درب التبانة والثقب السوداء

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سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من كوستاريكا، وفيه يسأل أحد أصدقاء البرنامج عن احتمالية انزلاق درب التبانة في ثقبه الأسود.
تشكل الثقوب السوداء أحد أكبر ألغاز الكون التي تُحير العلماء كلما حاولوا فك طلاسمها. فقد تم مؤخرا رصد ظاهرة فريدة تتتعلق باصطدام ثقبين أسودين عملاقين بقوة جبارة اعتبرها البعض ثاني أكبر حدث كوني منذ الانفجار العظيم!
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