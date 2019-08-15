 درسدن- آلاف المتظاهرين في ذكرى تأسيس ″بيغيدا″ المعادية للإسلام | أخبار | DW | 20.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

درسدن- آلاف المتظاهرين في ذكرى تأسيس "بيغيدا" المعادية للإسلام

بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسها نظمت حركة "بيغيد" المعادية للإسلام والمهاجرين مسيرة حضرها الآلاف في شرق ألمانيا، بينما تظاهر الآلاف من الرافضين للحركة بناء على دعوة اتحاد "محبة بدلا من التحريض" ووقعت مشاحنات بين الطرفين.

Deutschland Protest gegen Pegida in Dresden zum fünfjährigen Bestehen (picture-alliance/dpa/M. Rietschel)

تظاهر في مدينة درسدن شرقي ألمانيا اليوم الأحد (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) آلاف الأشخاص القادمين من جميع أنحاء ولاية ساكسونيا التي تقع بها المدينة، ضد حركة "بيغيدا" المناهضة لما تسميه أسلمة الغرب. وشارك في المسيرة أربع مبادرات، بناء على دعوة اتحاد "محبة بدلا من التحريض."

وحلت اليوم الأحد الذكرى السنوية الخامسة لتأسيس حركة "بيغيدا"، وهي اختصار لعبارة (أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب)، التي انطلقت عام 2014.

وجاءت المسيرة الختامية للمتظاهرين ضد بيغيدا في ميدان "نويماركت" بوسط مدينة درسدن وشارك فيها عمدة المدينة ورئيس الجامعة التقنية بالمدينة.

من ناحيتها نظمت بيغيدا في نفس الميدان مسيرة منفصلة تجمع فيها آلاف الأشخاص أيضا بحسب موقع قناة "ام دي آر" الألمانية. وشارك في المسيرة مؤسس الحركة لوتس باخمان، كما حضر سياسيون من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي، حسب المصدر.

وحتى بعد ظهر اليوم كان كل شيء هادئا وكانت هناك في البداية حوادث طفيفة فقط، غير أن أحد المشاركين في المسيرة المؤيدة لبيغيدا ألقى سائلًا كريه الرائحة على المتظاهرين المناهضين للحركة. وبدأت الشرطة تحقيقات في محاولة "إصابة بدنية خطيرة". وذكر أحد المشاركين في المظاهرة على تويتر أن السائل كان عبارة عن "حمض الزبدة" (حمض البوتيريك). كما قالت شرطة درسدن على تويتر إنها فتحت تحقيقا ضد رجل عمره 62 عاما بسبب قيامه بالتحية على طريقة الزعيم النازي أدولف هتلر، وهو أمر تجرمه المادة 86أ من قانون العقوبات الألماني. 

يذكر أن أولى مظاهرات حركة "بيغيدا" كانت في مدينة دريسدن في 20 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014. ومنذ ذلك الحين نظمت الحركة مظاهرة شهريا تقريبا ضد اللاجئين ويزيد اتجاهها المتطرف بشكل متزايد. وكان قد أدين زعيم الحركة لوتس باخمان بتهمة التحريض. وفقدت الحركة شعبيتها بشكل واضح في الأشهر الماضية، كما توقفت أنشطتها أكثر من مرة.

وصرح خبراء مثل عالم السياسة الألماني في درسدن، هانز فورلاندر، بأن أهمية حركة "بيغيدا" تتقلص، وأن طبيعتها تغيرت، وقال: "حاليا تعد بيغيدا مجرد حركة معادية للهجرة والأجانب، وجزء من شبكة يمينية متطرفة".

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

  • Legida Demonstration in Leipzig 21.01.2015

    رفض ألماني شعبي لحركتي بيغيدا وليغيدا

    أنصار حركة بيغيدا (أوروبيون وطنيون ضد أسلمة أوروبا) يرفعون صورة دعائية ضد المستشارة أنغيلا ميركل وهي ترتدي الحجاب. الحركة انطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، وتتهم المستشارة بأنها تتخذ سياسة متواطئة مع الإسلاميين.

  • Berlin Gruppenbild bei Mahnwache für Terroropfer am Brandenburger Tor 13.01.12014

    رفض ألماني شعبي لحركتي بيغيدا وليغيدا

    المستشارة ميركل كانت قد صرحت بأن "الإسلام جزء من ألمانيا"، وذلك في تظاهرة مشتركة مع الأحزاب السياسية وممثلي المسلمين في ألمانيا. هذه التصريحات لاقت ترحيبا من قبل كثيرين، لكنها لاقت أيضا اعتراضات من جهات أخرى.

  • Düsseldorf Pegida Demonstration Islamkritik Deutschland 8.12.

    رفض ألماني شعبي لحركتي بيغيدا وليغيدا

    تطالب حركة بيغيدا بوقف أسلمة المجتمع الألماني. الغريب في الأمر أن الحركة بدأت في مدينة دريسدن، التي يصل عدد المسلمين فيها إلى أقل من 1 بالمائة من عدد السكان.

  • Lutz Bachmann als Hitler

    رفض ألماني شعبي لحركتي بيغيدا وليغيدا

    أعلن رئيس حركة بيغيدا لوتس باخمان استقالته من جميع المراكز التي يشغلها في الحركة، على خلفية ظهور صورة له وهو يقلد هتلر، و بعد إعلان الادعاء العام في ألمانيا بدء التحقيقات ضده على خلفية اتهامه بالتحريض العنصري والإساءة للأجانب في ألمانيا.

