"دعم أوروبي" لمقترح بريطانيا تشكيل قوة حماية بمضيق هرمز

قال ثلاثة دبلوماسيين كبار في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء (23 تموز/يوليو 2019) إن فرنسا وإيطاليا وهولندا والدنمارك تدعم مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز، وذلك بعد أن اقترحت بريطانيا الفكرة عقب احتجاز إيران لناقلة نفط.
وأضاف الدبلوماسيون أن بريطانيا اقترحت الفكرة على دبلوماسيين كبار بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل، قائلة إنها لن تشمل الاتحاد أو حلف شمال الأطلسي أو الولايات المتحدة بشكل مباشر. وأبدت إسبانيا والسويد وبولندا وألمانيا اهتماما أيضا بالقيام بدور. وقال أحد المبعوثين إن مهمة حماية ممرات شحن النفط الحيوية في الشرق الأوسط ربما تديرها قيادة فرنسية-بريطانية مشتركة.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان الثلاثاء أنّ بلاده تعمل مع بريطانيا وألمانيا على تشكيل "مهمة لمتابعة ومراقبة الأمن البحري في الخليج" بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.
وقال الوزير أمام الجمعية الوطنية "نعمل حالياً مع البريطانيين والألمان على مبادرة أوروبية لكي يتم تشكيل مهمة لمتابعة ومراقبة الأمن البحري في الخليج"، داعياً إلى "التفكير معاً بمنطق أمن مشترك في الخليج بطريقة دبلوماسية".
ولكنّ الوزير الفرنسي لم يشر بالتحديد إلى "مهمة الحماية البحرية" الأوروبية في منطقة الخليج والتي كان نظيره البريطاني جيريمي هانت دعا أمس الاثنين إلى تشكيلها. بيد أنه قال أمام الجمعية الوطنية "يجب أن ننفّذ عملية تهدئة لإخماد التوترات" في الخليج. وأضاف "نحن ندفع إيران اليوم للعودة إلى اتفاق فيينا. لقد التقيت لتوّي بالمبعوث الخاص للرئيس روحاني لأقول له ذلك".
وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية قالت في تغريدة إثر محادثة هاتفية مع نظيرتها البريطانية بيني موردون إنّ "حرية الملاحة في الخليج هي تحدّ أمني كبير بالنسبة للأوروبيين. نريد العمل معاً لضمانها".
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد وصل إلى باريس حاملاً معه رسالة مكتوبة من الرئيس حسن روحاني إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفقاً لطهران.
يشار إلى أنه ومنذ سنوات عديدة تبقي فرنسا على فرقاطة بصورة دائمة في الخليج والمحيط الهندي، كما أنّ لديها حوالي 650 عسكرياً متمركزين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ح.ع.ح/أ.ح(أ.ف.ب، رويترز)
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
أكبر اليخوت في العالم
يتباهى الشيوخ وكبار الأثرياء في العالم باقتناء يخوت فاخرة وعملاقة تتنافس على نيل لقب الأكبر والأطول والأغلى ثمنا. ويتربع يخت "عزام" حاليا على قمة أكبر اليخوت الخاصة ويبلغ طوله 180 مترا. ويحتوي اليخت الذي يملكه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على مكان لإقلاع طائرة هليكوبتر ونظام دفاع جوي وغواصة. بنت شركة لورسن الألمانية اليخت وكلف بناؤه نحو نصف مليار يورو.
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
أكبر سفينة شراعية في العالم
أما الملياردير الروسي أندريه ميلنيتشينكو فيمتلك أكبر سفينة شراعية في العالم، التي صممها فيليب ستارك. ويبلغ طول اليخت نحو 143 مترا وعرضه 25 مترا، ويبلغ سعره حوالي 400 مليون يورو. وتحتوي السفينة على 8 طوابق وثلاثة مسابح وغواصة خاصة.
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
أكبر سفينة للشحن في العالم
وصلت سفينة "مول تريومف Mol Triumph" في رحلتها الأولى إلى ميناء هامبورغ شمال ألمانيا، وتعد أكبر سفينة شحن في العالم ويمكنها نقل 20170 حاوية بضائع على متنها. ويبلغ طولها 400 مترا وعرضها نحو 59 مترا ويصل عمقها إلى 16 مترا.
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
سفن الشحن العملاقة
لكن سفينة "مول تريومف Mol Triumph" ستبقى أكبر سفينة شحن في العالم لعدة أسابيع فقط، إذ ستحل محلها سفينة "أو أو سي أل هونغ كونغ OOCL Hong Kong" التي تصل سعتها إلى 21 ألف حاوية. ويعرف مجال الشحن البحري تطورا سريعا خلال العقود الماضية، إذ كانت أكبر سفينة شحن في العالم تتسع لـ 4442 حاوية فقط قبل 25 عاما.
