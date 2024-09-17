دعم أوروبي ألماني لتنمية المنطقة "ج" بالضفة الغربية

أبرمت الحكومة الفلسطينية اتفاقية دعم وتعاون مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا لدعم التنمية في مناطق "ج" بالضفة الغربية وحماية أصول الفلسطينيين وحقوقهم في هذه المناطق المهمة.

وقعت حكومة السلطة الفلسطينية اتفاقية دعم وتعاون مع الاتحاد الأوروبي وجمهورية ألمانيا الاتحادية اليوم، الثلاثاء (17 سبتمبر/أيلول 2024)، لدعم الفلسطينيين في مناطق "ج" بالضفة الغربية، بقيمة 6 ملايين يورو، برعاية وحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

ويقصد بمناطق ج معظم القرى الفلسطينية التي تحيط بالمدن، وبالرغم منالتواجد الفلسطيني بها إلا أنها تخضع للإدارة الإسرائيلية.

وقّع الاتفاقية وزير الحكم المحلي الفلسطيني سامي حجاوي ممثلًا عن الجانب الفلسطيني، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية ألكسندر ستوتزمان، بحضور أوليفر أوفتشا، ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى السبلطة الفلسطينية.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود تعزيز التنمية ودعم الفلسطينيين في مناطق "ج"، التي تشكل ما يقارب 60% من الضفة الغربية، ويقطنها أكثر من 300 ألف فلسطيني.

التحديات الإسرائيلية والتنمية الفلسطينية

وذكر بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى حماية أصول الفلسطينيين وحقوقهم في هذه المناطق المهمة، التي تشكل جزءًا إقليميًا ومؤسسيًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية. وقد أكدت الأطراف أن هذا الدعم سيساهم في تعزيز قدرة 12 مجتمعًا فلسطينيًا في مواجهة التحديات والقيود التي تفرضهاالسلطات الإسرائيلية على التنمية في مناطق "ج".

و أشار ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية إلى أن المناطق "ج" تعد ضرورية للتواصل الجغرافي للضفة الغربية ولتحقيق دولة فلسطينية قابلة للحياة. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعوته للسلطات الإسرائيلية لتغيير سياساتها للسماح بالتنمية الفلسطينية في هذه المناطق، تماشيًا مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا)