 درب التبانة - مجرتنا | المستقبل الآن | DW | 20.03.2022

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المستقبل الآن

درب التبانة - مجرتنا

في عتمة الليل يمكننا أحيانا مشاهدة خط مضيء في السماء - إنه درب التبانة. لكن ما هو سبب الشكل الدائري له؟ وماذا يوجد خلف تلك الأضواء الساطعة؟

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الرمل في قطاع البناء 20.03.2022

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درب التبانة والثقب السوداء 20.03.2022

This Feb. 10, 2021 image taken by the United Arab Emirates' Amal, or Hope, probe released Sunday, Feb. 14, 2021, shows Mars. Scientists say they've confirmed the meteorite from Mars contains no evidence of ancient Martian life. The rock caused a splash 25 years ago when a NASA-led team announced that its organic compounds may have been left by living creatures, however primitive. Researchers chipped away at that theory over the decades. A team of scientists led by Andrew Steele of the Carnegie Institution published their findings Thursday, Jan. 13, 2022. (Mohammed bin Rashid Space Center/UAE Space Agency, via AP)

في الطريق إلى المريخ 20.03.2022

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