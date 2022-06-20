"دستورسعيّد".. هل هو دستور الشعب التونسي أيضا؟

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احتدام الجدل في تونس حول مسودة دستور جديد يعتزم الرئيس قيس سعيد طرحها على استفتاء شعبي خلال الشهر الجاري.. سعيد يدافع عن المسودة الجديدة ومنتقدوه يتحدثون عن مشروع خطير.. فهل الدستور الجديد دستور الشعب التونسي أيضا؟
قال بيان للرئاسة التونسية إن اللجنة الدستورية سلمت الرئيس سعيّد مسودة الدستور الجديد، مع توقعات بأن تمنحه الوثيقة مزيدا من الصلاحيات. وكان سعيّد سيطر على السلطة التنفيذية وحل البرلمان في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
قال منسّق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور الجديد إن المسودة المنشورة في الجريدة الرسمية تختلف تماما عن النسخة التي عرضتها الهيئة على الرئيس التونسي.
وسط أزمة سياسية حادة تعيش تونس أيضا أزمة اقتصادية خانقة تضافرت في صنعها عوامل داخلية وخارجية. خبراء يتحدثون لـ DW عربية على هامش منتدى الاستثمار في تونس عن مدى عمق الأزمة وخلفياتها وكيفية الخروج من عنق الزجاجة؟
كما كان متوقعا، تم نشر مسودة الدستور التونسي الجديد في الجريدة الرسمية تمهيدا لعرضه على الاستفتاء الشعبي يوم 25 تموز/يوليو المقبل. وتشمل المسودة تغيير النظام السياسي بحيث يتمتع الرئيس بصلاحيات أكبر على حساب البرلمان.
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