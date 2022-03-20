 درب التبانة والثقب السوداء | المستقبل الآن | DW | 20.03.2022

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المستقبل الآن

درب التبانة والثقب السوداء

سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من كوستاريكا، وفيه يسأل أحد أصدقاء البرنامج عن احتمالية انزلاق درب التبانة في ثقبه الأسود.

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تنظيف كاتدرائية كولونيا بالرمل 20.03.2022

Fliessband mit Sand Copyright: WDR

الرمل في قطاع البناء 20.03.2022

This image provided by the European Space Agency ESA, is Gaia’s all-sky view of our Milky Way Galaxy and neighboring galaxies, based on measurements of nearly 1.7 billion stars. The map shows the total brightness and colour of stars observed by the ESA satellite in each portion of the sky between July 2014 and May 2016. (ESA via AP)

درب التبانة - مجرتنا 20.03.2022

This Feb. 10, 2021 image taken by the United Arab Emirates' Amal, or Hope, probe released Sunday, Feb. 14, 2021, shows Mars. Scientists say they've confirmed the meteorite from Mars contains no evidence of ancient Martian life. The rock caused a splash 25 years ago when a NASA-led team announced that its organic compounds may have been left by living creatures, however primitive. Researchers chipped away at that theory over the decades. A team of scientists led by Andrew Steele of the Carnegie Institution published their findings Thursday, Jan. 13, 2022. (Mohammed bin Rashid Space Center/UAE Space Agency, via AP)

في الطريق إلى المريخ 20.03.2022

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2. SEPTEMBER 14:00 UHR. - HANDOUT - 02.09.2020, ---, -: Die undatierte künstlerische Darstellung visualisiert zwei Schwarze Löcher vor ihrer Kollision. Forscher haben Gravitationswellen von der bislang massereichsten Verschmelzung Schwarzer Löcher beobachtet. Die Observatorien Ligo in den USA und Virgo in Italien registrierten am 21. Mai 2019 die Gravitationswellen vom Crash zweier Schwarzer Löcher mit rund 66 und 85 Mal so viel Masse wie unsere Sonne. Foto: Mark Myers/ARC Centre of Excellence for Gravitational Wave Discovery (OzGrav)/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits. Verwendung nur im vollen Format. +++ dpa-Bildfunk +++ |

انصهار ثقبين أسودين ـ رصد أكبر حدث كوني منذ الانفجار العظيم 01.05.2021

تشكل الثقوب السوداء أحد أكبر ألغاز الكون التي تُحير العلماء كلما حاولوا فك طلاسمها. فقد تم مؤخرا رصد ظاهرة فريدة تتتعلق باصطدام ثقبين أسودين عملاقين بقوة جبارة اعتبرها البعض ثاني أكبر حدث كوني منذ الانفجار العظيم!