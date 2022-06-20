"دستورسعيّد".. هل هو دستور الشعب التونسي أيضا؟

دستور تونس المقترح: تقليص دور البرلمان وصلاحيات أوسع للرئيس

كما كان متوقعا، تم نشر مسودة الدستور التونسي الجديد في الجريدة الرسمية تمهيدا لعرضه على الاستفتاء الشعبي يوم 25 تموز/يوليو المقبل. وتشمل المسودة تغيير النظام السياسي بحيث يتمتع الرئيس بصلاحيات أكبر على حساب البرلمان.