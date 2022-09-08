دروغبا: تشيلسي يفتقر إلى الرؤية ولم أعد أتعرف عليه!

شن ديدييه دروغبا نجم تشيلسي السابق هجومًا لاذعًا على مالكي نادي تشيلسي الإنجليزي تود بويلي وتحالف كليرليك كابيتال، متهمًا مالكي النادي بالافتقار إلى الرؤية، وقال إن النادي أصبح من الصعب التعرف عليه منذ بيعه العام الماضي من قبل رومان أبراموفيتش.

وأبدى دروغبا ، الذي سجل ركلة جزاء الفوز لتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ في 2012 ، استيائه قبل خروج فريق البلوز من دوري أبطال أوروبا بالهزيمة 2-0 أمام ريال مدريد مساء الثلاثاء.

جاءت كلمات المهاجم الأسطوري السابق خلال برنامج تحليلي بقناة Canal + . وتقول صحيفة الغارديان البريطانية إنه من المرجح أن تعليقاته جاءت بشأن التغيرات العميقة التي طرأت على النادي، وأشار دروغبا إلى أن إدارة النادي لم تقم بما يكفي من العمل للحفاظ على الشخصيات الرئيسية في النادي قبل بيعه.

وقال دروغبا: "لقد عُرف هذا النادي بفئة معينة من اللاعبين والإداريين والشكل العام خلال حقبة أبراموفيتش ، لكنني أجدها اليوم غائبة".. "من الصعب جدًا بالنسبة لي أن أرى كيف تم التخلص من أشخاص معينين.. يجب أن يعود النادي إلى المبادئ والقيم التي تأسس عليها .. لم أعد أتعرف على فريقي ".

ويقول خبراء ومحللون إن تشيلسي ذهب في اتجاه جديد بعد رحيل أبراموفيتش، حيث غادر بروس باك ومارينا جرانوفسكايا وبيتر تشيك، وغيرهم من الشخصيات المؤثرة، النادي الصيف الماضي.

من جانبه، رفض فرانك لامبارد مدرب الفريق - الذي خسر مبارياته الأربع الأولى منذ أن تم تكليفه مؤقتًا هذا الشهر - الرد على تصريحات دروغبا.

وقبل مباراة العودة، اجتمع بويلي باللاعبين وقال لهم إن الموسم كان "محرجًا" بعد هزيمة السبت الماضي أمام برايتون. ودخل بويلي وشريكه بغداد إقبالي إلى غرفة ملابس اللاعبين مرة أخرى محاولاً شد أزر اللاعبين وتحفيزهم بعد هدفين من البرازيلي رودريغو منحا ريال مدريد الفوز بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

ويعني الخروج من دوري أبطال أوروبا أن تشيلسي أصبح لديه القليل من الانجازات التي يمكن أن يفخر بها هذا الموسم، لكن لامبارد أصر على أن الفريق سيعود، وحث لاعبيه على إنهاء المباريات القادمة بأعلى مستوى من الكفاءة.

ع.ح./ع.ج.م