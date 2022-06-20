 ″دستورسعيّد″.. هل هو دستور الشعب التونسي أيضا؟ | مسائية DW | DW | 05.07.2022

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مسائية DW

"دستورسعيّد".. هل هو دستور الشعب التونسي أيضا؟

احتدام الجدل في تونس حول مسودة دستور جديد يعتزم الرئيس قيس سعيد طرحها على استفتاء شعبي خلال الشهر الجاري.. سعيد يدافع عن المسودة الجديدة ومنتقدوه يتحدثون عن مشروع خطير.. فهل الدستور الجديد دستور الشعب التونسي أيضا؟

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In this photo provided by the Luhansk region military administration, damaged residential buildings are seen in Lysychansk, Luhansk region, Ukraine, early Sunday, July 3, 2022. Russian forces pounded the city of Lysychansk and its surroundings in an all-out attempt to seize the last stronghold of resistance in eastern Ukraine's Luhansk province, the governor said Saturday. A presidential adviser said its fate would be decided within the next two days. (Luhansk region military administration via AP)

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قال بيان للرئاسة التونسية إن اللجنة الدستورية سلمت الرئيس سعيّد مسودة الدستور الجديد، مع توقعات بأن تمنحه الوثيقة مزيدا من الصلاحيات. وكان سعيّد سيطر على السلطة التنفيذية وحل البرلمان في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.

FILE PHOTO: Tunisian then-presidential candidate Kais Saied speaks during an interview with Reuters in Tunis, Tunisia September 17, 2019. REUTERS/Muhammad Hamed/File Photo

منسق لجنة إعداد الدستور التونسي يتبرأ من النص المطروح للاستفتاء 03.07.2022

قال منسّق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور الجديد إن المسودة المنشورة في الجريدة الرسمية تختلف تماما عن النسخة التي عرضتها الهيئة على الرئيس التونسي.

Foto: Tunisian President_IMF Main title: Investment in Tunisia Photo's title: Jihad Azour Director of the Middle East and Central Asia Department at the International Monetary Fund wiht president of Tunisia Kais Said. Place & Date: 23 /06/2022 Tunis Copyright / Photographer: Tunisian presidency

تونس تتلمس فرص الاستثمار للخروج من أزمتها الاقتصادية الخانقة 25.06.2022

وسط أزمة سياسية حادة تعيش تونس أيضا أزمة اقتصادية خانقة تضافرت في صنعها عوامل داخلية وخارجية. خبراء يتحدثون لـ DW عربية على هامش منتدى الاستثمار في تونس عن مدى عمق الأزمة وخلفياتها وكيفية الخروج من عنق الزجاجة؟

Tunisia's President Kais Saied speaks during the country's new government swearing-in ceremony, in Tunis, Tunisia October 11, 2021. Tunisian Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES.

دستور تونس المقترح: تقليص دور البرلمان وصلاحيات أوسع للرئيس 30.06.2022

كما كان متوقعا، تم نشر مسودة الدستور التونسي الجديد في الجريدة الرسمية تمهيدا لعرضه على الاستفتاء الشعبي يوم 25 تموز/يوليو المقبل. وتشمل المسودة تغيير النظام السياسي بحيث يتمتع الرئيس بصلاحيات أكبر على حساب البرلمان.