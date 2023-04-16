دعم من كولونيا لترميم كاتدرائية نوتردام

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كادت كاتدرائية باريس الشهيرة أن تدمر بالكامل في حريق أبريل 2019. وأعمال الترميم ينبغي أن تكتمل بحلول عام 2024. وتساهم كاتدرائية كولونيا أيضا في ترميم بعض نوافذ الكنيسة.
مرت قبل أيام الذكرى السنوية الثالثة للحريق الذي التهم جزءً من كاتدرائية نوتردام التي تُعتبر تحفة من الطراز القوطي. وأثناء عملية ترميم الكنيسة عثر على "لقية" غامضة!
لقي سبعة إسرائليين حتفهم، بعد أن أطلق مسلح فلسطيني النار عليهم، أمام كنيس بالقدس الشرقية، حسب الشرطة الإسرائيلية. ودانت واشنطن ذلك، مؤكدة أنه لن يغير في برنامج جولة وزير خارجيتها المرتقبة للمنطقة.
ما تزال الهجمات الروسية أوكرانيا مستمرة، بالرغم من مناسبة عيد القيامة" الذي يحتفل به المسيحيون الأرثوذوكس اليوم في أوكرانيا وروسيا وبلدان أخرى في أوروبا والشرق الأوسط. فيما تمت عملية تبادل أسرى كبيرة بين موسكو وكييف.
في اليوم الأوروبي للترميم لهذا العام، يتم العمل في ألمانيا على ترميم كاتدرائية كولونيا التي تعود للقرون الوسطى، بهدف حماية أكبر كنيسة قوطية في شمال أوروبا من تغير المناخ والتآكل وتلوث الهواء.
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