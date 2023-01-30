دعوات لتفعيل اتفاق الشراكة الكاملة بين دول "ميركوسور" والاتحاد الأوروبي

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ترتبط عدة دول في أمريكا الجنوبية باتفاق تجارة حرة "ميركوسور"، ودعوات لتفعيل اتفاق الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار
مجددا يقوم مسؤول ألماني رفيع بجولة في دول أمريكا الجنوبية. وهذه المرة يزور المستشار أولاف شولتس شخصيا ثلاث دول: الأرجنتين وتشيلي والبرازيل. فلماذا هذا التوقيت"؟ ولماذا تحظى هذه المنطقة بأهمية شديدة لدى الحكومة الألمانية؟
يرى البعض أن غابات الأمازون المطيرة هي الرئة الخضراء للأرض، كما أن بها أكبر تنوع بيولوجي في العالم. اختفاء أشجارها بفعل القطع أو الحرائق له تبعات خطيرة. ما أهمية هذه الغابات على الاستقرار البيئي العالمي؟
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