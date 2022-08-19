دعوات لإعادة النظر فيها.. ما حجم المساعدات الألمانية للفلسطينيين؟

تعهدت الحكومة الألمانية بمساعدات إنسانية وتنموية للفلسطينيين تزيد عن 340 مليون يورو خلال عامي 2021 و 2022.
وقال صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذه المساعدات مقدمة من وزارتي الخارجية والتنمية، موضحا في الوقت نفسه أن الوزارتين لا تقدمان تمويلا مباشرا للسلطة الفلسطينية.
وعلى خلفية تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي أثارت جدلا كبيرا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار أولاف شولس يوم الثلاثاء الماضي، تعالت أصوات بأن يكون لذلك تبعات على مدفوعات المساعدات الألمانية الموجهة للسلطة الفلسطينية.
وكان عباس اتهم في مؤتمر صحفي مع شولتس في برلين إسرائيل بأنها "ارتكبت منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعا فلسطينيا" وأردف: "50 مجزرة 50 هولوكوست"، قبل أن يترجع عن تصريحاته ويقول إن "الهولوكوست هي أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث".
وطالب رئيس الجمعية الألمانية-الإسرائيلية، فولكر بيك، بعواقب مالية "لظهور عباس المشين"، مؤكدا ضرورة أن تربط ألمانيا مِنحها للسلطة الفلسطينية بعدم تقديم "مكافآت للإرهابيين المناهضين لإسرائيل" هناك.وترفض ألمانيا التقليل من الهولوكوست.
من جانبه قال دعا مفوض معاداة السامية في الحكومة الألمانية، فيليكس كلاين لعدم قطع قنوات الاتصال والحوار مع الرئيس الفلسطيني، على الرغم من تصريحاته، لكنه ألمح إلى أهمية المساعدات الألمانية، إذ قال "يعلم الرئيس الفلسطيني جيدًا أنه بدون مساعدة مالية ودبلوماسية من أوروبا وألمانيا، ستضيع فلسطين بسرعة. يجب الآن فحص شروط ذلك بشكل أكثر دقة".
وتعتبر ألمانيا من أكبر المانحين للفلسطينيين. وبحسب البيانات، من المتوقع أن تخصص الخارجية الألمانية ما مجموعه 72 مليون يورو لسكان الأراضي الفلسطينية خلال هذا العام، من بينها 65 مليون يورو للمساعدات الإنسانية. وفي عام 2021 كان إجمالي المبلغ المخصص من الوزارة للفلسطينيين حوالي 94 مليون يورو.
وخصصت وزارة التنمية الألمانية ما مجموعه 100 مليون يورو لمشاريع التعاون الإنمائي الثنائي في أيلول/سبتمبر 2021 وتشمل هذه المساعدات المشاريع التي ستُجرى خلال عامي 2021 و2022.
وسيُجرى تنفيذ هذه المشاريع عبر منظمات ألمانية. وبحسب البيانات، فإن الشركاء السياسيون للمشاريع هم الوزارات المختصة في السلطة الفلسطينية.
كما تعهدت الوزارة في إطار تعاون إنمائي غير الحكومي عام 2021 بتقديم 57 مليون يورو لمشاريع بنية تحتية ستُجرى على مدار سنوات في الأراضي الفلسطينية.
وقال المتحدث إنه علاوة على ذلك جرى دعم مشاريع في إطار شراكات البلديات والكنائس والمؤسسات السياسية والمنظمات غير الحكومية بنحو 20 مليون يورو.
ع.ا /ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)
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