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
أطول سفينة في العالم
أما سفينة "فايكنغ Viking" الناقلة للنفط، فكانت الأطول في العالم بطول يصل إلى 458 مترا. وكانت هذه السفينة تحتاج لمسافة 6 كيلومترات لكي تتوقف. ولم يكن بإمكانها دخول قناة السويس أو قناة بنما أو قناة المانش (القناة الانكليزية) أو أن ترسو في الكثير من الموانئ في العالم لعدم قدرتها على المناورة في البحر. استخدمت هذه السفينة من 2004 إلى 2009 كسفينة نقل للنفط الخام قبل أن يتم التخلص منها عام 2010.
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
أكبر سفينة سياحية في العالم
أكبر سفينة سياحية في العالم هي "هارموني أو ذه سيس Harmony of the Seas"، وتحتوي السفينة على 16 طابقا ويمكنها حمل 6300 مسافرا و2100 من أفراد طاقم السفينة. يبلغ طول السفينة 362 مترا وتحتوي على 20 قاعة طعام و23 مسبحا وحديقة بـ12ألف نبتة، وكلف بناؤها أكثر من مليار يورو.
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
أغلى سفينة حربية في العالم
أغلى سفينة حربية في العالم هي حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس غيرالد فورد" وكلفت نحو 13 مليار دولار. يبلغ طول حاملة الطائرات 337 مترا وتستخدمها القوات البحرية الأمريكية منذ شهر نيسان/أبريل 2017 في التدريبات. وتحتوي الحاملة على تقنيات كهرومغناطيسية لإطلاق وتثبيت هبوط الطائرات.
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
كاسحة الجليد الأكبر في العالم
كاسحة الجليد "أركتيكا Arktika" الروسية لها ميزة أخرى، إذ تعمل السفينة بالطاقة النووية ويمكنها تحطيم الصفائح الجليدية بسمك 3 أمتار، حسب بيانات الموقع الالكتروني الروسي الرسمي "سبوتنيك نيوز". وأركتيكا هي أكبر كاسحة جليد في العالم ويرغب الروس في استخدامها بدءا من نهاية 2017 لإزاحة الجليد المحيط بالمنطقة القطبية الشمالية لإتاحة المجال لناقلات النفط والغاز للعبور في هذه المنطقة.
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
أقوى رافعة عائمة في العالم
"ذيالف Thialf" هي أقوى رافعة عائمة في العالم ويمكنها رفع 14200 طن. وتستخدم الرافعة في بناء المنشئات البحرية ويمكن أن تُستخدم في عمق بين 11.8 و31.6 مترا. ويتكون هيكل الرافعة من جسمين عائمين، بينما يطفو ظهر الرافعة على أربعة أعمدة عائمة. تبلغ سرعة الرافعة 11 كيلومترا في الساعة فقط.
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
أكبر منصة بحرية عائمة في العالم
يمكن للمنصات البحرية نقل وسحب السفن في البحار. وتغطس المنصة البحرية لعمق معين حتى يمكنها رفع السفينة. وأكبر منصة بحرية في العالم يبلغ طولها 275 مترا.
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
غواصة المحيطات
أما غواصة "ديبسي تشالنجر Deepsea Challenger" فصممت للغوص في أعمق نقطة يمكن الوصول إليها في قاع المحيطات. بنيت السفينة في أستراليا بسرية تامة وانتهى بناؤها بعد 7 سنوات في سنة 2012. يبلغ قطر عربة القيادة التي تتسع لشخص واحد فقط 109 سنتيمتر. ركب المخرج الشهير جيمس كاميرون هذه الغواصة في سنة 2012 وغاص بها في خندق ماريانا في المحيط الهادي ووصل إلى عمق 10984 مترا تحت مستوى سطح البحر.
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في صور.. أهم وسائل النقل البحري العملاقة في العالم
سفن ذاتية القيادة
يطمح صانعو السفن إلى بناء سفن ذاتية القيادة في المستقبل يمكنها أن تبحر دون قبطان. أول سفينة من هذا النوع صنعت في النرويج وتحمل اسم "يارا بايركلاند Yara Birkland". وستستخدم السفينة في عام 2018 لنقل الأسمدة في الطرق البحرية. وسيقودها في سنتها الأولى قبطان، وفي السنة الثانية سيكون التحكم بها عن بعد، وفي السنة الثالثة أي في عام 2020 ستكون ذاتية القيادة. الكاتب: إنزا فريده/ زمن البدري