص بينما تؤكد السلطات اتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة التي تضرب هذه المحافظة الغنية بالنفط.

Irak Protest (picture-alliance/AP Photo/N. al-Jurani)

صورة من الرشيف

بدت صباح اليوم (الأربعاء الخامس من سبتمبر/ أيلول 2018)، شوارع مدينة البصرة إحدى أكثر مدن العراق كثافة سكانية، خالية من المارة وأغلقت ابواب عدد كبير من المحال التجارية وانتشرت في شوارعها إطارات سيارات محترقة. انطلقت احتجاجات مطلع تموز/ يوليو في المدينة للمطالبة بتحسين الخدمات العامة والبنى التحتية ومعالجة البطالة.

 

مختارات

أفادت مصادر أمنية عراقية مساء الثلاثاء، بتطبيق إجراءات حظر التجوال ليلا في محافظة البصرة بعد ورود أنباء عن مقتل ستة متظاهرين في المحافظة الجنوبية التي تشهد احتجاجات على نقص الخدمات. (04.09.2018)

أغلق مئات المتظاهرين الاحد مواقع استراتيجية مهمة في محافظة البصرة الغنية بالنفط، جنوب العراق، حيث تستمر احتجاجات شعبية واسعة بسبب تراكم الأزمات بينها أزمة تلوث المياه. (02.09.2018)

قرّت موجةُ تظاهرات العراق، وسال حماس المحتجين مع عرق قيظ البصرة. ومن تناقضات هذا الحراك أنّ البعض عده خدمة لمنافع إيران الاستراتيجية، فيما رأى فيه آخرون ثورة على النفوذ الإيراني في العراق وبين المفهومين غامت التفاصيل. (20.07.2018)

واحتشد الآلاف مساء أمس الثلاثاء حول مقر المحافظة، وسط مدينة البصرة، وقام بعضهم برشق المبنى بقنابل حارقة ومفرقعات وردت الشرطة بقنابل مسيلة للدموع واطلاق نار، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس.

واليوم بدت أثار حرائق على مبنى محافظة البصرة الموقع الرئيسي للتظاهرات نتيجة إلقاء قنابل حارقة ومفرقعات ألقاها متظاهرون واصلوا احتجاجاتهم حتى ساعة متأخرة من الليل.

 وقال رئيس المجلس الحكومي لحقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي إن تلك الاحتجاجات خلّفت "ستة قتلى وأكثر من عشرين جريحا من المتظاهرين" متهما قوات الأمن "بفتح النار مباشرة على المتظاهرين". فيما أكدت مصادر أمنية في البصرة، حصيلة الضحايا.

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محتجو البصرة يضرمون النار في مقر المحافظة

 من جهته، أعلن قائد عمليات محافظة البصرة الفريق الركن جميل الشمري خلال مؤتمر صحافي اليوم "إصابة ثلاثين من عناصر الأمن بجروح جراء قنابل يدوية ألقاها متظاهرون على مبنى المحافظة".

 وقام متظاهرون خلال الليلة الماضية، بحرق إطارات لقطع شوارع في مناطق متفرقة من المحافظة التي تعاني أزمة صحية متفاقمة بسبب تلوث المياه أدت لوقوع أكثر من 20 الف حالة تسمم، وفق مصادر طبية. 

دوليا، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش اليوم "السلطات الى تجنب الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وتوفير الحماية اللازمة لأهل البصرة".

 وأصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل الاعلان عن مقتل ستة متظاهرين، الثلاثاء أمراً "بعدم إطلاق أي ذخيرة حية سواء باتجاه المتظاهرين أو في الجو". 

 بدوره، شجب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات التشريعية والذي يسعى مع العبادي لتشكيل الحكومة المقبلة في تغريدة على موقع تويتر أعمال العنف متهما "بعض المدسوسين في القوات الأمنية" بالتعدي على المتظاهرين.

