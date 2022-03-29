 دراما كروية.. الكاميرون تصعد لمونديال قطر على حساب الجزائر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 29.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

دراما كروية.. الكاميرون تصعد لمونديال قطر على حساب الجزائر

بدت الجزائر في طريقها للتأهل إلى مونديال الدوحة عندما هز أحمد توبة الشباك قبل ثلاث دقائق على نهاية الوقت الإضافي، لكن إيكامبي غير النتيجة على نحو مذهل بتسجيل هدف للكاميرون في الوقت بدل الضائع.

الصورة من لقاء الجزائر وكوت ديفوار بكأس أفريقيا في الكاميرون (20/1/2022)

بعد أسابيع من خرجه من الدور الأول في كأس الأمم الأفريقية، المنتخب الجزائري يعود ويفقد بطاقة التأهل للمونديال بشكل درامي.

بعد صعود منتخبات غانا والسنغال وتونس والمغرب، أكمل المنتخب الكاميروني لكرة القدم عقد المقاعد الأفريقية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر إثر فوزه الثمين والدرامي 2 / 1 على مضيفه الجزائري ليل الثلاثاء/الأربعاء (29/30 مارس/ آذار 2022) في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة للمونديال.

مختارات

بعد مباراة مثيرة، خسر منتخب مصر بطاقة التأهل لمونديال قطر 2022، بعد هزيمته بركلات الترجيح أمام مضيفه المنتخب السنغالي. وفي حين أهدر محمد صلاح أولى ركلات مصر الترجيحية نجح زميله في ليفربول في تسديد الركلة الحاسمة لبلده.

حجزت البرتغال وبولندا مقعدين في نهائيات كأس العالم بقطر. وفي حين أنهت البرتغال مغامرة مقدونيا الشمالية وبات رونالدو على أبواب المشاركة للمرة الخامسة بالمونديال، نجح ليفاندوفسكي في منح بولندا التأهل على حساب السويد.

وكان المنتخب الجزائري فاز على نظيره الكاميروني 1 / صفر ذهابا يوم الجمعة الماضي بينما فاز المنتخب الكاميروني 2 / 1 على مضيفه الجزائري إيابا مساء الثلاثاء ليتأهل المنتخب الكاميروني (الأسود غير المروضة) بالهدف الاعتباري إثر تعادل الفريقين 2 / 2 في مجموع المباراتين.

وعلى استاد مصطفى تشاكر في البليدة، حسم المنتخب الكاميروني الوقت الأصلي في مباراة الإياب لصالحه بهدف نظيف سجله إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة 22 ولكن أحمد توبة سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 118 بعد لجوء الفريقين للوقت الإضافي قبل أن يحرز كارل توكو إيكامبي هدف الفوز والتأهل للكاميرون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

واختتمت النتيجة عدة أشهر كارثية للمنتخب الجزائري الذي خرج من الدور الأول في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون في يناير/ كانون الثاني ليفقد اللقب الذي حققه في 2019.

ويخوض المنتخب الكاميروني المونديال للمرة الثامنة في تاريخه ليعزز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات الأفريقية وصولا للبطولة العالمية علما بأن أفضل نتيجة للفريق في مشاركاته السابقة بالمونديال كانت في نسخة 1990 بإيطاليا عندما بلغ دور الثمانية للبطولة.

ص.ش (د ب أ، رويترز)

  • Afrika Cup 2019 | Riyad Mahrez und Sadio Mane (picture-alliance/AP Photo/A. Schalit)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    مرشح من بين آخرين أقوياء

    قبل انطلاق النسخة 32 من كأس أمم أفريقيا بمصر 2019، اتجهت الترشيحات بقوة إلى السنغال ومصر، كأقوى مرشحين للفوز بالبطولة، مع التأكيد على ترشيح ثلاثة منتخبات أخرى للفوز باللقب هي المغرب وتونس والكاميرون. وبالطبع هناك من تحدث أيضا عن فرص الجزائر في الفوز، مثلها مثل كوت ديفوار (ساحل العاج).

