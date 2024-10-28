دعوات أمريكية وأوروبية للتحقيق ب"مخالفات" انتخابية في جورجيا

دعت المعارضة الجورجية إلى التظاهر احتجاجا على نتائج الانتخابات بينما طالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإجراء تحقيق في حصول "مخالفات"، عقب انتخابات تشريعية مثيرة للجدل أظهرت فوز الحزب الحاكم المقرب من روسيا.

اتهمت رئيسة جورجيا المؤيدة للغرب سالومي زورابيشفيلي موسكو بأنها وراء تزوير الانتخابات، واصفة الأمر بأنه "عملية روسية خاصة". واعتبرت زورابيشفيلي بعد اجتماعها مع زعماء المعارضة في تبليسي أنه كان هناك "تزوير كامل للانتخابات". وأضافت "نحن شهود وضحايا لعملية روسية خاصة، وهي شكل حديث من أشكال الحرب الهجينة ضد الشعب الجورجي".

ودعت زورابيشفيلي إلى التظاهر اليوم الاثنين (28 أكتوبر/تشرين الأول 2024). كما دعا الرئيس الجورجي السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي بدوره إلى تنظيم تظاهرات حاشدة.

وكان حزب "الحلم الجورجي" الحاكم قد أعلن فوزه في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأول السبت، ولكن زورابيشفيلي رفضت النتائج بسبب ما وصفته بالتزوير واسع النطاق.

جورجيا.. "الحلم الجورجي" يفوز في الانتخابات البرلمانية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وأعلنت مجموعة من المراقبين الدوليين أن الانتخابات التي جرت السبت "شابتها ظروف غير متكافئة وضغوط وتوترات".

وأعربت بعثة من البرلمان الأوروبي أيضا عن قلقها إزاء " التراجع الديموقراطي "، قائلة إنها شهدت حالات من "حشو صناديق الاقتراع" و"الاعتداء الجسدي" على المراقبين.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الأحد، إلى إجراء تحقيق في عمليات تزوير محتملة خلال الانتخابات في جورجيا.

وقال بلينكن في بيان "نضم صوتنا إلى المراقبين الدوليين والمحليين في الدعوة إلى إجراء تحقيق شامل في جميع التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات في الانتخابات"، مشيرا إلى وجود تقارير عن "مخالفات وأعمال عنف متفرقة".

وقال بلينكن إن مراقبين محليين ودوليين اتفقوا على أنه على الرغم من أن الانتخابات كانت "منظمة بصورة جيدة بوجه عام" فإن هناك تقارير تفيد بوقوع مخالفات، خاصة في المرحلة التي سبقت الانتخابات بالإضافة إلى أعمال عنف متفرقة. وأضاف " المراقبون الدوليون لم يصفوا النتائج بأنها حرة ونزيهة".

من جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي المنتهية ولايته شارل ميشيل إنه دعا المسؤولين في جورجيا إلى "التحقيق بسرعة وشفافية واستقلالية" في المخالفات الانتخابية ودعا حزب "الحلم الجورجي" الحاكم إلى إظهار "التزامه الراسخ " تجاه الاتحاد الأوروبي.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، د ب أ/أب، رويترز)