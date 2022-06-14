دعم أوروبي لأوكرانيا وتحذير روسي ... ماذا بعد؟

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قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يجرون زيارة إلى أوكرانيا، في رسالة تضامنية واضحة مع كييف، وسط تحذيرات روسية من ضخ مزيد من الأسلحة لأوكرانيا. فما حدود هذا الدعم الأوروبي المرتقب لكييف، وما انعكاساته على الحرب في أوكرانيا؟
بعد انتظار طويل يستعد المستشار الألماني والرئيس الفرنسي بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإيطالي لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف وذلك حسب ما نشرت صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية. فما هي ظروف هذه الزيارة والآمال المعلقة عليها؟
بعد وصوله إلى كييف برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بمواصلة دعم أوكرانيا طالما "كان ذلك ضروريا لنضالها من أجل الاستقلال" في مواجهة الغزو الروسي.
بعد تعرضه لانتقادات فيما يتعلق بدعم كييف وبسبب بطء تسليم الأسلحة الثقيلة التي وعدت بها ألمانيا، تعهد المستشار شولتس أن يكون دعم بلاده لأوكرانيا ثابتا. كما وعد شولتس وقادة أوروبيون بدعم انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.
"أوكرانيا تنتمي إلى العائلة الأوروبية"، هكذا أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس تأييده منح أوكرانيا وجارتها الصغيرة مولدوفا صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي. شولتس يقوم رفقة زعماء أوروبيين آخرين بزيارة إلى أوكرانيا.
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