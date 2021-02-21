دعوات ألمانية لإنشاء "يورو رقمي"

قال وزير المالية الألماني أولاف شولتز إن أوروبا يجب أن تكون رائدة في مشروع إنشاء عملة رقمية مشتركة، وأن عليها أن تعمل "بنشاط" من أجل إطلاق وسيلة الدفع الجديدة المشفرة.

وأضاف شولتز في مؤتمر عبر الفيديو لوزراء مالية منطقة اليورو، خُصص لنقاش الموضوع: "إن أوروبا تحتاج إلى حلول مبتكرة وتنافسية لعمليات الدفع".

وتدرس العديد من البلدان مسألة العملات المشفرة عن كثب، خصوصاً في مواجهة مشروع العملة الرقمية "ليبرا" الذي بدأه فيسبوك. ويعمل عدد من المصارف المركزية حول العالم على الفكرة، فيما تعد الصين مشروعها لإطلاق عملة يوان مشفرة.

وتابع وزير المالية الألماني قائلاً إن أوروبا "يجب أن تكون في الطليعة في ما يتعلق بمسألة العملات الرقمية الصادرة عن بنك مركزي"، وبالتالي، فإن أقوى اقتصاد في منطقة اليورو "سيدعم بشكل بناء" العمل الذي يقوم به البنك المركزي الأوروبي بهدف إنشاء عملة رقمية.

وأوضح الوزير الألماني: "يجب ألا نكون متفرجين" على هذا التطور، داعياً إلى "عدم التحول إلى دول تابعة عندما تكون السيادة على المحك".

وسيقرر البنك المركزي الأوروبي هذا الصيف ما إذا كان سيبدأ عملية إطلاق يورو رقمي بعد مشاورات ودراسات واسعة أجريت في الأشهر الأخيرة، بحسب ما قال أحد مسؤولي البنك هذا الأسبوع.

يُذكر أن العملات الرقمية تخزّن في وسائط إلكترونية دون الحاجة إلى حساب مصرفي، ويتم قبولها كوسيلة للدفع من قبل الكثير من الجهات.

ع.ح./ ي.أ (أ ف ب)