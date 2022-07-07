 دعم نفسي مجاني عبر الإنترنت | DW الأخبار | DW | 01.09.2022

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DW الأخبار

دعم نفسي مجاني عبر الإنترنت

خلال الجائحة ازدادت اضطرابات القلق والاكتئاب في المكسيك، مما دفع ساندرا فارغاس إلى تأسيس مبادرة خاصة بتقديم الدعم النفسي مجانًا عبر الإنترنت.

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المكسيك: بانتظار اللقاح

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الأمم المتحدة تدعو إلى جمع مساعدات لما وصفته كارثة بيئية مدمرة في باكستان

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تقرير الأمم المتحدة يحتمل وجود جرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ وبكين تنفي

تقرير الأمم المتحدة يحتمل وجود جرائم ضد الإنسانية محتملة في شينجيانغ وبكين تنفي 01.09.2022

تسعى اسبانيا إلى تخفيف العبء على السكان بسبب ارتفاع الأسعار. وابتداء من اليوم تدخل تذكرة نقل مجانية حيز التنفيذ.

إسبانيا .. تذكرة نقل مجانية لتخفيف عبء التضخم على السكان 01.09.2022

التحق حوالي مئة وستين الف تلميذ لاجئ من أوكرانيا بالمدارس الألمانية، أمر لا يخلو من تحديات للتلاميذ وعائلاتهم.

ألمانيا.. تسجيل 160 ألف تلاميذ لاجئ من أوكرانيا في المدارس 01.09.2022

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ابتكر علماء ألمان برنامجاً للذكاء الاصطناعي يمكنه تقييم الحالة النفسية للأشخاص من خلال مراقبة التعبيرات التي ترتسم على وجوههم خلال جلسات تقييم متتابعة ما قد يسد عجزاً بشرياً كبيراً في هذا المجال.

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حصلت على نتيجة إيجابية لاختبار كورونا السريع و تعاني من أعراض برد خفيفة، لا داعي للقلق. لأنك من الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة للفيروس، والتي يمكنك علاجها بالمنزل. إليك بعض النصائح الضرورية التي ينصح بها الخبراء.

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هل نرى قريباً لقاحا مضادا لكورونا يُعطى بلا حُقن أو ألم؟ 26.01.2022

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