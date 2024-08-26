"درع" إسرائيل: كيف تعمل منظومة "القبة الحديدية"؟

تستخدم إسرائيل نظام القبة الحديدية منذ سنوات، لكن مع تصاعد توترات الشرق الأوسط، تخطط لنشر نظام الدفاع بالليزر المعروف باسم "الشعاع الحديدي" بشكل مسبق قبل الموعد المحدد.

عقب واقعة مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران أواخر يوليو/تموز الماضي، باتت إسرائيل في خطر تعرضها لهجمات انتقامية ما دفعها إلى رفع أنظمة الدفاع الجوي إلى حالة التأهب القصوى.

ويرى خبراء إنه في حالة قيام إيران بتوجيه ضربة انتقامية، فإن هذا الأمر قد يحمل في طياته مشاركة وكلائها في المنطقة لاسيما الحوثيين وحزب الله والميليشيات الموالية لها في العراق وسوريا. وعلى وقع ذلك، يمكن القول بأن الهجوم على إسرائيل يمكن أن يأتي من عدة جهات في وقت واحد.

وأعلن حزب الله المتحالف مع إيران إنه أطلق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل الأحد (25 أغسطس/آب) ردا على اغتيال القيادي البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت الشهر الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط هجوما أكبر بكثير بشن ضربات استباقية بعد أن توقع أن حزب الله يستعد لإطلاق وابل الصواريخ. ويمثل القصف المتبادل واحدا من أكبر جولات تبادل إطلاق النار منذ بدء الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ما هي أنظمة الدفاع الجوية التي بحوزة إسرائيل؟

يتكون نظام الدفاع الجوي في إسرائيل من ثلاث مكونات هي منظومة "مقلاع داوود" المعروفة باسم "ماغيك واند" أو "العصا السحرية" ومنظومة "آرو" أو "السهم" وأيضا "القبة الحديدية".

ويمكن لمنظومة "العصا السحرية" اعتراض الصواريخ متوسطة المدى والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز فيما يمكن لمنظومة "السهم" اعتراض الصواريخ بعيدة المدى. وفيما يتعلق بالقبة الحديدية، فستطيع اعتراض الصواريخ قصيرة المدى وقذائف المدفعية وتدميرها مما جعلها موضع ثناء من رواد التواصل الاجتماعي باعتبارها "القادرة على حماية الحياة داخل إسرائيل".

وقد دخلت منظومة "القبة الحديدية" حيز الاستخدام في مارس/ آذار 2011.

تتكون "القبة الحديدية" من جهاز رادار ومركز تحكم وثلاث بطاريات من الصواريخ الاعتراضية (ارشيف). صورة من: Jack Guez/AFP/Getty Images

فعالية القبة الحديدية؟

تقول شركة "رافائيل" المصنعة إن نسبة الاعتراض الناجحة للمنظومة تبلغ 90 في المئة، مشيرة إلى أن القبة الحديدية اعترضت حتى الآن أكثر من 5000 صاروخ.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه جرى إطلاق أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية خلال هجومحماس الإرهابي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كيف تعمل "القبة الحديدية"؟

تتألف "القبة الحديدية" من وحدة رادار ومركز تحكم يمكنهما التعرف على المقذوفات الطائرة، مثل الصواريخ، وحساب مسارها ونقطة سقوطها المتوقعة. هذه العملية تحصل في ثوانٍ قليلة، وهذا ضروري، لأنه بحسب المسافة عن قطاع غزة، لا يحصل الإسرائيليون إلا على ما بين 15 و90 ثانية فقط للبحث عن مكان آمن من الصواريخ.

العنصر الثالث في هذه المنظومة هو قاذفات الصواريخ الاعتراضية، والتي تتألف من ثلاث قاذفات لكل منظومة، في كل منها 20 صاروخاً. يتم إطلاق الصواريخ الاعتراضية فقط عندما يتوقع النظام سقوط الصاروخ على مناطق مأهولة. صواريخ الاعتراض يمكنها المناورة في الجو، ولا يُشترط فيها أن تصيب الهدف بدقة، بل يكفي أن تنفجر بالقرب منه لتدميره. لكن الركام المتساقط من الصاروخ يمكنه إحداث أضرار أيضاً.

هذا وتعتبر "القبة الحديدية" نظاماً متحركاً يمكن نقله إلى أي مكان، وتوجد منه في إسرائيل عشر وحدات عاملة. وبحسب بيانات شركة "رافائيل" الإسرائيلية للأنظمة الدفاعية، المنتجة لمنظومة "القبة الحديدية"، فإن بطارية واحدة منها يمكنها حماية مدينة متوسطة الحجم، إذ يمكن للمنظومة اعتراض مقذوفات في محيط يبلغ 70 كيلومتراً. لهذا، وبحسب الخبراء، فإن حماية إسرائيل بالكامل تتطلب وجود 13 وحدة من "القبة الحديدية".

ومن أجل حماية متكاملة، تعتمد إسرائيل على أنظمة أخرى، ذلك أن منظومة "القبة الحديدية" موجهة لاعتراض الصواريخ والمقذوفات قصيرة المدى.

أعلنت إسرائيل أنها أحبطت "جزءا كبيرا من الهجوم" الذي شنه مقاتلو حزب الله صورة من: JALAA MAREY/AFP

التكلفة؟

ويقدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، بأن تكلفة إطلاق الصاروخ الاعتراضي الواحد من منظومة القبة الحديدية تتراوح ما بين 40 ألف دولار (36650 يورو) إلى 50 ألف دولار (45800 يورو).

وفي ضوء ارتفاع الكلفة، يرغب الجيش الإسرائيلي في استبدال نظام القبة الحديدية بسلاح دفاعي ليزر جديد يسمى "الشعاع الحديدي" الذي يمكن استخدامه لتدمير الصواريخ الصغيرة والطائرات المسيرة وقذائف الهاون، لكن الهدف الرئيسي سيتمثل في تحييد أسراب الطائرات المسيرة.

يشار إلى أن الخطط السابقة كانت تشير إلى أن موعد نشر منظومة "الشعاع الحديدي" سيكون العام المقبل، لكن تقارير أفادت بإمكانية دخولها حيز الاستخدام في وقت مسبق.

ما هي فعالية الشعاع الحديدي؟

وقد كشفت شركة رافائيل عن منظومة "الشعاع الحديدي" لأول مرة في فبراير/ شباط عام 2014، فيما شاركت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية في المشروع بداية من عام 2022.

وتمتلك منظومة "السهم الحديدي" مزايا عديدة تفوق قدرات القبة الحديدية مثل قلة التكلفة والتشغيل فضلا عن إمكانية التزويد غير المحدود بالذخيرة. وتختلف تقديرات تكلفة تشغيل منظومة "السهم الحديدي" إذ تذهب تقديرات إلى أن تكلفة إطلاق الليزر لا تتجاوز بضع دولارات، لكنها قد تصل إلى 2000 دولار (1800 يورو) عند أخذ كل شيء في الاعتبار.

أعده للعربية: محمد فرحان