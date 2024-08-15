دعوات لتغليظ العقوبات ـ نشطاء المناخ يقتحمون مطارات ألمانية

أقتحم نشطاء في مجال المناخ من "الجيل الأخير" أربع مطارات ألمانية، ما تسبب في تعليق حركة الملاحة مؤقتا في اثنين منها. ووزيرة الداخلية تصف الاحتجاجات بـ"الأعمال الإجرامية الخطيرة والغبية" وطالبت بفرض عقوبات أكثر صرامة.

وصفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الاحتجاجات في المطارات الألمانية من قبل نشطاء المناخ بأنها " أعمال إجرامية خطيرة وغبية". وأضافت عبر منصة اكس أن "الأشخاص الفوضويون لا يخاطرون بحياتهم فحسب، بل يعرضون الآخرين للخطر أيضًا. وتابعت "لقد اقترحنا عقوبات سجن صارمة . ونحن نلزم المطارات بتأمين مرافقها بشكل أفضل بكثير.

وكان نشطاء من حركة " الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ قد اقتحموا صباح اليوم الخميس (15 أغسطس/آب 2024) أربعة مطارات ألمانية هي مطارات برلين-براندنبورغ وشتوتغارت ونورنبرغ وكولونيا-بون، مما تسبب في حدوث تأخيرات في الرحلات الجوية بمطاري كولونيا- بون ونورنبرغ.

وقالت المجموعة في بيان "تظاهر أعضاء في +الجيل الأخير+ صباح الخميس في أربعة مطارات ألمانية". واضات "دخل ثمانية أشخاص في المجمل إلى مدارج وتشبثوا بالإسفلت".

وفي كلّ مطار من المطارات الأربعة، عرض ناشطون يرتدون سترات برتقالية لافتات كُتب عليها "النفط يقتل" من بين أمور أخرى. غير أنّهم لم يتمكّنوا من الوصول إلى منصّة الإقلاع والوصول.

مع ذلك، تمّ تعليق الحركة الجوية في مطاري كولونيا/بون ونورمبرغ بسبب عمليات الشرطة المستمرّة، حسبما أفاد مشغّلو المطارين الذين أشاروا في وقت لاحق إلى استئناف الملاحة الجوية بعدما اعتقلت الشرطة النشطاء.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)