  • Afrika Cup Algerien vs Kenia (picture-alliance/Zuma/U. Pedersen)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    "نحن هنا" بينما الآخرون يتراجعون

    مع انطلاق البطولة في 21 يونيو/ حزيران ظهر منتخب مصر فريقا يعاني من مشاكل كثيرة. أما منتخب السنغال فكان بعيدا عن مستواه، وكذلك المغرب والكاميرون، في أولى المباريات. بينما لم تكن تونس مقنعة اطلاقا في دور المجموعات. وقع منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة مع السنغال وتنزانيا وكينيا، وفاز في أولى مبارياته على كينيا ليقول محاربو الصحراء "نحن هنا".

  • Djamel Belmadi (picture-alliance/empics/R. Wilkisky)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    بلماضي يصنع منتخبين

    بعد تجربة دامت نحو 8 سنوات في قطر عاد المدرب الجزائري جمال بلماضي (43 عاماً) لتدريب منتخب بلاده في أغسطس/ آب 2018. ويظهر دور بلماضي جليا عند المقارنة مع أداء الجزائر في البطولة السابقة بالغابون 2017 والتي أقصي منها من دور المجموعات بعد تعادلين وهزيمة. واستطاع المدرب الوطني أن يكون منتخبين للجزائر في آن واحد في مصر 2019، لاعبو أحدهما فوق أرض الملعب أما الآخر فلاعبوه على مقاعد البدلاء.

  • Afrika-Cup 2019 | Tansania vs. Algerien (Reuters/A.A. Dalsh)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    فريق العلامة الكاملة بحق

    وعلى عكس بطولة الغابون، حققت الجزائر العلامة الكاملة في دور المجموعات فبعد الفوز على كينيا فازت على السنغال 1- صفر، ثم على تنزانيا 3-صفر، علما أن الفريق أدى أمام تنزانيا بـ9 لاعبين من البدلاء. ورغم أن مصر والمغرب حققتا أيضا العلامة الكاملة إلا أن الجزائر كانت الأكثر اقناعا في كل شيء: أداء ونتيجة.

  • Ägypten Afrika-Cup - Algerien vs. Guinea (picture-alliance/AP Photo/A. Schalit)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    ثلاثية جديدة في دور الـ16

    حمل دور الـ16 مفاجآت غير سارة للفرق العربية فخرج المغرب أمام بنين بركلات الترجيح وخرجت مصر أمام جنوب أفريقيا بهدف في الوقت القاتل. وفي حين نجحت تونس في الفوز على غانا بركلات الترجيح، خطف منتخب الجزائر قلوب كل المتابعين عندما فاز بجدارة على غينيا 3- صفر.

  • Afrika-Cup 2019 | Elfenbeinküste vs. Algerien (Reuters/S. Salem)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    صعود دراماتيكي إلى نصف النهائي

    في دور ربع النهائي واجهت الجزائر كوت ديفوار، وتقدمت بهدف فيغولي في الدقيقة 20. وفي الدقيقة 48 أهدر بغداد بونجاح (الصورة) ركلة جزاء كانت كفيلة بـ"قتل المباراة". وتعادل كوت ديفوار في الدقيقة 61، ليعود بونجاح ويهدر فرصة هدف آخر، ويبكي بحرقة، وهو على مقاعد البدلاء، لكن فريقه يتغلب في النهاية بركلات الترجيح لينهمر اللاعبون والمدرب بالبكاء من الفرح. ويصرح بلماضي أن فريقه "لن يفرط في التتويج باللقب".

  • Africa Cup Algerien vs Nigeria (Getty Images/AFP/J. Soriano)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    محرز يخطف التأهل في آخر ثانية

    في نصف النهائي تقابلت الجزائر مع نيجيريا. هنا أيضا تقدمت الجزائر بهدف في الشوط الأول وتعادلت نيجيريا في الشوط الثاني. ومن كثرة المجهود البدني بدا أن لاعبي الفريقين يفضلون الذهاب للوقت الإضافي. غير أن الجزائر حصلت على ركلة حرة قرب منطقة جزاء نيجيريا سددها النجم رياض محرز باقتدار في مرمى الحارس النيجري ليعلن الحكم بعدها انتهاء المباراة وصعود محاربي الصحراء للنهائي للقاء السنغال التي فازت على تونس.

