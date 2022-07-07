دعم نفسي مجاني عبر الإنترنت

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خلال الجائحة ازدادت اضطرابات القلق والاكتئاب في المكسيك، مما دفع ساندرا فارغاس إلى تأسيس مبادرة خاصة بتقديم الدعم النفسي مجانًا عبر الإنترنت.
ابتكر علماء ألمان برنامجاً للذكاء الاصطناعي يمكنه تقييم الحالة النفسية للأشخاص من خلال مراقبة التعبيرات التي ترتسم على وجوههم خلال جلسات تقييم متتابعة ما قد يسد عجزاً بشرياً كبيراً في هذا المجال.
بغض النظر عن موقعه الساحر، لا يتجاهل مهرجان فينيسيا الشهير شبكة نتفلكس بل إن إدارته تعرف أيضاً كيفية اختيار المرشحين للحصول على جائزة الأوسكار فيما بعد.
حصلت على نتيجة إيجابية لاختبار كورونا السريع و تعاني من أعراض برد خفيفة، لا داعي للقلق. لأنك من الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة للفيروس، والتي يمكنك علاجها بالمنزل. إليك بعض النصائح الضرورية التي ينصح بها الخبراء.
عندما نفكر في لقاحات كورونا، أو أي لقاح، أول ما يتبادر إلى أذهان معظمنا إبرة مدببة وألم قد ينتهي بإغماء البعض. ولكن ماذا لو كان التطعيم سهلاً يعطى عن طريق الفم أو الأنف؟
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