  • Legida Demonstration in Leipzig 21.01.2015

    رفض ألماني شعبي لحركتي بيغيدا وليغيدا

    وفي مدينة لايبتسيغ المجاورة لدريسدن والواقعة في نفس الولاية (ساكسونيا) انطلقت الأسبوع الماضي حركة ليغيدا، وتعني: "سكان لايبزيغ ضد أسلمة الغرب"، على غرار حركة بيغيدا.

  • Leipzig Legida Demonstration 21.01.2015

    رفض ألماني شعبي لحركتي بيغيدا وليغيدا

    واجه متظاهرو حركة ليغيدا تظاهرات حاشدة مضادة تجاوزت أعدادهم. ونجحت الشرطة في منع الصدامات بين المعسكرين في أغلب مناطق المدينة، رغم ذلك حدثت بعض المناوشات بين المتظاهرين في محطة قطارات لايبتسيغ.

  • Leipzig Protest gegen Legida 21.01.2015

    رفض ألماني شعبي لحركتي بيغيدا وليغيدا

    وصف مدير جهاز الاستخبارات المحلي في ساكسونيا منظمي مسيرة لايبزيغ بأنهم "أكثر تشددا" من منظمي تظاهرة دريسدن، لأن زعيم ليغيدا له ارتباطات بالنازيين الجدد، فيما أعلنت كاثرين أورتل من فريق التنظيم في بيغيدا أن حركة ليغيدا ليس لها علاقة بحركتها بيغيدا.

  • Leipzig Protest gegen Legida 21.01.2015

    رفض ألماني شعبي لحركتي بيغيدا وليغيدا

    كرد فعل خرج آلاف الألمان والأجانب للتظاهر ضد الحركتين؛ بيغيدا وليغيدا. المظاهرات المضادة خرجت في مدن ألمانية كبيرة، مثل كولونيا وبون ودوسلدورف وميونيخ وهامبورغ.

  • PEGIDA und der Alltag der Muslime in Dresden

    رفض ألماني شعبي لحركتي بيغيدا وليغيدا

    في مدينة دريسدن، معقل بيغيدا، خرجت مظاهرات حاشدة ضد الحركة وتنديدا بمقتل اللاجئ الإريتري خالد إدريس بحري، الذي عثر عليه مضرجا بدمائه قرب مقر سكنه في بيت اللجوء بنفس المدينة.

  • Pegida Demonstration in Kopenhagen 19.01.2015

    رفض ألماني شعبي لحركتي بيغيدا وليغيدا

    لاقت حركة بيغيدا تجاوبا في دول أوروبية، وأعلنت أنها فتحت فروعا لها في الدنمارك وإسبانيا والنمسا والنرويج وسويسرا. ونظمت الحركة تظاهرة لها في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ضد "أسلمة الغرب".

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

زعيم "بيغيدا" في قفص الاتهام مجددا.. التحريض على العنف

عادت حركة "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب" المعروفة اختصارا باسم "بيغيدا" للواجهة مجددا. لكن هذه المرة من خلال تحقيقات تنوي النيابة العامة القيام بها ضد زعيمها لوتس باخمان للاشتباه بقيامه بالتحريض على العنف ضد الأجانب. (15.08.2019)  

هل تتعاطف شرطة سكسونيا مع حركة بيغيدا المعادية للأجانب؟

في الشبكة العنكبوتية يحوم هاشتاغ "بيغيزاي"، وهو تلاعب بمصطلح بيغيدا والشرطة باللغة الألمانية ويعكس الشكوك حول تعاطف الشرطة في سكسونيا مع الحركة اليمينية المتطرفة. فهل شرطة الولاية الشرقية تتعاطف حقاً مع المعادين للأجانب؟ (24.08.2018)  

حركة "بيغيدا" تهدد قطاع السياحة في مدينة درسدن

تسجل مدينة درسدن تراجعاً في عدد السائحين بسبب حركة بيغيدا المعادية للأجانب. ويحاول المشرفون على القطاع السياحي التصدي للحركة والقيام بمبادرات ثقافية وفنية لتلميع صورة المدينة من جديد. (05.11.2016)  

رفض ألماني شعبي لحركتي بيغيدا وليغيدا

بعد حركة بيغيدا خرجت حركة ليغيدا المناهضة للإسلام. كلا الحركتين انطلقتا في شرق ألمانيا، حيث لا يتجاوز عدد المسلمين واحد بالمائة من عدد السكان. وتواجه الحركتان انتقادات على المستويين الشعبي والرسمي في ألمانيا. (22.01.2015)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Dresden Pegida Lutz Bachman

زعيم "بيغيدا" في قفص الاتهام مجددا.. التحريض على العنف 15.08.2019

عادت حركة "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب" المعروفة اختصارا باسم "بيغيدا" للواجهة مجددا. لكن هذه المرة من خلال تحقيقات تنوي النيابة العامة القيام بها ضد زعيمها لوتس باخمان للاشتباه بقيامه بالتحريض على العنف ضد الأجانب.

Deutschland Pegida-Gründer Lutz Bachmann auf dem Weg in den Gerichtssaal

شرطة مطار لندن تُرحل قياديا من حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام 19.03.2018

اعتقلت السلطات البريطانية لوتس باخمان أحد قياديي حركة "بيغيدا" الألمانية داخل مطار ستانستيد بلندن. وقضى القيادي في الحركة المعادية للإسلام ليلة واحدة داخل مركز اعتقال قبل ترحيله إلى ألمانيا. فما هي أسباب اعتقاله؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  