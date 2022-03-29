دراما كروية.. الكاميرون تصعد لمونديال قطر على حساب الجزائر

بعد صعود منتخبات غانا والسنغال وتونس والمغرب، أكمل المنتخب الكاميروني لكرة القدم عقد المقاعد الأفريقية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر إثر فوزه الثمين والدرامي 2 / 1 على مضيفه الجزائري ليل الثلاثاء/الأربعاء (29/30 مارس/ آذار 2022) في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وكان المنتخب الجزائري فاز على نظيره الكاميروني 1 / صفر ذهابا يوم الجمعة الماضي بينما فاز المنتخب الكاميروني 2 / 1 على مضيفه الجزائري إيابا مساء الثلاثاء ليتأهل المنتخب الكاميروني (الأسود غير المروضة) بالهدف الاعتباري إثر تعادل الفريقين 2 / 2 في مجموع المباراتين.

وعلى استاد مصطفى تشاكر في البليدة، حسم المنتخب الكاميروني الوقت الأصلي في مباراة الإياب لصالحه بهدف نظيف سجله إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة 22 ولكن أحمد توبة سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 118 بعد لجوء الفريقين للوقت الإضافي قبل أن يحرز كارل توكو إيكامبي هدف الفوز والتأهل للكاميرون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

واختتمت النتيجة عدة أشهر كارثية للمنتخب الجزائري الذي خرج من الدور الأول في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون في يناير/ كانون الثاني ليفقد اللقب الذي حققه في 2019.

ويخوض المنتخب الكاميروني المونديال للمرة الثامنة في تاريخه ليعزز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات الأفريقية وصولا للبطولة العالمية علما بأن أفضل نتيجة للفريق في مشاركاته السابقة بالمونديال كانت في نسخة 1990 بإيطاليا عندما بلغ دور الثمانية للبطولة.

ص.ش (د ب أ، رويترز)