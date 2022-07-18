 دروبادي مورمو أول رئيسة للهند من أصول قبلية.. ما التحديات؟ | مسائية DW | DW | 25.07.2022

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مسائية DW

دروبادي مورمو أول رئيسة للهند من أصول قبلية.. ما التحديات؟

تنصيب دروبادي مورمورئيسة جديدة للهند، لتصبح أول رئيسة من أصول قبلية لهذا البلد الآسيوي الكبير. فما دلالات انتخابها؟ وأية تحديات امامها؟

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