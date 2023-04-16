 دعم من كولونيا لترميم كاتدرائية نوتردام | يوروماكس | DW | 16.04.2023

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يوروماكس

دعم من كولونيا لترميم كاتدرائية نوتردام

كادت كاتدرائية باريس الشهيرة أن تدمر بالكامل في حريق أبريل 2019. وأعمال الترميم ينبغي أن تكتمل بحلول عام 2024. وتساهم كاتدرائية كولونيا أيضا في ترميم بعض نوافذ الكنيسة.

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