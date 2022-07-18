دروبادي مورمو أول رئيسة للهند من أصول قبلية.. ما التحديات؟

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تنصيب دروبادي مورمورئيسة جديدة للهند، لتصبح أول رئيسة من أصول قبلية لهذا البلد الآسيوي الكبير. فما دلالات انتخابها؟ وأية تحديات امامها؟
في مقابلة حصرية مع DW، دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن سياسة برلين تجاه كييف، مؤكدة أن ألمانيا ستقدم لها المزيد من الدعم، كما تطرقت إلى مسألة "تبعية" ألمانيا لكل من روسيا والصين والولايات المتحدة.
خلقت جائحة كورونا ما لم يكن في حسبان حتى أفلام الخيال العلمي، مدن فارغة، مطارات ومدارس مهجورة، تعليق حركة الطيران وحظر تنقل المسافرين، كما أغلقت المطاعم والمقاهي، في تجربة عالمية غير مسبوقة بتداعيات لم تكن كلها سلبية.
يواجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أزمات عدة، بعضها سياسي والآخر اقتصادي، وتسعى المعارضة جاهدة لإزاحته من منصبه. لكن خان يؤكد وجود "مؤامرة غربية" للإطاحة به حتى لا تستقل بلاده بقرارها السياسي، حسب قوله.
في ختام موسم انتخابي فوضوي في بلد لا يزال منقسما بسبب مزاعم دونالد ترامب بتزوير الانتخابات، يتم اليوم تنصيب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة جو بايدن وسط إجراءات أمنية مشددة، وفي ظل سلسلة من الأزمات المتداخلة.
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