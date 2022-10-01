دروس تقوية لسد عجز التدريس

جائحة كورونا عالميا: 85 مليون إصابة وأكثر من مليون و800 ألف حالة وفاة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 85 مليون، وتجاوز إجمالي عدد الوفيات المليون 800 ألف حالة. وفيما بدأت بريطانيا باستخدام لقاح محلي الصنع، تدرس ألمانيا تمديد الإجراءات الحالية.