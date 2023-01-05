دعم غربي جديد لكييف بأسلحة ودبابات قتالية

واشنطن تعلن عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا تتضمن "برادلي"

أعلن البيت الأبيض عن أكبر حزمة مساعدات لأوكرانيا منذ اندلاع النزاع. هذا وشكرت كييف برلين لقرار تزويدها بمدرعات ماردر القتالية، في حين انتقدت روسيا الإعلان الألماني باعتباره خطوة أخرى نحو التصعيد.