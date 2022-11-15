دعم ألماني وغربي لبولندا بعد انفجار قرب حدودها مع أوكرانيا التي تعرضت لقصف روسي

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن أسفها إزاء الانفجار الذي أودى بحياة شخصين في بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا. وكتبت بيربوك عبر موقع تويتر: "نتعاطف مع بولندا، حليفتنا الوثيقة وجارتنا. نتابع الوضع عن كثب ونتواصل مع أصدقائنا البولنديين وحلفائنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن صدمته حيال ما أعلن عن مقتل شخصين في قرية بولندية على طول الحدود مع أوكرانيا وسط تقارير غير مؤكدة تفيد بأن صاروخين روسيين أصابا مزرعة هناك بطريق الخطأ.

وأشار حلف الناتو ووزارة الدفاع الأمريكية إلى أنهما يعملان على تحديد ما حدث في قرية برزيودوف، الواقعة على بعد عدة عشرات الكيلومترات من أوكرانيا.

وأكد متحدث باسم سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت "نحو" مئة صاروخ على أوكرانيا اليوم الثلاثاء (15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022). وقال يوري إيغنات في حديث مباشر للتلفزيون الأوكراني "أُطلق نحو مئة صاروخ من بحر قزوين، منطقة روستوف (الروسية)"، وأيضاً "من البحر الأسود"، موضحاً أن "في هذه المرحلة لم يسجل بعد استخدام مسيرات هجومية".

بيد أن وكالة رويترز نقلت عن بيان لهيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني قوله إن روسيا أطلقت 110 صواريخ و 10 طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع على أوكرانيا في وقت مبكر من المساء.

من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو قصير نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن الجيش الروسي "أطلق 85 صاروخًا" الثلاثاء "بشكل أساسي على بنى تحتية للطاقة"، مؤكدا أنّ روسيا "لن تحقق هدفها" بتدمير البنية التحتية للطاقة الأوكرانية.

وانطلقت صفارات الإنذار في كل أنحاء أوكرانيا وبعد دقائق، سُمع دوي انفجارات في كييف ولفيف (غرب) وخاركيف (شمال شرق)، وعقب الضربات الجوية، انقطعت الكهرباء في العديد من المناطق، وفق ما قالت السلطات الأوكرانية.

وأكدت الرئاسة الأوكرانية على لسان كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن "أكثر من سبعة ملايين منزل انقطعت عنها الكهرباء حالياً"، بعد تضرر 15 منشأة للطاقة في أنحاء أوكرانيا بسبب استهداف الضربات الروسية الجديدة شبكة الكهرباء في البلاد.

وهذا هو القصف الأول منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي بعد أيام قليلة من انسحاب القوات الروسية من خيرسون في جنوب البلاد.

وعلى الجانب الروسي قُتل شخصان اليوم في قصف أوكراني على منطقة بلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، وفق ما أكد حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام. وأكد أنّ الضربات استهدفت مدينة شيبيكينو، وقال "هناك قتيلان وثلاثة جرحى".

تقارير عن سقوط صواريخ روسية في بولندا

تقارير عن سقوط صواريخ روسية في الأراضي البولندية

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها "تتحقق من" تقارير صحافية عن سقوط صاروخَين روسيَين "داخل بولندا أو على الحدود مع أوكرانيا". وقال المتحدث باسم الوزارة بات رايدر لصحافيين "نحن على علم بالتقارير الصحافية التي تفيد عن استهداف صاروخين روسيين مكانًا داخل بولندا أو على الحدود الأوكرانية". وأكد أن "ليس لدينا معلومات حتى الآن تؤكد وقوع ضربة صاروخية" مضيفًا "نتحقق من ذلك بشكل أعمق".

وأفادت رويترز نقلا عن وكالة أسوشيتد برس بأن مسؤولا كبيرا في المخابرات الأمريكية أن صواريخ روسية عبرت الحدود الأوكرانية إلى بولندا مما أدى إلى مقتل شخصين. وذكرت الوكالة أن المسؤول تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة للوضع. ولم يتسن لرويترز بعد تأكيد هذه المعلومات.

وفي هذه الأثناء دعت بولندا، المنضوية في حلف شمال الأطلسي ، إلى اجتماع لمجلس أمنها القومي وللحكومة الثلاثاء، وفق ما أعلن مسؤولون. وقال المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر "بسبب الوضع المتأزم، دعا رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إلى اجتماع لمكتب الأمن القومي".

وكان الإعلام البولندي قد أشار في وقت سابق إلى مقتل شخصين بانفجار في مزرعة في قرية بريفودوف قرب الحدود. ولم يرد أي تفسير رسمي بشأن أسباب الانفجار.

لكن موسكو وصفت الأنباء عن سقوط صواريخ روسية في بولندا بأنها "استفزازات".

ع.ج.م/ف.ي (أ ف ب، رويترز، د ب أ)