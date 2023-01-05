دعم غربي جديد لكييف بأسلحة ودبابات قتالية

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التحقت برلين بفرنسا وواشنطن بإعلان عزمها تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة. وجاء إعلان برلين بتسليم أوكرانيا دبابات من طراز ماردر بعد تلكؤ وتأخير وعقب تصاعد الضغوط على حكومة شولتز من أجل تعزيز الدعم لكييف
أعلن البيت الأبيض عن أكبر حزمة مساعدات لأوكرانيا منذ اندلاع النزاع. هذا وشكرت كييف برلين لقرار تزويدها بمدرعات ماردر القتالية، في حين انتقدت روسيا الإعلان الألماني باعتباره خطوة أخرى نحو التصعيد.
أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستسلم أوكرانيا دبابات مشاة قتالية من طراز "ماردر". يأتي ذلك بعدما تعهدت الولايات المتحدة أيضا بمنح أوكرانيا صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات.
حث أعضاء في الائتلاف الحاكم والمعارضة المستشار الألماني شولتس على إعطاء الضوء الأخضر لإرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، فيما وعد نائبه بتكييف توريدات السلاح لكييف مع متطلبات ساحة القتال. فهل يغيّر شولتس موقفه؟
اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس على إرسال مركبات قتال مدرعة لأوكرانيا. كما ستحذو ألمانيا حذو الولايات المتحدة مع تزويد أوكرانيا بمنظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت".
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