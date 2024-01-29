دراسة: هذه الفاكهة الأكثر فائدة للجسم

قام باحثون في إحدى الدراسات، بتحليل العديد من الأطعمة لمعرفة عناصرها الغذائية. وخلصت الدراسة إلى أن أحد أنواع الفواكه هو الأكثر صحة وغنى بالمغذيات الضرورية التي يحتاجها جسمنا. وماذا بشأن الخضروات؟

هناك العديد من الأطعمة التي تعتبر صحية لأنها تمد جسمنا بالعناصر الغذائية المهمة. ولا يوجد في الواقع طعام أكثر صحة على مستوى العالم، لأن ما هو مفيد لشخص ما يمكن أن يشكل عبئًا لشخص آخر أو قد يتسبب في نوبات الحساسية. رغم ذلك، وعند النظر في العناصر الغذائية الحيوية لبعض الأطعمة يمكن اعتبارها الأكثر صحة في العالم فما هي؟

طريقة الاختبار

قامت الباحثة جنيفر دي نويا ببحث المحتوى الغذائي لـ 17 عنصراً غذائياً حيوياً في أطعمة مختلفة. وقارنت نسبة العناصر الغذائية مثل فيتامين أ أو ب 12 أو الألياف بعدد السعرات الحرارية. وبهذه الطريقة حددت الأطعمة الأكثر صحة، حسب ما جاء في موقع فرانكفورتر روندشاو الألماني.

واتبعت جينيفر دي نويا معايير صارمة في اختيار الأطعمة الخاضعة للاختبار، لتقتصر في النهاية على فحص 41 نوعًا من الأطعمة فقط. وهيمنت أنواع مختلفة من الخضروات على المراكز الأولى في حين لم تأت أي فاكهةضمن المراكز العشرة الأولى، وفقًا لتقارير موقع هايدلبرغ 24 HEIDELBERG24. لكن هذا لا يعني أن الفواكه ليست صحية.

الليمون الأفضل بين الفواكه

ما مدى صحة التغذية الخضرية؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

احتل الليمون المرتبة 28 في القائمة ككل والأولى بين أنواع الفاكهة، ما يعني أن الحمضيات لبت بعض المعايير الصارمة التي اعتمدتها الدراسة. وبالتالي يعتبر الليمون، الفاكهة الأكثر صحة في العالم، حسب ما جاء في موقع فرانكفورتر روندشاو الألماني.

بالمقابل فإن أنواع الفاكهة الأخرى الشائعة التي تتواجد تقريبا في مطبخ كل أسرة، مثل التفاح والموز والتوت لم تجد لها مكانا في تصنيف الأطعمة الـ 41. لكن هذا لا يعني أنها غير صحية، وإنما فقط لأنها لم تلبي المتطلبات الصارمة التي اعتمدتها الدراسة.

وبالإضافة إلى الليمون، تواجدت فواكه حمضيةأخرى ضمن قائمة الأطعمة 41 الأكثر صحة في العالم. منها الجريب فروت البرتقالي والليموني والوردي .

وبينما أكدت الدراسة على أهمية الفواكه، إلا أنها أظهرت أن الخضر أكثر صحة من الفواكه، لذلك فإن تناول الخضروات يبقى دائما أمرا جيدا .

والمفاجأة أيضا التي خلصت إليها الدراسة بخصوص أكثر الخضروات صحة، هي أن المرتبة الأولى لم تذهب إلى الخضروات الشعبية مثل الخيار أو الطماطم أو الفلفل بل إلى الجرجير. ما يجعل هذ النبات الذي لا يهتم به الكثيرون هو الأكثر شهرة عندما يتعلق الأمر بالطعام الأكثر صحة في العالم.

هـ.د