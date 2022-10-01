 دروس تقوية لسد عجز التدريس | DW الأخبار | DW | 01.10.2022

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دروس تقوية لسد عجز التدريس

في كولومبيا تبين أن التعليم الرقمي لم يجلب فوائد فقط، فكثير من التلاميذ لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى الأجهزة التقنية. بالإضافة إلى ازدياد التفاوت الطبقي هناك أثناء الجائحة.

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