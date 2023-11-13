درع الشتاء الغذائي.. أطعمة تعزز المناعة في مواجهة فصل البرد

التغير المفاجئ في درجات الحرارة والطقس يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتنا، وهو ما يزيد من الحاجة إلى تكيف أجسامنا مع هذه التغيرات للحفاظ على وظائفها بكفاءة. ففي الوقت الذي نتطلع فيه بشوق للاستمتاع بأجواء الفصل الجديد، قد لا تكون أجسامنا مستعدة تماما لهذا التحول. الأمر الذي يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والسعال و الإنفلونزا، ولكن من الممكن مواجهة هذه الفترة باتباع بعض النصائح والحيل البسيطة بإجراء تغييرات في نظامنا الغذائي.

إذ تشير الأبحاث إلى أن تناول الأطعمة الموسمية من شأنه أن يعزز الصحة ويدعم البيئة في الوقت نفسه، حيث توفر الخضروات والفواكه الموسمية العناصر الغذائية الضرورية التي تحتاجها أجسامنا في وقت معين من السنة، كما أن هذه الأطعمة تكون طازجة ومتوفرة بسهولة وبأسعار معقولة، فضلا عن توفيرها للنكهات الغنية التي تجعل من الوجبات الصحية طبقا شهيا.

وبحسب ما نشره موقع (إن دي تي في فود) الهندي، يؤكد الدكتور جيوتي، أخصائي التغذية الرئيسي في مستشفى جاسلوك في الهند، أن أفضل طريقة للتكيف مع تغير الطقس هي عبر الأطعمة الموسمية، التي يعزز المناعة ويضمن التغذية السليمة.

ما السبيل للتعافي من نزلات البرد؟

إليك أهم الأغذية لمواجهة تغير الفصول واستقبال الشتاء:

الفواكه الحمضية: مثل البرتقال والليمون والغريب فروت لأنها مليئة بفيتامين سي، وهو معزز قوي للمناعة. إذ يساعد فيتامين سي على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي تلعب دوراً حاسماً في مكافحة الالتهابات.

الزبادي: هو مصدر ممتاز للبروبيوتيك، وهي بكتيريا صحية تعزز ميكروبيوم الأمعاء مما ينعكس على صحة الجهاز المناعي. ولكن تجنب تقديم الزبادي باردا لأن ذلك قد يساعد في الإصابة بنزلات البرد ومن ثم السعال.

التوت: مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت البري، غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة. بحسب ما نشره موقع (إنديا تايمز) الهندي.

الزنجبيل: يشتهر الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، مما يجعله خيارا ممتازا لتعزيز الجهاز المناعي. كما يمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق وتقليل الالتهاب في الجسم. يمكنك صنع شاي الزنجبيل عن طريق نقع شرائح الزنجبيل الطازج في الماء الساخن، المحلاة بالقليل من العسل.

الحساء: خيار الأمهات المثالي خلال الأشهر الباردة. في الواقع توفر وجبة الحساء وخاصة تلك المصنوعة من مرق العظام، ثروة من العناصر الغذائية التي تعمل على تحسين جهاز المناعة بشكل فعال. فهي غنية بالفيتامينات والمعادن، وتوفر المكونات الأساسية للدفاع القوي ضد أمراض الشتاء.

الخضروات الورقية: تعتبر الورقيات مثل السبانخ واللفت والبروكلي مصدرا غنيا بالفيتامينات والمعادن الأساسية، كما أنها غنية بالألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

ر.ض