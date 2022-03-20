درب التبانة والثقب السوداء

انصهار ثقبين أسودين ـ رصد أكبر حدث كوني منذ الانفجار العظيم

تشكل الثقوب السوداء أحد أكبر ألغاز الكون التي تُحير العلماء كلما حاولوا فك طلاسمها. فقد تم مؤخرا رصد ظاهرة فريدة تتتعلق باصطدام ثقبين أسودين عملاقين بقوة جبارة اعتبرها البعض ثاني أكبر حدث كوني منذ الانفجار العظيم!