  • Afrika-Cup 2019 Finale | Algerien - Senegal (Reuters/S. Salem)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    بونجاح يهدي بلده اللقب بهدف غريب

    وسط حضور جماهيري جزائري كبير بإستاد القاهرة مساء الجمعة (19 يوليو/ تموز 2019) كررت الجزائر انتصارها على السنغال، بهدف وحيد أيضا، سجله بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من المباراة. سدد مهاجم السد القطري كرة عند حدود منطقة الجزاء فارتطمت بقدم المدافع ساليو سيس وبدلت اتجاهها لتخدع الحارس ألفريد جوميز وتسكن شباكه. وضغط السنغاليون لتعديل النتيجة لكن بدون فعالية، لتحرز الجزائر لقبها الثاني بعد 1990.

  • Ägypten Africa Cup of Nations 2019 | Finale Algerien gegen Senegal | Jubel (Reuters/M. Abd El Ghany)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    المتألق بن ناصر يلحق بماجر في القائمة الذهبية

    واختير حارس الجزائر رايس مبولحي أفضل حارس بالبطولة، كما فاز زميله إسماعيل بن ناصر بجائزة أفضل لاعب لتقديمه أداء رائعاً خلال البطولة، حيث صنع ثلاثة أهداف لزملائه، آخرها الهدف الذي سجله بونجاح في النهائي أمام السنغال. وبذلك يصبح إسماعيل بن ناصر، لاعب إيمبولي الإيطالي، ثاني جزائري يفوز بتلك الجائزة على مدار تاريخ كأس الأمم الأفريقية بعد مواطنه رابح ماجر الذي أحرز اللقب عام 1990. إعداد: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مواضيع ذات صلة

Soccer Football - Africa Cup of Nations - Round of 16 - Morocco v Malawi - Ahmadou Ahidjo Stadium, Yaounde, Cameroon - January 25, 2022 Morocco's Achraf Hakimi celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

بجدارة.. أسود أطلس ونسور قرطاج يصعدون إلى مونديال قطر 29.03.2022

بجدارة نجح منتخب المغرب لكرة القدم في الصعود إلى مونديال قطر 2022 بعد اكتساحه لضيفه فريق الكونغو. بينما اكتفى نسور قرطاج بالتعادل مع منتخب مالي ليرافقوا أسود أطلس إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخ مشاركتهم بالبطولة.

Senegal's Sadio Mane, left, kicks the ball from a penalty spot against Egypt's goalkeeper Mohamed El-Shennawy during the World Cup 2022 - Africa playoff soccer match between Senegal and Egypt at at Stade Me Abdoulaye Wade stadium in Dakar, Senegal, Tuesday, March 29, 2022. (AP Photo/Stefan Kleinowitz)

ركلات الترجيح تطيح بمصر وتصعد بالسنغال لمونديال قطر 2022 29.03.2022

بعد مباراة مثيرة، خسر منتخب مصر بطاقة التأهل لمونديال قطر 2022، بعد هزيمته بركلات الترجيح أمام مضيفه المنتخب السنغالي. وفي حين أهدر محمد صلاح أولى ركلات مصر الترجيحية نجح زميله في ليفربول في تسديد الركلة الحاسمة لبلده.

Kristiano Ronaldo feiert den Sieg von Portugal Porto, 29.03.2022 Rechte: Petr Stojanovski

البرتغال وبولندا إلى مونديال قطر على حساب مقدونيا الشمالية والسويد 29.03.2022

حجزت البرتغال وبولندا مقعدين في نهائيات كأس العالم بقطر. وفي حين أنهت البرتغال مغامرة مقدونيا الشمالية وبات رونالدو على أبواب المشاركة للمرة الخامسة بالمونديال، نجح ليفاندوفسكي في منح بولندا التأهل على حساب السويد.