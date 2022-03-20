درب التبانة - مجرتنا

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في عتمة الليل يمكننا أحيانا مشاهدة خط مضيء في السماء - إنه درب التبانة. لكن ما هو سبب الشكل الدائري له؟ وماذا يوجد خلف تلك الأضواء الساطعة؟
عند الحافة الخارجية لمجرة درب التبانة، تمكن علماء من رؤية تيار من عشرات النجوم القديمة تتحرك معاً على شكل مجموعات كروية. يعتقد العلماء أنها تنتمي إلى المرحلة المبكرة للمجرة مما يدحض افتراضاً قديماً حول المجرة.
يسير باريس سان جرمان نحو استعادة لقب الدوري الفرنسي ونحو بلوغ الأدوار الإقصائية من أبطال أوروبا، لكن مدربه ماوريسيو بوكيتينو لا يزال يبحث عن الطريقة المثلى لاستخراج الأفضل من نجومه وعلى رأسهم الثلاثي نيمار وميسي ومبابي.
يستعد تلسكوب "جيمس ويب" للانطلاق إلى الفضاء والاستقرار في مداره، في حدث ينتظره علماء الفلك منذ ثلاثين سنة. ومن أهدافه سبر أغوار ما يُعرف بـ "الفجر الكوني" عندما بدأت أولى المجرّات تضيء الكون قبل مليار سنة.
رصد فريق من العلماء ثلاثة كواكب تدور حول أقرب نجم للمجموعة الشمسية في المنطقة الصالحة للسكن. فهل بات انتقال البشر للعيش خارج كوكب الأرض قريباً؟
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