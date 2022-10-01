دروس تقوية لسد عجز التدريس

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في كولومبيا تبين أن التعليم الرقمي لم يجلب فوائد فقط، فكثير من التلاميذ لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى الأجهزة التقنية. بالإضافة إلى ازدياد التفاوت الطبقي هناك أثناء الجائحة.
أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سعي حكومتها إلى الاستفادة من أزمة كورونا "لمنح التعليم الرقمي في ألمانيا دفعة قوية". وخصصت ألمانيا 11 مليار يورو من مساعدات كورونا الأوروبية لتطوير الرقمنة.
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 85 مليون، وتجاوز إجمالي عدد الوفيات المليون 800 ألف حالة. وفيما بدأت بريطانيا باستخدام لقاح محلي الصنع، تدرس ألمانيا تمديد الإجراءات الحالية.
أشارت دراسة أجراها فريق بحثي في الكلية الملكية ببريطانيا أن نحو 1,5 مليون طفل في جميع أنحاء العالم قد تعرضوا لوفاة والدتهم أو والدهم أو أجدادهم الحاضنين نتيجة لوباء كورونا.
في نقاش مع المجموعة البرلمانية للتحالف المسيحي حول المشاريع الإصلاحية لرقمنة الدولة، قالت المستشارة الألمانية إنه يتوجب على الحكومة والإدارة الاستفادة من درس جائحة كورونا والاستعداد بشكل أقوى تحسبا لوقوع أزمات جديدة.
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