دروتموند يتعثر في الصدارة وبايرن ميونيخ يقترب منه

فشل بوروسيا دورتموند المتصدر في متابعة انطلاقته القوية بعد أن حرمه مهاجم ضيفه هرتا برلين العاجي سالومون كالو من فوز خامس على التوالي، فارضا عليه التعادل 2-2، فيما اقترب بايرن ميونيخ من المتصدر بفوزه على مضيفه ماينز 2-1 السبت (27 تشرين/أكتوبر 2018) في المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وكان دورتموند يطمح، بقيادة المدرب السويسري لوسيان فافر، إلى تحقيق الفوز السابع في البوندسليغا، والحادي عشر في جميع

المسابقات (ثلاثة انتصارات في المراحل الثلاث الأولى من دوري أبطال أوروبا، وفوز في الدور الأول من كأس ألمانيا)، لكن نادي العاصمة أوقعه في فخ التعادل للمرة الثالثة في البطولة المحلية.

فعلى ملعب سيغنال ايدونا بارك، تقدم بوروسيا دورتموند في الدقيقة (27) عن طريق اللاعب الإنجليزي سانشو، لكن هرتا أدرك التعادل قبل قليل من نهاية الشوط الأول بعد أن قاد مكسيميليان ميتلشتادت هجمة مرتدة سريعة أنهاها العاجي سالومون كالو في شباك الحارس السويسري لدورتموند رومان بوركي (41).

وفي الشوط الثاني، أضاع المغربي أشرف حكيمي فرصة غنية لمنح دورتموند التقدم من جديد بعد كرة بينية من أكسل فيتسل مرت بجوار القائم الأيمن (48)، لكنه عوض بتمريرة بينية إلى سانشو أنهاها الأخير في الشباك هدفا ثانيا له ولصاحب الأرض (61). وفرض كالو نفسه بطلا للقاء بإدراكه التعادل الثاني للضيوف من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وصار رصيد دورتموند 21 نقطة مقابل 16 لهيرتا برلين الذي انتقل موقتا مرتبة إلى الأمام في المركز الخامس، فيما تقلص الفارق إلى نقطتين مع غريمه بايرن ميونيخ، محتكر اللقب في المواسم الستة الأخيرة الذي انتقل إلى المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطتين أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الذي سقط أمام فرايبورغ 1-3 أمس في الافتتاح، وأمام فيردر بريمن الذي يستضيف غدا باير ليفركوزن.

ورغم بدايته المتعثرة، يطمح الفريق البافاري الذي يتولى دفة قيادته هذا الموسم المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، إلى إحراز اللقب الثامن والعشرين في النسخة الـ 56 من البوندسليغا، أي نصف ألقاب البطولة باسمها الحالي منذ موسم 1963-1964. وصرح كوفاتش "الفوز كان صعبا، لم يكن لافتا كما كنا نتمنى، لكن في وضعنا الراهن، نحن سعداء لأننا حققنا ثلاثة انتصارات متتالية". وأضاف "أعتقد بأن الفوز كان مستحقا. إننا راضون، ونأمل بأن تستمر الحال بهذا الشكل".

وخسر هانوفر أمام ضيفه أوغسبورغ 1-2. وبكر أوغسبورغ في زيارة شباك مضيفه عن طريق راني خضيرة الذي تابع بنجاح كرة وصلته من ركلة ركنية (8). وفي الشوط الثاني، حصل أوغسبورغ بمساعدة تقنية التحكيم بالفيديو على ركلة جزاء باحتساب لمسة يد ضد الياباني غينكو هاراغوتشي نفذها بنجاح الإيسلندي الفريد فينبوغاسون (63). وقلص هانوفر الفارق بفضل التوغولي إخلاص ديبو بتسديدة قوية ومفاجئة من خارج المنطقة (72).

وسقط فورتونا دوسلدورف العائد الى النخبة أمام ضيفه فولفسبورغ بثلاثية نظيفة افتتحها الهولندي فاوت فيغورست من ركلة جزاء احتسبت إثر خطأ ارتكبه روفين هينينغز بلمسه الكرة بيده (41). وعزز فولفسبورغ تقدمه في الشوط الثاني بهدف ثان للكرواتي يوسيب بيركالو الذي استغل تمريرة من فيغورست (73)، ثم أكد دانيال غينتشك الفوز بالثالث بتسديدة من خارج المنطقة.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب/د.ب.أ)