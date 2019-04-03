دراسة: 11 مليون إنسان يموتون سنوياً بسبب التغذية الخاطئة!

أكد فريق دولي من الباحثين أن التغذية غير الصحية تتسبب في نحو 11 مليون حالة وفاة على مستوى العالم سنويا. وقال الباحثون في دراستهم التي نشرت في العدد الحالي لمجلة "لانسيت" المتخصصة أن التغذية غير الصحية تشمل على سبيل المثال المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر أو التغذية قليلة الخضروات.

وأشار الباحثون إلى أن هذا العدد من الوفيات يمثل خمس وفيات العالم سنويا. وبلغ عدد الوفيات جراء التغذية غير الصحية في ألمانيا 162 حالة من بين كل 100 ألف نسمة، عام 2017، وفقا للبيانات التي ساقها الباحثون. وتحتل ألمانيا إجمالا الترتيب الـ 38 من بين 195 دولة شملتها الدراسة.

وأكد الباحثون أن أقل الوفيات جراء التغذية غير الصحية كانت في إسرائيل وفرنسا وإسبانيا، وهي الدول التي احتلت المراكز الثلاثة الأولى، في حين كانت أكثر حالات الوفاة جراء التغذية غير الصحية في جزر مارشال وأفغانستان وأوزبكستان، وهي التي احتلت المراكز 193 إلى 195 .

وركز الباحثون خلال هذه الدراسة الموسعة على أساليب التغذية في البلدان التي شملتها الدراسة، وكذلك على الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والدورة الدموية والسرطان والسكر من النوع الثاني.

وكان من بين العوامل الـ 15 التي ركز عليها الباحثون خلال الدراسة، قلة كميات الفاكهة في الغذاء، وكذلك قلة المنتجات الغذائية التي تحتوي على حبوب كاملة، أو تناول كميات مبالغ فيها من اللحوم الحمراء.

وأشاروا إلى مواد غذائية مهمة صحية وأخرى مضرة بالصحة. وحددوا الصحية منها بالخبز الأسمر (حبوب كاملة)، والألياف الغذائية، البذور، المكسرات، الحليب، الكالسيوم، أحماض أوميغا 3 الدهنية، و الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، حسبما نقل موقع "شبيغل أونلاين".

أما المواد الغذائية غير الصحية فهي اللحم الأحمر والنقانق، المشروبات المحتوية على السكر، الدهون التقابلية، والملح.

وبالأرقام حدد الباحثون عدد الوفيات نتيجة سوء التغذية. فأوضحوا أن عدد الوفيات بسبب زيادة الملح بلغت نحو 3 ملايين، نقص تناول الخبز الأسمر(الحبوب الكاملة) بنحو 3 ملايين أيضا. أما النقص في تناول الفاكهة فتسبب بنحو مليوني حالة وفاة، والنقص في تناول المكسرات والبذور إلى نحو مليونين أيضاً. وبالمقارنة مع الوفيات نتيجة التدخين فإن التدخين تسبب بنحو 8 ملايين حالة وفاة.

ولم يأخذ الباحثون في الاعتبار حالات الوفاة التي سببها نقص التغذية والجوع أو المشروبات الكحولية، حسبما أوضح توني ماير، الذي شارك في الدراسة عن جامعة هاله الألمانية.

وبالنتيجة فإن الدراسة خلصت إلى أن نحو 11 مليون شخص يموتون سنويا بسبب نقص في تناول البذور والمكسرات والفاكهة والخبز الأسمر، بينما تتسبب الزيادة في تناول الملح بالذات في حالات الوفاة.

ع.خ/ ع.ج.م (د ب ا)