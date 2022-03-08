 دعوات ألمانية وأمريكية وأممية للتحقيق في تسميم مئات الطالبات بإيران | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

دعوات ألمانية وأمريكية وأممية للتحقيق في تسميم مئات الطالبات بإيران

دعت ألمانيا إلى إجراء تحقيقات بشأن تسميم طالبات إيرانيات، فيما قالت واشنطن إن التقارير الواردة بشأن الأمر مقلقة للغاية. وانضمت الأمم المتحدة إلى المطالبين بالتحقيق. وكانت مئات الطالبات قد تعرضن لتسمم يعتقد أنه متعمد.

تسمم طالبات مدارس في إيران

أكد مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية بشكل ضمني أن حالات اختناق الطالبات تمت بسبب تعرضهم لغازات سببت تسمماً متوسطاً

قالت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة (3 مارس/آذار 2023) إن تقارير عن هجمات بالسم تستهدف تلميذات في إيران "صادمة" ويجب التحقيق فيها بشكل كامل، لتنضم بذلك ألمانيا إلى الولايات المتحدة في التعبير عن المخاوف من الأمر.

وكتبت بيربوك على تويتر "يجب أن تتمكن الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بلا خوف... هذا حقهم الإنساني ببساطة. يجب التحقيق بشكل كامل في كل الحالات". وقالت بيربوك "يجب تمكين الفتيات من الذهاب إلى المدرسة دون خوف سواء في طهران أو أردبيل (شمال غرب). هذا حقهن بكل بساطة".


وضمت الأمم المتحدة الجمعة صوتها إلى صوت وزيرة الخارجية الألمانية للمطالبة ب"تحقيق شفاف" لكشف "جميع حالات" تسميم طالبات في إيران. وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا رافينا شامداساني للصحافيين في جنيف "نشعر بقلق بالغ إزاء ما نُشر عن استهداف فتيات عمدا في ظروف غامضة".

من جانبها قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس إن الوكالة على اتصال مع السلطات الصحية الوطنية والأخصائيين في المجال الطبي بشأن هذه الحوادث، وكانت "تستخدم وسائل أخرى لاستيعاب ما حدث بشكل أفضل حتى تكون لدينا ادلة أفضل".
 

وكانت وزارة الصحة الإيرانية ق كشفن عن أن مئات الفتيات الإيرانيات في مدارس مختلفة أصبن بحالات "تسمم متوسطة" على مدى الأشهر القليلة الماضية وأشار بعض السياسيين إلى أن جماعات دينية معارضة لتعليم الفتيات ربما استهدفتهن.

وقلق أمريكي

مختارات

في سياق متصل، قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين يوم الخميس إن التقارير حول تسمم تلميذات مدارس في إيران "مقلقة للغاية" وإن العالم يحتاج لأن يعرف السبب.

وقالت وزارة الصحة الاحد إن "بعض الافراد" يسعون عبر ذلك الى "إغلاق كل المدارس، وخصوصا مدارس الفتيات". ويحظى التعليم الالزامي للجميع بالاجماع في إيران، حيث تمثل الفتيات غالبية طلاب الجامعات.

وتجتاح إيران مظاهرات مناهضة لحكم رجال الدين منذ منتصف سبتمبر/أيلول إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها لارتدائها "ملابس غير لائقة".

"عمل متعمد"

وكانت هيئة صحية إيرانية أفادت الأحد بأنّ أشخاصاً قاموا بتسميم مئات التلميذات في واحدة من كبرى المدن الإيرانية المقدّسة في الأشهر الأخيرة وهي مدينة قُم، في محاولة لإغلاق مدارس البنات.

ومنذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت وسائل إعلام محلية عن حالات تسمّم في الجهاز التنفّسي لمئات الفتيات اللواتي يناهز عمرهن عشر سنوات في مدارس قم (وسط). وتمّ إدخال عدد منهن إلى المستشفى لفترة وجيزة.

