دعم أوكرانيا.. مساعدات عسكرية ألمانية جديدة وصواريخ فرنسية

أفادت مصادر حكومية ألمانية اليوم الثلاثاء (11 يوليو/ تموز 2023) أن برلين ستقدم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة تناهز 700 مليون يورو، وذلك في اليوم الأول من قمة قادة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.

وألمانيا هي ثاني مساهم على صعيد المساعدات العسكرية لكييف بعد الولايات المتحدة، وسبق أن أعلنت في 13 أيار/ مايو الفائت، عشية زيارة قام بها الرئيس فولوديمير زيلينسكي لبرلين، تسليم شحنات أسلحة بقيمة 2,7 مليار يورو.

وكانت مصادر حكومية ألمانية أكدت أمس الاثنين أن برلين ستعلن حزمة "كبرى" من المساعدات العسكرية لكييف لمناسبة قمة الأطلسي التي تستمر يومين.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، تخلت ألمانيا عن موقفها المسالم تقليديا منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأرسلت حزمة واسعة من المساعدات لأوكرانيا شملت أنظمة دفاع جوي ومدافع.

وفي وقت سابق هذا العام، بدأت برلين بتزويد أوكرانيا بدبابات من طراز "ليوبارد" بعد أشهر من مطالبات متكررة من كييف بذلك، سعيا لتعزيز قدراتها البرية في مواجهة موسكو.

أسباب المكاسب البطيئة لهجوم أوكرانيا المضاد

صواريخ سكالب الفرنسية

كذلك أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستسلم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى من طراز "سكالب". وقال ماكرون لدى وصوله إلى مكان انعقاد القمة في فيلينوس "قررنا أن نسلم أوكرانيا صواريخ جديدة تتيح (تنفيذ) ضربات في العمق"، مضيفا "أعتقد أن ما هو مهم اليوم بالنسبة إلينا هو توجيه رسالة دعم لأوكرانيا، وأن حلف شمال الأطلسي موحد". وأشار إلى أن توفير هذه الصواريخ هدفه تمكين أوكرانيا من ضرب القوات الروسية المحتلة "في العمق" خلال الهجوم المضاد الذي تشنه كييف لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها موسكو.

وصاروخ "سكالب" هو النسخة الفرنسية من صاروخ "ستورم شادو" البريطاني، قادر على إصابة أهداف على بعد 250 كلم، وهو الأبعد مدى بين الصواريخ التي وفرتها دول غربية لأوكرانيا. وسبق لبريطانيا أن أعلنت تزويد كييف بصواريخ "ستورم شادو" في أيار/مايو.

ويرغب قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي خلال قمة فيلنيوس اليوم وغدا، في توجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا التي تواصل هجوما مضادا صعباضد موسكو وتنتظر التزامات بشأن عضوية مستقبلية في التحالف.

من جهته قال الكرملين إن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى يشكل "خطأ" سيجبر موسكو على اتخاذ "إجراءات مضادة" في النزاع بأوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "من وجهة نظرنا، إنه قرار يشوبه خطأ وعواقبه وخيمة على الجانب الأوكراني، لأنه سيجبرنا بطبيعة الحال على اتخاذ إجراءات مضادة".

ع.ج/ ع.أ.ج (أ ف ب، د ب أ، رويترز)