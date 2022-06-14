 دعم أوروبي لأوكرانيا وتحذير روسي ... ماذا بعد؟ | مسائية DW | DW | 17.06.2022

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مسائية DW

دعم أوروبي لأوكرانيا وتحذير روسي ... ماذا بعد؟

قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يجرون زيارة إلى أوكرانيا، في رسالة تضامنية واضحة مع كييف، وسط تحذيرات روسية من ضخ مزيد من الأسلحة لأوكرانيا. فما حدود هذا الدعم الأوروبي المرتقب لكييف، وما انعكاساته على الحرب في أوكرانيا؟

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German Chancellor Olaf Scholz is escorted as he arrives at the Kyiv train station, Thursday, June 16, 2022. French President Emmanuel Macron Prime Minister Mario Draghi and German Chancellor Olaf Scholz are expected to meet with Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy as they prepare for a key European Union leaders' summit in Brussels next week and a June 29-30 NATO summit in Madrid.(Ludovic Marin, Pool via AP)

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From left, Romanian President Klaus Iohannis, Prime Minister of Italy Mario Draghi, Ukraine President Volodymyr Zelenskyy, France's President Emmanuel Macron and German Chancellor Olaf Scholz attend a conference at the Mariyinsky palace in Kyiv, Ukraine, Thursday, June 16, 2022. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

في زيارة غير مسبوقة.. شولتس يتعهد بتقديم دعم ثابت لأوكرانيا 16.06.2022

بعد تعرضه لانتقادات فيما يتعلق بدعم كييف وبسبب بطء تسليم الأسلحة الثقيلة التي وعدت بها ألمانيا، تعهد المستشار شولتس أن يكون دعم بلاده لأوكرانيا ثابتا. كما وعد شولتس وقادة أوروبيون بدعم انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

Italian Prime Minister Mario Draghi, left, German Chancellor Olaf Scholz, second left, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, center, French President Emmanuel Macron second right, and Romanian President Klaus Iohannis meet for a working session in Mariinsky Palace, in Kyiv, Thursday, June 16, 2022. The leaders of France, Germany, Italy and Romania arrived in Kyiv on Thursday in a show of collective European support for the Ukrainian people as they resist Russia's invasion, marking the highest-profile visit to Ukraine's capital since Russia invaded its neighbor. (Ludovic Marin, Pool via AP)

شولتس من كييف: أوكرانيا تنتمي إلى الأسرة الأوروبية 16.06.2022

"أوكرانيا تنتمي إلى العائلة الأوروبية"، هكذا أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس تأييده منح أوكرانيا وجارتها الصغيرة مولدوفا صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي. شولتس يقوم رفقة زعماء أوروبيين آخرين بزيارة إلى أوكرانيا.