 دراسة: نجاح زراعة نبات في تربة مجلوبة من القمر | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 18.05.2022

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علوم وتكنولوجيا

دراسة: نجاح زراعة نبات في تربة مجلوبة من القمر

في خطوة متقدمة نحو الأمن الغذائي في الفضاء، تمكن علماء من زرع نباتات في تربة مأخوذة من سطح القمر بنجاح ما يعزز آمال الحلم الذي يراود الكثيرين بإمكانية العيش في الفضاء وجعله حقيقة في يوم من الأيام.

Pflanzenforschung | Pflanzen wachsen auf Mondboden

حلم رواد الفضاء بزراعة النباتات على القمر يمكن أن يتحقق قريبا

أظهرت دراسة نشرت في مجلة "Communications Biology" أن باحثون من جامعة فلوريدا تمكنوا للمرة الأولى من زرع نباتات في بضع غرامات من تربة مأخوذة من القمر، أحضرها قبل عقود رواد فضاء تابعون لبرنامج "أبولو".

مختارات

هل هناك كواكب خارج مجموعتنا الشمسية يمكن العيش عليها؟ هذا السؤال يشغل العلماء منذ عقود. ويبدو أن ناسا قد وصلت إلى إجابة بمساعدة تلميذ متدرب لديها شارك في اكتشاف كوكب جديد يشبه الأرض، يعتقد أنه يمكن العيش عليه.

اكتشف العلماء ثلاثة كواكب مناسبة للحياة للبشرية وتشبه درجة حرارتها وحجمها الأرض. الكواكب تقع على مسافة 39 سنة ضوئية فقط من الأرض وتدور حول نجوم خارج النظام الشمسي.

ويعزز هذا النجاح الآمال في أن يصبح من الممكن يوما ما زرع نباتات على القمر مباشرة، ما سيوفر على المستكشفين المستقبليين كمية كبيرة من الأدوات الباهظة الثمن لأخذها في رحلاتهم الفضائية الأطول والأبعد.

وبصرف النظر عن توفير الأمن الغذائي في الفضاء فإن لهذا البحث فوائد أخرى محتملة قد تساعد أيضا رواد الفضاء على تنقية الهواء وإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وإنتاج مياه نظيفة وتطوير مصادر غذاء خاصة برواد الفضاء المستقبليين الذين سيعيشون في الفضاء.

واستخدم الباحثون خلال دراستهم بذور نبات أرابيدوبسيس (حب الرشاد) جمعت من أماكن مختلفة على القمر خلال ثلاث رحلات منفصلة لأبولو منذ حوالي 50 عاما: أبولو 11 و12 (1969) وأبولو 17 (1972). ووضعوا في أوان صغيرة جدا نحو غرام من التربة وأضافوا إليها الماء ثم البذور، وكانوا يضيفون بشكل يومي محلولا مغذيا. 

Pflanzenforschung | Pflanzen wachsen auf Mondboden

على يمين الصورة نباتات مزروعة في تربة القمر وعلى الشمال نباتات مزروعة في الرماد البركاني

 

في الوقت نفسه، زرعت بذور في رماد بركاني، وهي مادة تشبه تربة القمر، تحاكي تربة القمر والمريخ، وذلك بهدف استخدامها للمقارنة مع البذور المزروعة في تربة القمر. وبعد أقل من 48 ساعة، رأى العلماء نموا في كلا المجموعتين، لكنهم لاحظوا بعد بضعة أيام أن النباتات المزروعة في التربة القمرية تنمو بشكل أبطأ وتذبل تحت الضغط.

وقال روب فيرل، الذي شارك في وضع الدراسة، إن هذه الدراسة مهمة لأهداف ناسا الاستكشافية البشرية الطويلة الأمد ومساعدة رواد الفضاء في المهمات القمرية على زراعة طعامهم وتقليل الحاجة إلى الإمدادات المتكررة من الأرض. مع العلم أنه لا يزال يتعين القيام بأبحاث وأعمال كثيرة قبل التوصل إلى الزرع على القمر.

كلير روث / ع.اع./خ.س (DW)

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    الكاتب: فابيان شميت / زمن البدري