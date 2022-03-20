درب التبانة - مجرتنا

استعدادات لإطلاق أقوى تلسكوب فضائي في تاريخ الإنسان

يستعد تلسكوب "جيمس ويب" للانطلاق إلى الفضاء والاستقرار في مداره، في حدث ينتظره علماء الفلك منذ ثلاثين سنة. ومن أهدافه سبر أغوار ما يُعرف بـ "الفجر الكوني" عندما بدأت أولى المجرّات تضيء الكون قبل مليار سنة.