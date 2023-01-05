 دعم غربي جديد لكييف بأسلحة ودبابات قتالية | DW الأخبار | DW | 06.01.2023

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DW الأخبار

دعم غربي جديد لكييف بأسلحة ودبابات قتالية

التحقت برلين بفرنسا وواشنطن بإعلان عزمها تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة. وجاء إعلان برلين بتسليم أوكرانيا دبابات من طراز ماردر بعد تلكؤ وتأخير وعقب تصاعد الضغوط على حكومة شولتز من أجل تعزيز الدعم لكييف

المزيد من المركز الإعلامي

أعلن الرئيس الأمريكي بايدن والمستشار الألماني شولتس في اتصال هاتفي بينهما اعتزام بلديهما تزويد كييف بعربات مدرّعة.

نقاشات غربية بشأن تقديم دبابات وناقلات مدرّعة إلى أوكرانيا 05.01.2023

من أبرز الأفلام الأمريكية التي تعرض في عام 2023

سينما .. أفلام هوليوودية في عام 2023 05.01.2023

يمكن للنازحين في محافظة تعز الانتقال للعيش في حاويات، عوضاً عن الخيم التي لا تقيهم من البرد والمطر في الشتاء.

حاويات للنازحين في اليمن 05.01.2023

مراسم تأبين وحضور مهيب في جنازة بينيديكتوس السادس عشر

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ألمانيا والنرويج توقعان اتفاقا لإنشاء خط أنابيب لنقل الهيدروجين الخال من الكربون من النرويج إلى ألمانيا عبر بحر الشمال.

النرويج تزود ألمانيا بالهيدروجين 06.01.2023

01.01.2023, China, Peking: Reisende mit Mund-Nasen-Schutz rollen Gepäck am internationalen Abflugterminal am Hauptstadtflughafen. Angesichts der aktuellen Corona-Infektionswelle in China führen immer mehr Länder die Testpflicht für Reisende aus dem Land ein. Foto: Andy Wong/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

مخاوف من عودة جائحة كورونا 06.01.2023

أعلن دانييل بارنبويم أنه لن يظل المدير العام الموسيقي لأوبرا الدولة في برلين بسبب المشاكل الصحية المستمرة.

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واشنطن تعلن عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا تتضمن "برادلي" 06.01.2023

أعلن البيت الأبيض عن أكبر حزمة مساعدات لأوكرانيا منذ اندلاع النزاع. هذا وشكرت كييف برلين لقرار تزويدها بمدرعات ماردر القتالية، في حين انتقدت روسيا الإعلان الألماني باعتباره خطوة أخرى نحو التصعيد.

Ein Panzerfahrzeug vom Typ Marder zeigt am Samstag (10.9.2011) bei Tag der offenen Tür der Saarlandbrigade in Lebach, wie es mühelos über einen Pkw hinwegfährt. Das Auto hat gegen das tonnenschwere Kettenfahrzeug keine Chance. *** An armoured vehicle of the Marder type shows on Saturday 10 9 2011 at the open day of the Saarland Brigade in Lebach how it effortlessly drives over a car The car has no chance against the tracked vehicle weighing tons

برلين تعتزم تسليم دبابات قتالية لأوكرانيا في الأشهر الأولى من 2023 06.01.2023

أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستسلم أوكرانيا دبابات مشاة قتالية من طراز "ماردر". يأتي ذلك بعدما تعهدت الولايات المتحدة أيضا بمنح أوكرانيا صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات.

TOPSHOT - German Chancellor Olaf Scholz speak during an extraordinary session of the Bundestag (lower house of parliament) on February 27, 2022 in Berlin. - Germany on February 26, 2022 dramatically ramped up its backing for Ukraine's battle against Russia, approving weapons deliveries for Kyiv in a policy U-turn and agreeing to limit Moscow's access to the SWIFT interbank system. In a shift from its longstanding policy of banning weapons exports to conflict zones, Berlin is opening up its Bundeswehr store, pledging to transfer 1,000 anti-tank weapons and 500 Stinger class surface-to-air missiles to Ukraine. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

دبابات قتالية لأوكرانيا.. الضغوط تشتد على شولتس لتغيير موقفه 05.01.2023

حث أعضاء في الائتلاف الحاكم والمعارضة المستشار الألماني شولتس على إعطاء الضوء الأخضر لإرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، فيما وعد نائبه بتكييف توريدات السلاح لكييف مع متطلبات ساحة القتال. فهل يغيّر شولتس موقفه؟

2019, Deutschlannd, Ein Schützenpanzer der Bundeswehr vom Typ Marder, fährt bei der Informationslehrübung Landoperationen 2019 über ein Hindernis.

ألمانيا وأمريكا تعتزمان تزويد أوكرانيا بأسلحة نوعية جديدة 05.01.2023

اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس على إرسال مركبات قتال مدرعة لأوكرانيا. كما ستحذو ألمانيا حذو الولايات المتحدة مع تزويد أوكرانيا بمنظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت".