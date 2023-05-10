 دعوات أوروبية وعربية لوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وغزة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.05.2023

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دعوات أوروبية وعربية لوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وغزة

دعت ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن في بيان مشترك "لوقف فوري وشامل لإطلاق النار يضع حدا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولإطلاق الصواريخ عشوائيا على إسرائيل". يأتي هذا في وقت سقط فيه أول قتيل إسرائيلي منذ بدء التصعيد.

نظام القبة الحديدية في سديروت بإسرائيل يصد صواريخ قادمة من غزة.

ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 28 شخصا بينما سقط أول قتيل إسرائيلي.

دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن الخميس (11 مايو/ أيار 2023) إلى وضع حد لأعمال العنف بين إسرائيل وفصائل مسلحة في قطاع غزة بعد ثلاثة أيام من تبادل إطلاق النار.

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وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عقب محادثات مع نظرائها إن "إراقة الدماء يجب أن تتوقف الآن". بدوره قال نظيرها الأردني أيمن الصفدي إن "التطورات السلبية يجب أن تتوقف، يتعين إعادة إحياء السلام".

وأكد الصفدي أنه من الضروري "تهدئة الوضع" والقيام بإجراءات لبناء الثقة قد تقود إلى أفق سياسي من أجل تحقيق السلام.

ولاحقا أعرب وزراء الخارجية للدول الأربع في بيان مشترك عن "قلقهم البالغ" إزاء التصعيد.

وتابعوا وفق البيان "نحضّ على وقف فوري وشامل لإطلاق النار يضع حدا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولإطلاق الصواريخ عشوائيا على إسرائيل"، مشيدين بالجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف القصف.

ودان الوزراء "تدهور الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والتطورات الجارية في غزة والتي أسفرت بشكل غير مقبول عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال".

وأعلنت الدول الأربع أنها ستعمل مع كل الأطراف من أجل تمهيد الطريق أمام "استئناف عملية سياسية ذات مصداقية".

وشدّد وزراء الدول الأربع على "وجوب وضع حد لكل ما يسبب التوتر ويثير أعمال عنف، بما في ذلك الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوّض جدوى حل (إقامة) دولتين وآفاق سلام عادل ومستدام".

بيربوك في لقاء سابق مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي، أرشيف (03.04.2023).

بيربوك في لقاء سابق مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي، أرشيف (03.04.2023).

بوريل يدعو لهدنة فورية

كما دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى هدنة فورية لوقف العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة وإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وقال بوريل في بيان "نحث على وقف إطلاق نار فوري وشامل سينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وإطلاق الصواريخ الحالي على إسرائيل، وهو أمر غير مقبول" داعيا إلى "احترام القانون الدولي الإنساني".

غارات جوية جديدة على غزة

في غضون ذلك نفّذت إسرائيل الخميس غارات جوية على قطاع غزة الذي انطلقت منه دفعة جديدة من الصواريخ في تبادل للقصف أسفر مقتل ستة فلسطينيين بينهم قياديان في حركة "الجهاد الإسلامي"، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وبذلك ارتفعت حصيلة القتلى في التصعيد الذي بدأ الثلاثاء، وهو الأعنف منذ آب/أغسطس 2022، الى 28 قتيلا في الجانب الفلسطيني بينهم أطفال.

أول قتيل على الجانب الإسرائيلي

في غضون ذلك قتل شخص بصاروخ أطلق من قطاع غزة على مدينة رحوفوت وسط إسرائيل، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة "تم الإعلان عن وفاة شخص" بعد سقوط صاروخ على مبنى، مضيفة أن شخصين آخرين أصيبا بجروح متوسطة. وهذا أول قتيل على الجانب الإسرائيلي منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة.

بيد أن خدمة نجمة داود الحمراء الإسرائيلية تحدثت عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل في هذه العملية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 550 صاروخا من القطاع على الدولة العبرية. وأكد أنّ 440 صاروخا من بينها تجاوز الحدود، بينما قامت منظومة القبة الحديدية باعتراض 154 صاروخا، بينما سقط خمسة صواريخ داخل القطاع.

ويشار إلى أنّ حركة "حماس" هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية. كما تصنف حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضا، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

ع.ح/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

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