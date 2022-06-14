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دعم أوروبي لأوكرانيا وتحذير روسي ... ماذا بعد؟

قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يجرون زيارة إلى أوكرانيا، في رسالة تضامنية واضحة مع كييف، وسط تحذيرات روسية من ضخ مزيد من الأسلحة لأوكرانيا. فما حدود هذا الدعم الأوروبي المرتقب لكييف، وما انعكاساته على الحرب في أوكرانيا؟