  • Irak historische Bilder aus Basra

    البصرة من الأمس حتى اليوم

    صورة من سبعينات القرن الماضي من سفرة لطلبة جامعة البصرة إلى شط العرب. 40 عاما مرت على هذه الصورة تغيرت فيها المدينة بشكل كبير. بقية القصة في ملف للصور.

  • Basra, Irak

    البصرة من الأمس حتى اليوم

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  • Bildergalerie Die Stadt Basra im Südirak

    البصرة من الأمس حتى اليوم

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  • Bildergalerie Die Stadt Basra im Südirak

    البصرة من الأمس حتى اليوم

    انهار البصرة اليوم أصبحت مكانا لرمي النفايات والعلب البلاستيكية.

  • Bildergalerie Die Stadt Basra im Südirak

    البصرة من الأمس حتى اليوم

    دار بصري تقليدي تزينه الشناشيل هجره أصحابه منذ عشرات السنين. أغنياء بغداد والبصرة كانوا يزينون بيوتهم بالشناشيل .

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    البصرة من الأمس حتى اليوم

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  • Irak historische Bilder aus Basra

    البصرة من الأمس حتى اليوم

    بناء مضيف تقليدي في أهوار البصرة من أشجار القصب والبردي. حرفة قديمة توارثها سكان الأهوار منذ آلاف السنين.

  • Irak historische Bilder aus Basra

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    حفل اجتماعي في البصرة في سبعينات القرن الماضي. تراجعت الفعاليات الاجتماعية عن المدينة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي بسبب الحروب المستمرة والحصار الاقتصادي.

  • Bildergalerie Die Stadt Basra im Südirak

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  • Bildergalerie Die Stadt Basra im Südirak

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  • Bildergalerie Die Stadt Basra im Südirak

    البصرة من الأمس حتى اليوم

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  • Bildergalerie Die Stadt Basra im Südirak

    البصرة من الأمس حتى اليوم

    مخلفات الأسلحة التي استخدمها صدام حسين في حروبه الطويلة بقيت مكدسة في أطراف المدينة التي عانت الأمرين من جراء هذه الحروب، بعض هذه الأسلحة ملوث بالإشعاعات.

  • Bildergalerie Die Stadt Basra im Südirak

    البصرة من الأمس حتى اليوم

    شط العرب هو المتنفس والمتنزه الوحيد لأهالي البصرة بعيدا عن صخب وحرارة مدينتهم.

  • Bildergalerie irakische Städte bei Nacht

    البصرة من الأمس حتى اليوم

    البصرة في الليل قرب شط العرب ، خالية حزينة بانتظار من يوقظها من سباتها . الا أيها الليل الطويل الا أنجلي !

  • Denkmäler im Irak Bildergalerie

    البصرة من الأمس حتى اليوم

    تمثال السياب على شط العرب. مدينة السياب تعيش اليوم دون مسارح ونواد اجتماعية ومراكز ثقافية ودون سينمات ومكتبات كبيرة. المؤلف : زمن البدري تحرير: ملهم الملائكة

    الكاتب: زمن البدري


 وعقد العبادي لقاء مع عدد من اعضاء مجلس المحافظة، مؤكدا اتخاذ التدابير لمعالجة تلوث المياه في البصرة، دون الكشف عن تفاصيل أكثر.

 وأعلنت الحكومة في تموز/ يوليو، عن خطة طوارئ وتخصيص مليارات الدولارات لتحسين أوضاع مناطق جنوب العراق،  لكن المتظاهرين يشعرون بقلق من عدم وفاء الحكومة بالوعود التي قطعتها، ما يدفع الى تواصل الاحتجاجات خصوصا مع تواصل الأزمة التي تعيشها البصرة.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب)

 

مختارات

البصرة من الأمس حتى اليوم

مدينة البصرة الجنوبية هي ثاني أكبر مدن العراق وقد تكون الأغنى فيه، لكنها الأكثر معاناة بسبب الحروب الطويلة التي خاضها النظام السابق وبسبب ظهور التشدد الديني فيها في السنوات الأخيرة. (16.05.2014)  

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