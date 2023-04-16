دعم من كولونيا لترميم كاتدرائية نوتردام

سبعة قتلى على الأقلّ بإطلاق نار على رواد كنيس يهودي بالقدس الشرقية

لقي سبعة إسرائليين حتفهم، بعد أن أطلق مسلح فلسطيني النار عليهم، أمام كنيس بالقدس الشرقية، حسب الشرطة الإسرائيلية. ودانت واشنطن ذلك، مؤكدة أنه لن يغير في برنامج جولة وزير خارجيتها المرتقبة للمنطقة.