واظهر نتائج فحوصات السموم التي توصلت اليها وزارة الصحة أن المادة السامة المستخدمة في مدينة قُم تتكون بشكل خاص من غاز النيتروجين N2، المصنوع بشكل اساسي من النيتروجين والمستخدم في الصناعة أو كسماد زراعي، وأوضح مسؤول بوزارة الصحة أنّ التسمّم نتج من "مركّبات كيميائية متوافرة وليست ذات استخدام عسكري وهي ليست معدية أو قابلة للانتقال".

وأكد نائب وزير الصحة يونس بناهي بشكل ضمني الأحد، أنّ تسميم طلّاب قم كان متعمّداً"، وأشار إلى أنّه "تبيّن أنّ بعض الأفراد يريدون إغلاق جميع المدارس، وخصوصاً مدارس البنات".

وكلف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأربعاء وزير الداخلية أحمد وحيدي "متابعة القضية في أسرع وقت ممكن ... وإطلاع" الناس على سير التحقيق من أجل "تبديد مخاوف الأهالي"، بحسب الموقع الالكتروني للرئاسة، لكن لم يتم توقيف أي أحد حتى الآن.

واليوم عاد رئيسي وأتهم "أعداء" بالوقوف وراء هجمات التسميم، وقال "هذا مخطط أمني لإحداث الفوضى في البلاد مع سعى الأعداء
إلى بث الخوف وانعدام الأمن بين أولياء الأمور والتلميذات". ولم يحدد من هم هؤلاء الأعداء.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، ا ف ب) 

  • فيما كانت الثورة الإسلامية في إيران تحتفل بمرور عشر سنوات على قيامها، عصفت بالبلاد أزمة سياسية حادة تخللتها مظاهرات عقب عزل رجل الدين حسين علي منتظري من منصب نائب مرشد الثورة الإسلامية. ويرجع عزل منتظري إلى معارضته تركيز السلطة في قبضة المرشد. (01.02.1979)

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    1989 مظاهرات ضد تركيز السلطة

    بعد قرابة شهر من قيام "الجمهورية الإسلامية" عام 1979، اندلعت مظاهرات قادتها النساء ضد فرض ارتداء الحجاب، وفرقتها بالضرب أو بإطلاق النار في الهواء. فيما كانت "الثورة الإسلامية" في إيران تحتفل بمرور عشر سنوات على قيامها، عصفت بالبلاد أزمة سياسية حادة تخللتها مظاهرات عقب عزل رجل الدين حسين علي منتظري من منصب نائب مرشد الثورة الإسلامية. ويرجع عزل منتظري إلى معارضته تركيز السلطة في قبضة المرشد.

  • خرجت مظاهرات من جامعة طهران في يوليو / تموز 1999 بسبب إغلاق صحيفة إصلاحية تحمل اسم سلام. كانت شرارة الاحتجاجات جامعة طهران فيما أدى قمع الشرطة للمحتجين إلى اتساع رقعة المظاهرات واستمرارها لقرابة أسبوع. واعتقلت الشرطة في حينه أكثر من ألف طالب.

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    1999.. انتفاضة الطلاب

    خرجت مظاهرات من جامعة طهران في يوليو / تموز 1999 بسبب إغلاق صحيفة إصلاحية تحمل اسم "سلام". كانت شرارة الاحتجاجات جامعة طهران فيما أدى قمع الشرطة للمحتجين إلى اتساع رقعة المظاهرات واستمرارها لقرابة أسبوع. واعتقلت الشرطة في حينه أكثر من ألف طالب.

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2003 ـ الطلاب شرارة الاحتجاجات مجددا

    في عام 2003، اندلعت مظاهرات طلابية ضد قرار خصخصة عدة جامعات فيما تطورت الاحتجاجات بعد دخول قوات الأمن الحرم الجامعي لجامعة طهران لتمتد المظاهرات إلى مدن إيرانية أخرى. هتف الطلاب ضد رموز دينية وضد الرئيس أنداك محمد خاتمي.

