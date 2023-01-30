 دعوات لتفعيل اتفاق الشراكة الكاملة بين دول "ميركوسور" والاتحاد الأوروبي | DW الأخبار | DW | 31.01.2023

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دعوات لتفعيل اتفاق الشراكة الكاملة بين دول "ميركوسور" والاتحاد الأوروبي

ترتبط عدة دول في أمريكا الجنوبية باتفاق تجارة حرة "ميركوسور"، ودعوات لتفعيل اتفاق الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار

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