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2009 ..."الثورة الخضراء"

    في عام 2009، شهدت إيران احتجاجات قادتها المعارضة التي اتهمت السلطات بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح فوز أحمدي نجاد بولاية ثانية. شارك في الاحتجاجات مئات آلاف الإيرانيين، رفضا للاعتراف بنتائج الانتخابات في إطار ما أُطلق عليه حراك "الثورة الخضراء".

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2017 احتجاجات الأربعاء البيض

    بدأت في عام 2017 موجة احتجاجات نسائية ضد الحجاب الإلزامي فيما جرى تدشين حملات إلكترونية لتشجيع النساء على ارتداء ملابس بيضاء كل يوم أربعاء في إطار ما أطلق عليه حملة "أيام الأربعاء البيض". وقامت بعض الإيرانيات بنشر صور ومقاطع مصورة بدون حجاب في الأماكن العامة.

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2017... مظاهرات ضد الغلاء

    في نهاية عام 2017، اندلعت في عدة مدن إيرانية احتجاجات ضد زيادة أسعار المواد الغذائية وموجة الغلاء في حينه. بدأت الاحتجاجات في مشهد ثاني أكبر مدن إيران من حيث الكثافة السكاني، لكنها انتقلت بعد ذلك إلى مدن عدة منها همدان وأصفهان وسنندج والعاصمة طهران.

  • استمرت احتجاجات لا للغلاء في عام 2018 وأسفرت عن مقتل العشرات واعتقال الالاف. على خلاف مظاهرات حراك الثورة الخضراء عام 2009، كانت موجة احتجاجات عامي 2017 و2018 بلا قيادة ولم تكن أيضا منظمة إلى حد كبير.

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2018 احتجاجات بلا قيادة

    استمرت احتجاجات "لا للغلاء" في عام 2018 وأسفرت عن مقتل العشرات واعتقال الالاف. على خلاف مظاهرات حراك "الثورة الخضراء" عام 2009، كانت موجة احتجاجات عامي 2017 و2018 بلا قيادة ولم تكن أيضا منظمة إلى حد كبير.

  • في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، شهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الإعلان المفاجئ للحكومة الإيرانية المتمثل في زيادة أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة على الأقل. وتسببت الاحتجاجات في سقوط قتلى وجرحى فيما جرى إضرام النار في مصارف ومتاجر.

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2019...مظاهرات ضد رفع أسعار الوقود

    في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، شهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الإعلان المفاجئ للحكومة الإيرانية المتمثل في زيادة أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة على الأقل. وتسببت الاحتجاجات في سقوط قتلى وجرحى فيما جرى إضرام النار في مصارف ومتاجر.

  • في عام 2020، خرجت مظاهرات طلابية ضد الحكومة على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني. وبعد أيام من نفي تورطها في إسقاط الطائرة الأوكرانية، أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا تعترف فيه بمسؤوليتها عن الحادثة التي أسفرت عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 176 شخصا. إعداد: محمد فرحان

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2020..احتجاجات بعد إسقاط طائرة أوكرانية

    في عام 2020، خرجت مظاهرات طلابية ضد الحكومة على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني. وبعد أيام من نفي تورطها في إسقاط الطائرة الأوكرانية، أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا تعترف فيه بمسؤوليتها عن الحادثة التي أسفرت عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 176 شخصا. إعداد: محمد فرحان


مواضيع ذات صلة

07.03.22 *** TOPSHOT - A Ukrainian serviceman helps evacuees gathered under a destroyed bridge, as they flee the city of Irpin, northwest of Kyiv, on March 7, 2022. - Ukraine dismissed Moscow's offer to set up humanitarian corridors from several bombarded cities on March 7, 2022, after it emerged some routes would lead refugees into Russia or Belarus. The Russian proposal of safe passage from Kharkiv, Kyiv, Mariupol and Sumy had come after terrified Ukrainian civilians came under fire in previous ceasefire attempts. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

++ تغطية متواصلة.. الحرب على أوكرانيا في أسبوعها الثالث ++ 08.03.2022

يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.